News Images
Çeviri:
Michael Carrick'ten endişe verici Benjamin Sesko sakatlık açıklaması: Manchester United'ın forveti yeni bir aksilik yaşadı
Tekrarlayan kaval kemiği sorunu Sesko'yu sahalardan uzak bıraktı
Sesko, Manchester United'ın pazar günü Fulham ile karşılaşmak üzere Craven Cottage'a yaptığı deplasmanın dikkat çeken eksiklerinden biriydi. Sloven forvet, çarşamba günü Brighton'a karşı 3-2 kaybedilen Carabao Cup maçına ilk 11'de başladıktan sonra rahatsızlık hissetmesi nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Son sorun, 23 yaşındaki oyuncuyu daha önce iki aydan uzun süre sahalardan uzak bırakan aynı kaval kemiği probleminin nüksetmesi. İlk sakatlık, geçen sezonun son üç maçında forma giymesini engelledi ve United'ın sezon öncesi programının tamamını kaçırmasına neden oldu.
- Getty Images Sport
Carrick, form durumunda gerileme olduğunu doğruladı
Fulham maçının ardından konuşan Carrick, kulübün forvetin sağlık durumunun boyutunu hâlâ değerlendirdiğini kabul etti. United teknik patronu, oyuncunun sahalara dönüşü için net bir takvim veremedi.
"Ben konusunda henüz emin değiliz," dedi Carrick. "Maçtan sonra [Brighton'a karşı] biraz ağrı hissetti, bu yüzden onu değerlendiriyoruz. Şu anda [Fulham] için kesinlikle hazır değildi, dolayısıyla size şu aşamada verebileceğim çok fazla yeni bilgi yok. Bunun ne getireceğini bekleyip göreceğiz."
Tedavi masasından karışık haberler
Sesko'nun yokluğu, Fulham beraberliğinin ardından ilk beş maçında yalnızca bir galibiyet alabilen United'ın Premier League sezonuna yaptığı zorlu başlangıcı daha da kötüleştiriyor. Forvet oyuncusu, sezonun açılış haftasında Hull karşısında oyuna sonradan dahil olarak ilk kez sahaya çıktıktan sonra bu dönem tüm kulvarlarda altı kez forma giydi.
Craven Cottage'ta Carrick için bazı olumlu haberler de vardı. Luke Shaw ilk 11'e geri dönerken, yazın £70 milyon karşılığında transfer edilen Carlos Baleba ayak bileği sorununun ardından ilk kez yedek kulübesine alındı. Maç öncesinde konuşan Carrick, "Luke'un geri dönmesi takım için iyi. Ve Carlos'un ilk kez kadroda yer alması... bugün önemli" dedi.
Bununla birlikte, kadro genelindeki diğer fiziksel sorunlar sürüyor. Matthijs de Ligt Londra'ya gitti ancak maç kadrosuna seçilebilecek durumda değildi, kanat oyuncusu Amad Diallo ise bu sezon hâlâ forma giyemedi.
- Getty Images Sport
Kritik milli ara yaklaşıyor
United şimdi üç haftalık bir milli ara dönemine giriyor ve bu da sağlık ekibine kadroyu değerlendirmek için değerli bir zaman tanıyor. Sesko'nun Slovenya ile milli görevden çekilip çekilmeyeceği belirsizliğini korurken, Marcus Rashford ve Kobbie Mainoo da süren fiziksel sorunları nedeniyle İngiltere kampı için şüpheli durumda.
Yurt içi futbol yeniden başladığında, Carrick'in ekibini zorlu bir fikstür bekliyor. 10 Ekim'de Tottenham'ı konuk edecek ekip, ardından Atletico Madrid'e karşı yüksek önem taşıyan bir Şampiyonlar Ligi maçı için İspanya'ya gidecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun