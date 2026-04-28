Michael Carrick transfer konusunda bir soru sorsa, Cristiano Ronaldo Manchester United’a geri dönmeyi düşünür mü? Louis Saha’nın cevabında rekor peşinde koşmak ve yedek kulübesinde oturmak gibi konular yer alıyor

Bir zamanlar, kulübü Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olma yarışına giren Carrick ile aynı soyunma odasını paylaşmış olan Ronaldo için, Manchester'da üçüncü bir dönem cazip gelir mi?

Bu soru Saha'ya yöneltildiğinde, eski United forveti - BetVictor Online Casino'nun izniyle GOAL'a özel olarak verdiği röportajda - şöyle dedi: "Düşünmek için neden olmasın, ama bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum çünkü Manchester United'ın bir geleceği var ve Cristiano Ronaldo'nun da bir geleceği var. Bu iki hikaye güzel görünüyor, ama birbirleriyle pek uyumlu görünmüyorlar. Bu yüzden şu anda bunun doğal olduğunu düşünmüyorum.

“Forvetlerin yanında kesinlikle deneyimli bir oyuncuya ihtiyaç var. Bu onları daha kötü hale getirmez, ama aynı zamanda Cristiano hala oynamak istiyor, hala rekorlar kırmak istiyor, örneğin yedek kulübesinde oturmaya veya oynamayacağı anları kabul etmeye izin vermez.

“Bunun pek iyi sonuç vereceğini sanmıyorum. Ulaşmak istediği rekorlara bakılırsa, bunu pek olası görmüyorum.”