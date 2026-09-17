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Michael Carrick, tarihi Carabao Kupası çöküşüne rağmen kritik Fulham maçı öncesi Manchester United'ın yeniden yükselişe geçeceğinden emin
Old Trafford'da tarihi bir başarısızlık gecesi
Genç Shea Lacey'nin ilk 11'de çıktığı ilk maçında attığı gol ve ardından Mason Mount'ın kaydettiği golle çok hızlı bir başlangıç yapmasına rağmen, United 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve Brighton'a 3-2 mağlup oldu. Bu, 1976'dan bu yana bir Manchester United takımının Old Trafford'da iki farklı üstünlüğü kaybedip maçı yitirdiği ilk kez oldu ve taraftarlar da tepkilerini açıkça gösterdi.
Maç sonrası medya görevlerinde gözle görülür şekilde sarsılmış olan Carrick, performanstaki düşüşü açıklamakta zorlandı. United patronu, "Maça başlama şeklimiz, maçın 20-25. dakikasında böyle iyi bir konumda olmamız, iyi oynamamız, yapmak istediğimiz her şeyi yapmamız ve sonra şimdi bunun çok uzun zaman önce gibi hissettirmesi... Maçın başındaki hisle maçın sonundaki his bundan daha farklı olamazdı" itirafında bulundu.
- Getty Images Sport
Artan baskıya rağmen Carrick inancını koruyor
Zehirli atmosfere ve bahis şirketlerinin gözünde Premier League'de bir sonraki görevine son verilecek teknik direktör adayları arasında öne çıkmasına rağmen Carrick, durumu düzeltebileceğine dair inancını koruyor. Ocak ayında zor durumdaki bir takımın başına geçip geçen sezon onu etkileyici bir şekilde üçüncü sıraya taşıyan Carrick, kadronun temel kalitesinin hâlâ yerinde olduğuna inanıyor.
Görev güvencesiyle ilgili inceleme ve eleştirilere değinen Carrick, işlerin kısa sürede tersine dönebileceği konusunda meydan okuyan tavrını korudu. "Elbette bunu tersine çevirebiliriz" dedi kararlı bir şekilde. "Gerçekten çok iyi oyuncularımız var ve şu anda kötü hissediliyor çünkü iyi bir hafta, hatta iki ya da üç iyi hafta geçirmedik. Ama bu, kısa süre içinde bir başka futbol maçını kazanamayacağınız anlamına gelmez; işin bir de bu tarafı var. Yani oyuncular daha önce neler yapabileceklerini gösterdi, biz de grup olarak bunu gösterdik."
Craven Cottage'teki yaklaşan sınav
Fikstür listesi, eleştirilerin odağındaki başantrenöre nefes aldırmıyor; milli ara öncesinde Craven Cottage'ta Fulham'a karşı oynanacak kritik deplasman maçı kapıda. Şu anda puan tablosunda 18. sırada yer alan Fulham'ı, yaz dönemindeki göreve gelişinden bu yana ligde galibiyet alamayan ve kendisi de büyük baskı altında olan Alvaro Arbeloa çalıştırıyor. Bu karşılaşma iki teknik adam için de "kazanılması gereken" maç olarak görülüyor, ancak kulübün büyüklüğü ve Brighton yenilgisinin tarihsel ağırlığı düşünüldüğünde Carrick açısından risk çok daha yüksek hissediliyor.
"Her şey bir sonraki adımda ne yaptığınızla, anlarla nasıl başa çıktığınızla, inişler ve çıkışlarla ilgili. Bu anla kesinlikle iyi bir şekilde başa çıkmamız gerekiyor" diye açıkladı.
- Getty Images Sport
Kazanma alışkanlığını geri kazanmak
United için nihai hedef, İngiliz ve Avrupa futbolunun zirvesine yeniden dönmek olmaya devam ediyor, ancak Carrick kısa vadede sonuçları art arda almaya odaklanıyor. Takımından yaklaşımını basitleştirmesini ve geçen sezonun ikinci yarısında onları üst sıralara taşıyan yükselişi belirleyen kazanma alışkanlığını yeniden bulmasını istedi. Carrick, taraftarlara ve kadrosuna önlerindeki yol hakkında net bir mesaj verdi.
"İyi bir seriye yeniden dönmemiz gerekiyor" diye ekledi. "Konu bundan ibaret, bu kadar basit. Maçlar kazanmamız gerekiyor ve bunu yapabiliriz, buna tamamen inanıyorum, yapacağız da. Ama elbette bunu çok çabuk yapmamız gerekiyor ve pazar günü başlangıç noktası."
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