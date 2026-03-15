Michael Carrick, yaz transfer dönemi öncesinde Bruno Fernandes'in geleceği konusunda Manchester United'a net bir mesaj gönderdi

Basın mensuplarına konuşan Carrick şunları söyledi: "Kulüp ve geleceğe dair konularda, bu tür tartışmalara fazla dahil olmam zor. Bruno kesinlikle kaybetmek istemeyeceğimiz bir oyuncu, bunu söyleyebilirim; ancak yaz transfer dönemi ve sonrasına dair çok fazla spekülasyon yapmak benim için zor. Ama şüphesiz ki o bizim için önemli ve kesinlikle kaybetmek istemeyeceğimiz bir oyuncu." Kaptan, David Beckham'ın uzun süredir elinde tuttuğu rekoru egale etmek için bir asist eksiklikle maça çıktı, ancak iki asist yaparak sezonun 27 Premier Lig maçında asist sayısını 16'ya çıkardı. Bu, İngiliz efsanenin 1999-2000 sezonunda 31 maçta kaydettiği asist sayısına kıyasla dikkate değer bir başarı.