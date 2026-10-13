Getty Images Sport
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Michael Carrick'ten Manchester United'a uyarı: Atletico sınavı Real Madrid ve Barcelona ile aynı seviyede
Atletico Madrid'in Avrupa'daki konumu
Carrick, Manchester United'ın Atletico Madrid'e İspanyol devleri Barcelona ve Real Madrid ile aynı ölçüde saygı duyduğunu vurguladı. Avrupa'daki karşılaşma öncesinde konuşan United teknik direktörü, Atletico Madrid'in uzun süredir görevde olan yönetimi altında gösterdiği istikrarlı başarıya dikkat çekti. Geleneksel "iki büyük"ün daha fazla kupası olsa da Carrick, takımını İspanya'nın başkentinde nasıl bir rakibin beklediğinin farkında.
"Atletico'nun başardıkları olağanüstü. Daha fazla şampiyonlukları olduğu için Atletico'yu Barcelona veya Real Madrid ile karşılaştırmak zor. Ancak Atletico'yla karşılaştığımızda onlara farklı yaklaşmıyoruz. Onları bu turnuvadaki herhangi bir takım kadar iyi, Avrupa'daki herhangi bir takım kadar tehlikeli görüyoruz. Bunu uzun yıllardır kanıtladılar," diye açıkladı Carrick. Carrick'in sözlerini Marca aktardı.
- AFP
Madrid sınavına hazır
United'ın teknik direktörü, Atletico'nun Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllardır son derece tehlikeli bir takım olarak tanındığını belirterek kulübün turnuvadaki köklü geçmişini ve istikrarını övdü. Teknik direktör, zorlu deplasman maçından çekinmek yerine oyuncularının bu karşılaşmadan heyecan duyduğunu ve yolculuğu göğüs germeye hazır oldukları önemli bir sınav olarak gördüğünü vurguladı.
"Atletico'nun bu turnuvada müthiş bir geçmişi var ve Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten tehlikeli bir takım. Bunu yıllardır gösteriyor. Turnuvadaki ilk deplasman maçımızı burada oynamak bizim için önemli bir sınav ve büyük heyecan duyduğumuz bir mücadele," diye ekledi.
Diego Simeone'nin mirasına saygı
Carrick, mevkidaşı Simeone'yi överken Arjantinli teknik direktörün on yıllık görev süresine ve Atletico'da bıraktığı kalıcı mirasa dikkat çekti. Eski İngiltere millî takım oyuncusu, Simeone'ye büyük saygı duyduğunu vurgulayarak bu kadar uzun süreli istikrarın kulübün tamamında görülen dirençli bir kültür oluşturduğunu söyledi.
“Diego Simeone'ye büyük saygı duyuyorum. Çok uzun zamandır burada ve çok sağlam bir yapı kurdu. Bazen bir takım kurmak zaman alır. Biz de şu anda aynı büyüme ve gelişme sürecindeyiz. Uzun yıllardır burada olmasının etkisi hem takımda hem de kulübün tamamında açıkça görülüyor. Çok güçlü bir iz bıraktı,” dedi Carrick.
- Getty Images Sport
Carrick, Madrid'deki düşmanlık konusunda uyardı
Teknik direktör, Avrupa maçlarında kıtanın en düşmanca ve bunaltıcı atmosferlerinden birine sahne olmasıyla tanınan Metropolitano'da takımını bekleyen zorlu sınavı hafife almadı. Ev sahibi taraftarların stadı gürültüye boğabildiği bir ortamda, tribünlerden gelen psikolojik baskıya dayanmak da sahadaki taktik planı uygulamak kadar önemli olacak.
Carrick şunları söyledi: "Bu stadın nasıl bir atmosfer yaratabileceğini çok iyi biliyorum. Şampiyonlar Ligi gecelerinde bunu dışarıdan gördüm ve buna hazırlıklı olmalıyız."
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