Michael Carrick transfer konusunda bir soru sorsa, Cristiano Ronaldo Manchester United’a geri dönmeyi düşünür mü? Louis Saha’nın cevabında rekor peşinde koşmak ve yedek kulübesinde oturmak gibi konular yer alıyor
Ronaldo, Manchester United formasıyla şampiyonluklar kazandı ve ilk Ballon d'Or ödülünü aldı
Ronaldo, 2003 yılında Manchester United'a katılarak süperstarlığa doğru ilk temkinli adımlarını attı. İngiltere'ye hızlı ayakları olan bir kanat oyuncusu olarak geldi, ancak futbol tarihinin gördüğü en büyük golcüye dönüştü.
Kırmızı Şeytanlar ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandı ve ilk Altın Top ödülünü aldı. George Best, Eric Cantona ve David Beckham'ın ünlü kıldığı 7 numaralı formayı giyerken birçok mutlu an yaşadı.
Bu forma, Real Madrid'de 450 gol attığı tarihi dokuz yıllık bir dönemin ve Serie A devi Juventus'ta geçirdiği verimli üç sezonun ardından 2021'de tekrar ona verildi. Ruhani yuvasına duygusal bir dönüş, kısa sürede bir rüyadan kabusa dönüştü.
Portekizli efsane, 41 yaşında hâlâ formunun zirvesinde
Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Piers Morgan'a verdiği patlamaya neden olan röportajın ardından Ronaldo'nun sözleşmesi Kasım 2022'de feshedildi. Birkaç ay sonra, dünya futbol tarihinin en yüksek ücretli kontratı Suudi Pro Ligi ekibi Al-Nassr ile imzalandı.
Orta Doğu'da Altın Ayakkabı ödülünü kazanan başarılar devam etti ve 41 yaşında hala formda olan bu efsanevi forvet, bir ara grev eylemi gerçekleştirdikten sonra, bu yaz altıncı Dünya Kupası finallerine katılmaya hazırlanan bir oyuncu için Avrupa'ya geri dönüş ihtimalinin de göz ardı edilmediği bir ortamda, geleceği hakkında bazı sorular soruldu.
Ronaldo, Old Trafford'a geri dönmeyi düşünür mü?
Bir zamanlar, kulübü Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olma yarışına giren Carrick ile aynı soyunma odasını paylaşmış olan Ronaldo için, Manchester'da üçüncü bir dönem cazip gelir mi?
Bu soru Saha'ya yöneltildiğinde, eski United forveti - BetVictor Online Casino'nun izniyle GOAL'a özel olarak verdiği röportajda - şöyle dedi: "Düşünmek için neden olmasın, ama bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum çünkü Manchester United'ın bir geleceği var ve Cristiano Ronaldo'nun da bir geleceği var. Bu iki hikaye güzel görünüyor, ama birbirleriyle pek uyumlu görünmüyorlar. Bu yüzden şu anda bunun doğal olduğunu düşünmüyorum.
“Forvetlerin yanında kesinlikle deneyimli bir oyuncuya ihtiyaç var. Bu onları daha kötü hale getirmez, ama aynı zamanda Cristiano hala oynamak istiyor, hala rekorlar kırmak istiyor, örneğin yedek kulübesinde oturmaya veya oynamayacağı anları kabul etmeye izin vermez.
“Bunun pek iyi sonuç vereceğini sanmıyorum. Ulaşmak istediği rekorlara bakılırsa, bunu pek olası görmüyorum.”
Ronaldo, ölümsüzler arasında kendine bir yer edindi
Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği ilk dönemde 118 gol, ikinci döneminde ise 27 gol kaydetti. 2022 Dünya Kupası öncesinde ayrılığını kasten planlamış gibi görünmesi nedeniyle itibarı biraz zedelendi, ancak çoğu Kırmızı Şeytan taraftarı tarafından her zaman bir efsane olarak anılacaktır.
Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2027'ye kadar sürecek, bu da bu yaz yeni bir maceraya atılmasının gerekmediği anlamına geliyor ve Suudi Arabistan'daki ilk büyük şampiyonluğu yakında garantilemiş olabilir. Spor tarihine adını yazdırmış efsaneler arasında mirası sonsuza dek yaşayacak bir oyuncuyu Avrupa futbolu bir daha göremeyecek gibi görünüyor.