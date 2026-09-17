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Michael Carrick yol ayrımında mı? Manchester United patronuna, Carabao Cup'tan elenmenin ardından Old Trafford'da baskı artarken ekime kadar KOVULABİLECEĞİ uyarısı yapıldı
Manchester United, Old Trafford'da tarihi bir çöküş yaşadı
Manchester United'ın sezona yaptığı sıkıntılı başlangıç, çarşamba akşamı yeni bir dip noktaya ulaştı. Manchester United, rahat bir iki gollük avantajı koruyamayınca Carabao Cup'ta üçüncü turda elendi. Shea Lacey ve Mason Mount'un erken golleri ev sahibine tam kontrol sağladı, ancak dramatik bir çöküş Brighton'ın geri dönmesine ve 3-2'lik galibiyeti almasına izin verdi. Bu yenilgi, United'ın 50 yıl sonra ilk kez sahasında iki gollük üstünlüğünü kaybedip maçı mağlubiyetle tamamlaması anlamına geldi.
Bu sonuç, Old Trafford'daki baskıyı ciddi şekilde artırdı. United, Premier League'deki ilk dört maçında yalnızca bir galibiyet alabildi ve bu süreçte iki yenilgi yaşadı. Brighton maçının son düdüğüyle birlikte, Stretford End'deki öfkeli taraftarlar tepkilerini ortaya koydu; takımı yuhalayarak soyunma odasına gönderdi ve kulübe ile kadroya yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu.
- Getty Images Sport
Agbonlahor, Carrick'in ekim ayına kadar görevden alınabileceği uyarısında bulundu
Eski Aston Villa forveti Gabby Agbonlahor, bu yılın başlarında 2028'e kadar kalıcı sözleşme imzalamasına rağmen Carrick'in şimdiden koltuğu için mücadele ettiğine inanıyor. talkSPORT'a konuşan Agbonlahor, kötü gidişat sürerse United yönetiminin kısa süre içinde alternatif seçenekleri değerlendirebileceğini öne sürdü.
"Bu böyle devam ederse, hafta sonunda deplasmanda Fulham'a kaybederlerse... üç haftalık milli ara var" diyen Agbonlahor, şöyle devam etti: "Manchester United olsanız, kime gidebileceğimize bakmaya başlar mısınız? Kiminle konuşabiliriz? Bu durum dört ya da beş maç daha böyle devam ederse, belki bir değişiklik yaparlar. Ama şu anda kesinlikle hâlâ görevinde."
Agbonlahor, United'ın Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven ve Noussair Mazraoui'den oluşan dörtlü savunmasını değerlendirirken sözünü de sakınmadı ve kadronun arzusunu sorguladı. "Savunmada çok kötüler, çok açık veriyorlar. Bu, yıllardır gördüğüm en kötü savunma performanslarından biri" yorumunu yaptı. "Sanki vazgeçmiş gibiydiler. Hiç istek yoktu. [Joshua] Zirkzee, sanki Manchester United'dan ayrılık transferi gerçekleşmediği için hayal kırıklığı yaşıyormuş gibiydi, pek umursuyor görünmüyordu. Onları izlerken şunu düşündüm: Yüreğiniz nerede? İsteğiniz nerede?"
Şunları ekledi: "Manchester United'a karşı gol atmak fazla kolay ve nasıl bir oyun tarzları olduğunu bilmiyorum."
Meydan okuyan Carrick, artan görev baskısını reddetti
Tüm kulvarlarda oynanan son altı maçta alınan üç yenilgi ve giderek artan eleştirilere rağmen, Carrick dışarıdan gelen incelemelerden etkilenmiyor. 45 yaşındaki teknik adam, hafta ortasında kupadan elenmelerinin ardından görevinden endişe duyup duymadığı sorulduğunda mücadeleci bir yanıt verdi.
"Baskı altında hissetmiyorum," diye vurguladı Carrick. "Her iki durumda da bu beni zerre kadar rahatsız etmiyor. Genel olarak da beni zerre kadar rahatsız etmiyor. Dışarıda neler olup bittiğini ve dünyanın nasıl işlediğini anlıyorum ama bu beni rahatsız etmiyor."
Carrick'in teknik direktörlükteki balayı dönemi artık tartışmasız şekilde sona erdi. Geçen sezon United'ı 17 maçta aldığı 12 galibiyetle yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdığı için övgü toplayan Carrick, şimdi takımının savunmadaki kırılganlığı ve sahadaki liderlik eksikliği konusunda ciddi sorularla karşı karşıya. Başantrenör dışarıya sakin bir görüntü verse de, Brighton karşısında görülen çaba eksikliği, onun hızla çözmesi gereken köklü sorunlara işaret ediyor.
- Getty Images Sport
Milli ara öncesinde kritik Fulham maçı
United şimdi dikkatini pazar günü Craven Cottage'ta Fulham ile oynayacağı Premier League karşılaşmasına çevirdi. Bu fikstür, Carrick'in görev süresi açısından son derece büyük önem taşıyor; çünkü Batı Londra deplasmanının hemen ardından üç haftalık uluslararası ara başlayacak. Olumlu bir sonuç alınamaması, sezon kontrolden çıkmadan önce kulüp yönetimini teknik direktör değişikliğini değerlendirmeye zorlayabilir.
Carrick'in teknik hataları derhal düzeltmesi ve antrenman sahasında savunma disiplinini aşılaması gerekiyor. Üzerindeki baskı zirveye çıkmışken, teknik adamın kadrosunun Manchester United üzerindeki bitmek bilmeyen ilgiyle başa çıkmak için gereken mental dayanıklılığı gösterdiğini görmeye ihtiyacı var.
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