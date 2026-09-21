Yüksek sesli tepkilere rağmen Carrick, tribünlerin reaksiyonundan etkilenmedi. United patronu, oyuncu değişikliğinin tamamen taktiksel bir zorunluluk olduğunu vurguladı ve Mainoo'nun da bu kararla ilgili hiçbir sorunu olmadığını doğruladı.

"Değişiklik yaptığınızda her zaman belli tepkiler olacaktır," diye açıkladı Carrick. "Açıkçası bence Kobbie iyi oynadı, bu yüzden mesele sadece maçın o anında bir şeyler yapmaya çalışmamızdı ve Kobbie de bunu anlıyor. Bir sorun yok, maçtan sonra onunla konuştum."

Teknik direktör ayrıca, gergin geçen final bölümünde taraftarların duygularını ifade etme hakkını da savundu. "Maçı çevirmeye çalışırken zaman zaman herkesin biraz duygusal olduğunu anlıyorum, taraftarlar da öyle ve öyle olmaları da gerekir," diye ekledi. "Bizim doğru şeyi yapmamızı çaresizce istiyorlar. Ama ben bundan herhangi bir olumsuzluk çıkarmıyor ya da alınganlık göstermiyorum."



