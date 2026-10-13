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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Çeviri:

Michael Carrick'ten Manchester United'a uyarı: Atletico sınavı Real Madrid ve Barcelona ile aynı seviyede

M. Carrick
M. United
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Atletico Madrid'in Diego Simeone yönetiminde sürdürdüğü üst düzey performansa duyduğu derin hayranlığı, iki takımın yaklaşan Avrupa karşılaşması öncesinde dile getirdi. Eski orta saha oyuncusu, Manchester United'ın bu maça İspanyol devleri Barcelona veya Real Madrid'e karşı göstereceği düzeyde bir yoğunluk ve saygıyla hazırlandığını vurguladı.

  • Atletico Madrid'in Avrupa'daki konumu

    Carrick, Manchester United'ın Atletico Madrid'e İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid ile aynı ölçüde saygı duyduğunu vurguladı. Avrupa'daki karşılaşma öncesinde konuşan United teknik direktörü, Atletico Madrid'in uzun süredir görevde olan yönetimi altında gösterdiği istikrarlı başarıya dikkat çekti. Geleneksel "iki büyük"ün daha fazla kupası olsa da Carrick, takımını İspanya'nın başkentinde nasıl bir rakibin beklediğinin farkında.

    "Atletico'nun başardıkları olağanüstü. Daha fazla şampiyonlukları olduğu için Atletico'yu Barcelona veya Real Madrid ile karşılaştırmak zor. Ancak Atletico'yla karşılaştığımızda onlara farklı yaklaşmıyoruz. Onları bu turnuvadaki herhangi bir takım kadar iyi, Avrupa'daki herhangi bir takım kadar tehlikeli görüyoruz. Bunu uzun yıllardır kanıtladılar," diye açıkladı Carrick. Carrick'in sözlerini Marca aktardı.

  • FBL-EUR-C1-MAN UTD-PRESSERAFP

    Madrid sınavına hazır

    United'ın teknik direktörü, Atletico'nun Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllardır son derece tehlikeli bir takım olarak tanındığını belirterek kulübün turnuvadaki köklü geçmişini ve istikrarını övdü. Teknik direktör, zorlu deplasman maçından çekinmek yerine oyuncularının bu karşılaşmadan heyecan duyduğunu ve yolculuğu göğüs germeye hazır oldukları önemli bir sınav olarak gördüğünü vurguladı.

    "Atletico'nun bu turnuvada müthiş bir geçmişi var ve Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten tehlikeli bir takım. Bunu yıllardır gösteriyor. Turnuvadaki ilk deplasman maçımızı burada oynamak bizim için önemli bir sınav ve büyük heyecan duyduğumuz bir mücadele," diye ekledi.

  • Diego Simeone'nin mirasına saygı

    Carrick, mevkidaşı Simeone'yi överken Arjantinli teknik direktörün on yıllık görev süresine ve Atletico'da bıraktığı kalıcı mirasa dikkat çekti. Eski İngiltere millî takım oyuncusu, Simeone'ye büyük saygı duyduğunu vurgulayarak bu kadar uzun süreli istikrarın kulübün tamamında görülen dirençli bir kültür oluşturduğunu söyledi.

    “Diego Simeone'ye büyük saygı duyuyorum. Çok uzun zamandır burada ve çok sağlam bir yapı kurdu. Bazen bir takım kurmak zaman alır. Biz de şu anda aynı büyüme ve gelişme sürecindeyiz. Uzun yıllardır burada olmasının etkisi hem takımda hem de kulübün tamamında açıkça görülüyor. Çok güçlü bir iz bıraktı,” dedi Carrick.

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    Carrick, Madrid'deki düşmanlık konusunda uyardı

    Teknik direktör, Avrupa maçlarında kıtanın en düşmanca ve bunaltıcı atmosferlerinden birine sahne olmasıyla tanınan Metropolitano'da takımını bekleyen zorlu sınavı hafife almadı. Ev sahibi taraftarların stadı gürültüye boğabildiği bir ortamda, tribünlerden gelen psikolojik baskıya dayanmak da sahadaki taktik planı uygulamak kadar önemli olacak.

    Carrick şunları söyledi: "Bu stadın nasıl bir atmosfer yaratabileceğini çok iyi biliyorum. Şampiyonlar Ligi gecelerinde bunu dışarıdan gördüm ve buna hazırlıklı olmalıyız."

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