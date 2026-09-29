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Michael Carrick, tökezleyen sezonu kurtarma çabası kapsamında zor günler geçiren Manchester United için INEOS'un sahibi olduğu başka bir kulübe karşı gizli bir hazırlık maçı ayarladı
Manchester United, taraftara kapalı hazırlık maçı ayarladı
Telegraph'ın haberine göre Manchester United, mevcut milli ara sırasında Lausanne-Sport ile gizli bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, teknik direktör Carrick'e takımının 2026-27 sezonuna yaptığı kötü başlangıcın ardından kamuoyunun gözünden uzakta yeni stratejiler deneme imkanı tanıyor. Maçın tarihine ve oynanacağı yere ilişkin kesin ayrıntılar ise açıklanmadı.
Ratcliffe'in INEOS çatısı altında faaliyet gösteren bir diğer kulüp olan Lausanne da benzer şekilde zorlu bir sezon geçiriyor. İsviçre ekibi, ilk dokuz maçında aldığı beş yenilginin ardından şu anda kendi liginde son sırada yer alıyor.
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INEOS ağı sonuç almakta zorlanıyor
Planlanan hazırlık maçı, Ratcliffe'in çok kulüplü ağı genelinde daha geniş bir krizi öne çıkarıyor; INEOS destekli takımların neredeyse tamamı form sıkıntısı yaşıyor. United ve Lausanne'ın yanı sıra Fransa ekibi Nice de Ligue 1'de 14. sırada sürünüyor ve küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Bu arada, Eva Olid'in çalıştırdığı United'ın kadın takımı da yavaş başlangıcın ardından Women's Super League'de dokuzuncu sıraya geriledi.
Carrick'in ekibi için mevcut sezon, kulübün Premier League tarihindeki en kötü başlangıcına eşit durumda; bu da geçen sezon Ruben Amorim yönetimindeki ilk dönemde yaşanan sıkıntıları ve Sir Alex Ferguson'ın 1992-93 sezonundaki başlangıcını yansıtıyor. Manchester United şu ana kadar ligde yalnızca bir galibiyet alabildi ve puan tablosunda 12. sırada bulunuyor.
United'ın yurt içindeki sıkıntıları, Brighton karşısında League Cup'tan felaket bir şekilde elenmeleriyle daha da ağırlaştı; Old Trafford'da iki gollü avantajlarını koruyamadılar. Ayrıca Hull City'ye sürpriz bir yenilgi aldılar ve tartışmalı bir golün ardından 10 kişi kalan City'yi geçemedikleri sinir bozucu bir Manchester derbisi mağlubiyeti yaşadılar.
Carrick, form durumuna dair endişeleri reddetti
Ek süre ayarlama kararı, United'ın kısa süre önce Fulham ile berabere kalmasının ardından geldi; bu sonuç, takımın puan tablosunun alt yarısında sıkışıp kalmasına neden oldu. Craven Cottage'daki beraberliğin ardından golü atan Matheus Cunha, Fulham'ın devre arasından sonra daha fazla enerji ortaya koyduğunu öne sürdü.
Ancak Carrick, takımının fiziksel açıdan yetersiz kaldığına dair tüm iddiaları kesin bir dille reddetti. United menajeri, ekibinin maçın son bölümündeki fiziksel performansından memnun olduğunu vurguladı.
"Bana öyle görünmedi," diyen Carrick, Cunha'nın değerlendirmesi sorulduğunda muhabirlere konuştu. "Maçı bitiriş şeklimizden oldukça memnundum. Hatta maçı gerçekten çok güçlü bitirdiğimizi düşündüm ve zorlamaya devam ettik. Bu yüzden bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum, hayır."
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Zorlu bir ekim fikstürü bekliyor
Carrick, yurt içi futbol geri döndüğünde sonuç vermesi yönündeki artan baskı nedeniyle çözümleri hızla bulmak zorunda. United, zorlu ve potansiyel olarak sezonu belirleyebilecek bir fikstür serisinin başlangıcında, 10 Ekim'de Old Trafford'da Premier League'de sıkıntı yaşayan bir diğer takım Tottenham'ı ağırlayacak.
Manchester United'ı ekim ayında farklı kulvarlarda son derece zorlu bir fikstür bekliyor. Spurs karşılaşmasının ardından United, ay sonundan önce Atletico Madrid, Leeds United, Como, Bournemouth ve Chelsea'ye karşı kritik maçlara çıkacak.
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