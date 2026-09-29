AFP
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Michael Kayode, Türkiye'ye karşı Uluslar Ligi galibiyetinde yıldızlaştıktan sonra hayalindeki İtalya çıkışı karşısındaki şaşkınlığını açıkladı
Brentford yıldızı için rüya gibi bir başlangıç
Kayode, İtalya'nın Bursa'daki net galibiyetinde uluslararası arenada yaptığı ani etkinin kendisini şaşırttığını kabul etti. Premier League'de istikrarlı performanslar sergileyen 22 yaşındaki oyuncu, milli takımda A takım düzeyindeki ilk maçına çıktı ve İtalya'nın açılış gollerinin ikisinde de rol alarak buna karşılık verdi. İlk şutu kurtarılınca dönen topu Davide Frattesi ağlara gönderdi, ardından Kayode da deplasman ekibinin ilk yarıdaki acımasız performansında farkı ikiye çıkarmak için kendisi fileleri buldu.
Galibiyet, Alessandro Bastoni ve Francesco Pio Esposito'nun golleriyle pekişirken, ev sahibi ekip adına teselli golünü Baris Alper Yilmaz attı. Maçın ardından RAI Sport'a konuşan duygusal bek, asla unutamayacağı bir geceyi değerlendirdi. Kayode, "İlk maçımın böyle geçmesini beklemiyordum, bu yüzden gerçekten çok mutluyum" dedi.
- Getty Images Sport
Belçika hayal kırıklığının ardından yeniden ayağa kalkma zamanı
Bu performans, bir önceki maçında Belçika karşısında zorlanan İtalya için önemli bir geri dönüş oldu. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki düşmanca atmosferde Roberto Mancini'nin ekibi, yalnızca birkaç gün önce 2-0 mağlup olan takıma kıyasla bambaşka bir görüntü verdi. Kayode, kadrodaki zihinsel değişime dikkat çekerek oyuncuların eleştirmenlerini susturmaya ve son yenilginin Uluslar Ligi kampanyalarında yalnızca geçici bir sendeleme olduğunu göstermeye kararlı olduğunu belirtti.
Brentfordlu oyuncu, takımın yaklaşımının zorlu bir deplasman maçını atlatmak için tam olarak gereken şey olduğunu düşündü. Kayode, "İlk yarıda müthiş bir sadelik ve kararlılıkla oynadık. İnanılmaz bir stat atmosferinde, zor bir maçta gerçekten kendimizi kanıtlamak istiyorduk, bu yüzden burada kazanmak harikaydı" diye ekledi.
Uzun taç silahını kullanarak
Kayode'nin Brentford'daki oyununun en dikkat çekici özelliklerinden biri, inanılmaz derecede uzun taç atışları kullanabilmesi oldu ve bu taktiği uluslararası sahneye de taşımaya çalıştı. Türkiye'deki zorlu hava koşullarına rağmen, şiddetli yağış nedeniyle sahanın çamurlu ve kaygan hale gelmesiyle birlikte savunma oyuncusunun avantajını korumak için topu sık sık bir havluyla kurulamaya çalıştığı görüldü. Bu da İtalya'ya hücumun son bölümünde ekstra bir boyut kazandırdı ve top ne zaman oyun alanının dışına çıksa Türk savunmasını sürekli baskı altında tuttu.
Kayode, takımın bu duran top organizasyonlarına hazırlanmış olmasına rağmen hava şartlarının bunları kusursuz şekilde uygulamayı zorlaştırdığını kabul etti. Şiddetli yağmur ve çamur hakkında, "Antrenmanda birkaç şey denemiştik ama bu koşullarda bugün kolay olmadı" dedi.
- Getty Images Sport
Fransa karşılaşmasına doğru
Başarılı bir ilk maçın ardından Kayode, şimdiden İtalya adına bir sonraki büyük sınava odaklanmış durumda. Türkiye karşısında atılan dört golün getirdiği özgüven, Fransa ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde takıma yeniden ivme kazandırdı. Bek oyuncusu, son galibiyetlerinin böylesine net bir şekilde gelmesinin grup aşamasındaki kalan maçlar için de tonu belirlediğine inanıyor; istikrarsızlık ve hayal kırıklığıyla geçen bir dönemin ardından takımın desperately ihtiyaç duyduğu momentumu oluşturduğunu düşünüyor. "Bir şeyler kanıtlamak ve çıkışa geçmek istiyorduk. Şimdi Fransa ile karşılaşacağız," diyerek sözlerini tamamladı.
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