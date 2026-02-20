Michael Carrick, Sir Jim Ratcliffe'i azarladı mı?! Teknik direktör, ortak sahibinin göçmenlikle ilgili tartışmalı yorumlarının ardından Man Utd oyuncuları ve personelinin 'sorumluluklarını anladığını' söyledi

Maçlar arasında uzun bir ara olmasına rağmen, United'ın sakatlıktan dönen oyuncuların dönüşüyle moralinin düzelmesi beklenmiyor. Carrick, Mason Mount'un dönüşüne çok az kaldığını ancak United'ın Hill Dickinson Stadyumu'ndaki ilk maçında forma giyemeyeceğini söyledi. Kasım ayından beri sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Matthijs de Ligt de hala kadroda yer almıyor.

Carrick, 2013 yılında Sir Alex Ferguson'un yerine geçen David Moyes'un tek sezonunda başarısız olan United kadrosunun bir parçasıydı, ancak Everton teknik direktörüne büyük saygı duyduğunu söyledi.

"David'in takımları karşı oynaması zor takımlardır. O çok iyi bir teknik direktördür. Sahip olduğu deneyimle, bu ligde başarılı olmak için ne gerektiğini çok iyi bilir. Bu bizim için yeni bir meydan okuma ve biz de bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunu beklemek için çok zamanımız oldu. Çok çaba gerektirecek. Yeni bir stadyum olduğunu biliyorum ama tarihsel olarak Everton'a gitmek her zaman zor olmuştur. Taraftarlarının yarattığı atmosfer, oynadığım en zorlu atmosferlerden biridir, bunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyileştirmemiz gereken şeyler var ama ilerlemek için iyi bir temele ve altyapıya sahibiz. İyi bir ruhumuz var ve Pazartesi gecesi tüm bunlardan yararlanacağız."