Action Plus
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Michael Carrick yuhalandı! Man Utd patronu, Fulham karşısında Kobbie Mainoo'yla ilgili tartışmalı kararın ardından taraftarların öfkesine yanıt verdi
Craven Cottage'ta tökezleyen bir performans
Manchester United, Fulham deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı, ancak öğleden sonra deplasman tribünlerinin düşmanca tepkisi maçın önüne geçti. Hayal kırıklığı, bitime 10 dakika kala Carrick'in Kobbie Mainoo'yu oyundan alıp yerine Mason Mount'u sokmasıyla taştı.
Mainoo, United'ın genel olarak etkisiz kalan performansında tartışmasız en dikkat çeken isimdi. Bu nedenle deplasman tribünü, bu değişikliği yüksek sesle yuhalayarak teknik direktörün taktik hamlesine duyduğu memnuniyetsizliği anında dile getirdi.
Maçın kendisi ise kopuk bir görüntü sergiledi ve iki tarafın da çok sayıda fırsat bulmasına rağmen büyük ölçüde düşük tempoda oynandı. Fulham, Lisandro Martinez'in 63. dakikadaki tuhaf kendi kalesine golünün ardından sezonun ilk galibiyetini almaya çok yaklaştı. Ancak Matheus Cunha, 89. dakikada savunmaya çarpan şutuyla konuk ekibe bir puanı getirdi.
- Getty Images Sport
Carrick tartışmalı değişikliği açıkladı
Yüksek sesli tepkilere rağmen Carrick, tribünlerin reaksiyonundan etkilenmedi. United patronu, oyuncu değişikliğinin tamamen taktiksel bir zorunluluk olduğunu vurguladı ve Mainoo'nun da bu kararla ilgili hiçbir sorunu olmadığını doğruladı.
"Değişiklik yaptığınızda her zaman belli tepkiler olacaktır," diye açıkladı Carrick. "Açıkçası bence Kobbie iyi oynadı, bu yüzden mesele sadece maçın o anında bir şeyler yapmaya çalışmamızdı ve Kobbie de bunu anlıyor. Bir sorun yok, maçtan sonra onunla konuştum."
Teknik direktör ayrıca, gergin geçen final bölümünde taraftarların duygularını ifade etme hakkını da savundu. "Maçı çevirmeye çalışırken zaman zaman herkesin biraz duygusal olduğunu anlıyorum, taraftarlar da öyle ve öyle olmaları da gerekir," diye ekledi. "Bizim doğru şeyi yapmamızı çaresizce istiyorlar. Ama ben bundan herhangi bir olumsuzluk çıkarmıyor ya da alınganlık göstermiyorum."
Sezona ağır bir başlangıç
Batı Londra'daki beraberlik, Manchester United için perişan geçen açılış bölümünü daha da ağırlaştırdı. United, ligdeki ilk beş maçından yalnızca beş puan çıkarabildi; Hull City, Ipswich Town, Everton, Manchester City ve Fulham karşısında sendeledi.
Buna rağmen Carrick paniğe kapılmayı reddediyor. Geriye düştükten sonra takımının verdiği olumlu tepkiyi övdü ve uzun vadeli hedefleri konusunda sarsılmaz inancını dile getirdi.
Teknik direktör, "İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi. "Dışarıdan bakıldığında olduğundan daha büyük görünen bir süreç yaşıyoruz. Yeniden maç kazanmaya başlayacağız ve her şey yoluna girecek."
- Getty Images Sport
Aranın ardından kritik sınav
Uzun süren milli aranın ardından Manchester United, ligdeki kampanyasını yeniden canlandırmayı çaresizce isteyecek. Takım, 10 Ekim'de şu anda puan tablosunun en dibinde yer alan Tottenham'a karşı sahalara dönecek.
Yaklaşan bu karşılaşma, Carrick'in ekibi için gidişatı tersine çevirmek adına kritik bir fırsat sunuyor. Zor durumdaki Tottenham karşısında ikna edici bir galibiyet almak, artan baskıyı azaltmak ve sezonun geri kalanı için büyük ihtiyaç duyulan ivmeyi oluşturmak açısından büyük önem taşıyor.
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