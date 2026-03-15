Michael Carrick, yaz transfer dönemi öncesinde Bruno Fernandes'in geleceği konusunda Manchester United'a net bir mesaj gönderdi
Carrick, Fernandes konusundaki tutumunu netleştirdi
Carrick, Manchester United'ın önümüzdeki yaz transfer döneminde Bruno Fernandes'i "kesinlikle" kaybetmek istemediğini kesin bir dille ifade etti. 31 yaşındaki oyun kurucunun uzun vadeli geleceği hakkında sürekli söylentiler dolaşıyor, özellikle de Aralık ayında Manchester'daki günlerinin sona erebileceğini ima etmesinden sonra. Fernandes daha önce Suudi Arabistan'a yapacağı kazançlı bir transferi de reddetmişti. Ancak Aston Villa'ya karşı 3-1'lik etkileyici bir galibiyetin ardından teknik direktör, kaptanının muazzam değerini hemen vurguladı.
Oyun kurucu, kulübün asist rekorunu kırdı
Basın mensuplarına konuşan Carrick şunları söyledi: "Kulüp ve geleceğe dair konularda, bu tür tartışmalara fazla dahil olmam zor. Bruno kesinlikle kaybetmek istemeyeceğimiz bir oyuncu, bunu söyleyebilirim; ancak yaz transfer dönemi ve sonrasına dair çok fazla spekülasyon yapmak benim için zor. Ama şüphesiz ki o bizim için önemli ve kesinlikle kaybetmek istemeyeceğimiz bir oyuncu." Kaptan, David Beckham'ın uzun süredir elinde tuttuğu rekoru egale etmek için bir asist eksiklikle maça çıktı, ancak iki asist yaparak sezonun 27 Premier Lig maçında asist sayısını 16'ya çıkardı. Bu, İngiliz efsanenin 1999-2000 sezonunda 31 maçta kaydettiği asist sayısına kıyasla dikkate değer bir başarı.
İstatistiksel üstünlük ve tarihi dönüm noktaları
Orta saha oyuncusu, Aralık ayında yaşadığı hamstring sakatlığına rağmen toplamda 16 asist ve 7 golle takımın en büyük ilham kaynağı oldu. Ayrıca Portekizli yıldız, Wayne Rooney ve Ryan Giggs’in ardından United tarihindeki 100 gol ve 100 asist barajını aşan üçüncü oyuncu oldu. Carrick şunları söyledi: "Bruno bunu uzun süredir başarıyor. Önemli anlarda genellikle sahada oluyor. Belki tek sezon rekorunu kırabilir... Bu doğal bir şekilde olur, ama eğer yaparsa, bizim için goller yaratmış olacak, bu yüzden mutlu olacağım."
Manchester United için bundan sonra ne olacak?
Bu hayati galibiyet, 54 puanla üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran United'ı Villa'nın üç puan önüne taşıdı. Sezonun bitmesine sekiz maç kala, ilk dört için verilen mücadele giderek kızışıyor. United, Chelsea deplasmanı ve Mayıs başında Liverpool ile oynayacağı büyük iç saha maçı da dahil olmak üzere zorlu bir son dönem bekliyor. Arsenal ve Manchester City şampiyonluk için mücadele ederken, Kırmızı Şeytanlar Bournemouth, Leeds ve Brentford gibi takımlara karşı istikrarını korumak zorunda. Rekor kıran formda olan yıldız oyun kurucusuyla kulüp, Avrupa'nın en prestijli turnuvasına dönmek için iyi bir konumda görünüyor.
