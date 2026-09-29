Kayode, İtalya'nın Bursa'daki net galibiyetinde uluslararası arenada yaptığı ani etkinin kendisini şaşırttığını kabul etti. Premier League'de istikrarlı performanslar sergileyen 22 yaşındaki oyuncu, milli takımda A takım düzeyindeki ilk maçına çıktı ve İtalya'nın açılış gollerinin ikisinde de rol alarak buna karşılık verdi. İlk şutu kurtarılınca dönen topu Davide Frattesi ağlara gönderdi, ardından Kayode da deplasman ekibinin ilk yarıdaki acımasız performansında farkı ikiye çıkarmak için kendisi fileleri buldu.

Galibiyet, Alessandro Bastoni ve Francesco Pio Esposito'nun golleriyle pekişirken, ev sahibi ekip adına teselli golünü Baris Alper Yilmaz attı. Maçın ardından RAI Sport'a konuşan duygusal bek, asla unutamayacağı bir geceyi değerlendirdi. Kayode, "İlk maçımın böyle geçmesini beklemiyordum, bu yüzden gerçekten çok mutluyum" dedi.