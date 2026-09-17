Genç Shea Lacey'nin ilk 11'de çıktığı ilk maçında attığı gol ve ardından Mason Mount'ın kaydettiği golle çok hızlı bir başlangıç yapmasına rağmen, United 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve Brighton'a 3-2 mağlup oldu. Bu, 1976'dan bu yana bir Manchester United takımının Old Trafford'da iki farklı üstünlüğü kaybedip maçı yitirdiği ilk kez oldu ve taraftarlar da tepkilerini açıkça gösterdi.

Maç sonrası medya görevlerinde gözle görülür şekilde sarsılmış olan Carrick, performanstaki düşüşü açıklamakta zorlandı. United patronu, "Maça başlama şeklimiz, maçın 20-25. dakikasında böyle iyi bir konumda olmamız, iyi oynamamız, yapmak istediğimiz her şeyi yapmamız ve sonra şimdi bunun çok uzun zaman önce gibi hissettirmesi... Maçın başındaki hisle maçın sonundaki his bundan daha farklı olamazdı" itirafında bulundu.