Michael Carrick ve Wayne Rooney, Man Utd U18 takımının FA Gençlik Kupası yarı finallerine yükselmesini izlerken, yeni yetenek JJ Gabriel'i gölgede bıraktı
Kırmızı Şeytanlar'ın efsaneleri Old Trafford'a geri dönüyor
"Hayallerin Tiyatrosu", adının hakkını verdi; Manchester United'ın en başarılı isimlerinden bazıları, yeni nesli desteklemek için geri döndü. Rooney ve geçici teknik direktör Carrick, John O’Shea ve Darron Gibson’ın da yer aldığı yıldızlarla dolu konuk listesinin başını çekti; hepsi genç Kırmızı Şeytanlar’ın gergin geçen çeyrek final maçını izlemek için bir araya geldi.
Rooney, o akşam yedekler arasında yer alan oğlu Kai'yi desteklemek için eşi Coleen ile birlikte maça katıldı. Kulüp, ünlü genç yetenekler havuzuna öncelik vermeye devam ederken, birinci takımın kalecisi Tom Heaton ve futbol direktörü Jason Wilcox'un da maça katılması, akademiye olan bağlılığı daha da vurguladı.
Ajayi tüm dikkatleri üzerine çekiyor
Maç öncesi hazırlıklar büyük ölçüde golcü JJ Gabriel üzerinde yoğunlaşmış olsa da, maçın galibiyetini getiren isim Noah Ajayi oldu. 17 yaşındaki kanat oyuncusu, muhteşem bir uzak mesafe vuruşuyla skoru açtı; bu gol, tüm turnuvalarda son üç maçında attığı dördüncü gol oldu ve onun dikkate alınması gereken bir güç olduğunu kanıtladı.
Ajayi'nin performansı sadece gol atmasıyla sınırlı kalmadı; Gabriel, disiplinli Sunderland orta sahası tarafından etkisiz hale getirilirken, Ajayi'nin savunmadaki çalışkanlığı takıma hayati bir çıkış yolu sağladı. Bu taktiksel değişiklik, Ajayi'ye United'ı ileriye taşımak için özgürlük tanıdı ve teknik direktör Darren Fletcher'ın elindeki yetenek havuzunun derinliğini gösterdi.
Chido Obi, gol atarak sahalara önemli bir dönüş yaptı
Bu maç, Chido Obi’nin kısa süre önce geçirdiği beyin sarsıntısı nedeniyle ara verdiği dönemden sonra başarılı bir geri dönüşe sahne oldu. Forvet oyuncusu, formdan düşmüş gibi görünmedi ve Sunderland’ın Tom Proctor ile Felix Scott’ın golleriyle kısa süreliğine sürpriz bir galibiyet umudu yakalamasının ardından, üstün golcü içgüdülerini sergileyerek skoru 2-2’ye getirdi. Obi’nin fiziksel gelişimi ve hareket kabiliyetindeki artış, özellikle Gabriel ile yaptığı paslaşmayla Nathaniel Junior Brown’un galibiyeti getiren golünün zeminini hazırlarken açıkça göze çarpıyordu.
Yarı finallere bakış
Manchester United, 11 Nisan'da oynanacak Crystal Palace ile heyecan verici bir yarı final karşılaşması ayarladı. Bu yaş grubu için belirleyici bir sezon olacağa benzeyen bu dönemde, iki takım önümüzdeki ay Premier League Kupası finalinde de karşı karşıya gelecekleri için artık birbirlerine aşina rakipler haline geliyorlar.
