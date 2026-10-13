Carrick, Manchester United'ın Atletico Madrid'e İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid ile aynı ölçüde saygı duyduğunu vurguladı. Avrupa'daki karşılaşma öncesinde konuşan United teknik direktörü, Atletico Madrid'in uzun süredir görevde olan yönetimi altında gösterdiği istikrarlı başarıya dikkat çekti. Geleneksel "iki büyük"ün daha fazla kupası olsa da Carrick, takımını İspanya'nın başkentinde nasıl bir rakibin beklediğinin farkında.

"Atletico'nun başardıkları olağanüstü. Daha fazla şampiyonlukları olduğu için Atletico'yu Barcelona veya Real Madrid ile karşılaştırmak zor. Ancak Atletico'yla karşılaştığımızda onlara farklı yaklaşmıyoruz. Onları bu turnuvadaki herhangi bir takım kadar iyi, Avrupa'daki herhangi bir takım kadar tehlikeli görüyoruz. Bunu uzun yıllardır kanıtladılar," diye açıkladı Carrick. Carrick'in sözlerini Marca aktardı.