Eski Aston Villa forveti Gabby Agbonlahor, bu yılın başlarında 2028'e kadar kalıcı sözleşme imzalamasına rağmen Carrick'in şimdiden koltuğu için mücadele ettiğine inanıyor. talkSPORT'a konuşan Agbonlahor, kötü gidişat sürerse United yönetiminin kısa süre içinde alternatif seçenekleri değerlendirebileceğini öne sürdü.

"Bu böyle devam ederse, hafta sonunda deplasmanda Fulham'a kaybederlerse... üç haftalık milli ara var" diyen Agbonlahor, şöyle devam etti: "Manchester United olsanız, kime gidebileceğimize bakmaya başlar mısınız? Kiminle konuşabiliriz? Bu durum dört ya da beş maç daha böyle devam ederse, belki bir değişiklik yaparlar. Ama şu anda kesinlikle hâlâ görevinde."

Agbonlahor, United'ın Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven ve Noussair Mazraoui'den oluşan dörtlü savunmasını değerlendirirken sözünü de sakınmadı ve kadronun arzusunu sorguladı. "Savunmada çok kötüler, çok açık veriyorlar. Bu, yıllardır gördüğüm en kötü savunma performanslarından biri" yorumunu yaptı. "Sanki vazgeçmiş gibiydiler. Hiç istek yoktu. [Joshua] Zirkzee, sanki Manchester United'dan ayrılık transferi gerçekleşmediği için hayal kırıklığı yaşıyormuş gibiydi, pek umursuyor görünmüyordu. Onları izlerken şunu düşündüm: Yüreğiniz nerede? İsteğiniz nerede?"

Şunları ekledi: "Manchester United'a karşı gol atmak fazla kolay ve nasıl bir oyun tarzları olduğunu bilmiyorum."



