Planlanan hazırlık maçı, Ratcliffe'in çok kulüplü ağı genelinde daha geniş bir krizi öne çıkarıyor; INEOS destekli takımların neredeyse tamamı form sıkıntısı yaşıyor. United ve Lausanne'ın yanı sıra Fransa ekibi Nice de Ligue 1'de 14. sırada sürünüyor ve küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Bu arada, Eva Olid'in çalıştırdığı United'ın kadın takımı da yavaş başlangıcın ardından Women's Super League'de dokuzuncu sıraya geriledi.

Carrick'in ekibi için mevcut sezon, kulübün Premier League tarihindeki en kötü başlangıcına eşit durumda; bu da geçen sezon Ruben Amorim yönetimindeki ilk dönemde yaşanan sıkıntıları ve Sir Alex Ferguson'ın 1992-93 sezonundaki başlangıcını yansıtıyor. Manchester United şu ana kadar ligde yalnızca bir galibiyet alabildi ve puan tablosunda 12. sırada bulunuyor.

United'ın yurt içindeki sıkıntıları, Brighton karşısında League Cup'tan felaket bir şekilde elenmeleriyle daha da ağırlaştı; Old Trafford'da iki gollü avantajlarını koruyamadılar. Ayrıca Hull City'ye sürpriz bir yenilgi aldılar ve tartışmalı bir golün ardından 10 kişi kalan City'yi geçemedikleri sinir bozucu bir Manchester derbisi mağlubiyeti yaşadılar.



