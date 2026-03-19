Michael Carrick ve Wayne Rooney, Man Utd U18 takımının FA Gençlik Kupası yarı finallerine yükselmesini izlerken, yeni yetenek JJ Gabriel'i gölgede bıraktı

"Hayallerin Tiyatrosu", adının hakkını verdi; Manchester United'ın en başarılı isimlerinden bazıları, yeni nesli desteklemek için geri döndü. Rooney ve geçici teknik direktör Carrick, John O’Shea ve Darron Gibson’ın da yer aldığı yıldızlarla dolu konuk listesinin başını çekti; hepsi genç Kırmızı Şeytanlar’ın gergin geçen çeyrek final maçını izlemek için bir araya geldi.

Rooney, o akşam yedekler arasında yer alan oğlu Kai'yi desteklemek için eşi Coleen ile birlikte maça katıldı. Kulüp, ünlü genç yetenekler havuzuna öncelik vermeye devam ederken, birinci takımın kalecisi Tom Heaton ve futbol direktörü Jason Wilcox'un da maça katılması, akademiye olan bağlılığı daha da vurguladı.