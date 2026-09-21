Sesko'nun yokluğu, Fulham beraberliğinin ardından ilk beş maçında yalnızca bir galibiyet alabilen United'ın Premier League sezonuna yaptığı zorlu başlangıcı daha da kötüleştiriyor. Forvet oyuncusu, sezonun açılış haftasında Hull karşısında oyuna sonradan dahil olarak ilk kez sahaya çıktıktan sonra bu dönem tüm kulvarlarda altı kez forma giydi.

Craven Cottage'ta Carrick için bazı olumlu haberler de vardı. Luke Shaw ilk 11'e geri dönerken, yazın £70 milyon karşılığında transfer edilen Carlos Baleba ayak bileği sorununun ardından ilk kez yedek kulübesine alındı. Maç öncesinde konuşan Carrick, "Luke'un geri dönmesi takım için iyi. Ve Carlos'un ilk kez kadroda yer alması... bugün önemli" dedi.

Bununla birlikte, kadro genelindeki diğer fiziksel sorunlar sürüyor. Matthijs de Ligt Londra'ya gitti ancak maç kadrosuna seçilebilecek durumda değildi, kanat oyuncusu Amad Diallo ise bu sezon hâlâ forma giyemedi.



