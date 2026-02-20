Getty
Michael Carrick, Sir Jim Ratcliffe'i azarladı mı?! Teknik direktör, ortak sahibinin göçmenlikle ilgili tartışmalı yorumlarının ardından Man Utd oyuncuları ve personelinin 'sorumluluklarını anladığını' söyledi
Carrick, Ratcliffe'in 'kolonizasyon' röportajına yanıt verdi
Çeşitli United taraftar grupları, Ratcliffe'in geçen hafta Sky News 'e verdiği röportajda İngiltere'nin göçmenler tarafından "kolonileştirildiğini" öne süren ifadesini kınarken, kulüp de milyarderin milliyetçi duygularıyla çelişen, çeşitliliğe desteğini vurgulayan bir açıklama yayınladı.
Carrick, takımın son 10 gün içinde herhangi bir maç oynamaması nedeniyle United'ın ortak sahiplerinin kışkırtıcı açıklamalarına henüz yanıt vermemişti, ancak Cuma günü Everton'da oynanacak United'ın bir sonraki Premier League maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında nihayet bu konu hakkında soru soruldu. Carrick, oyuncuların, antrenörlerin ve liderlerin, sözlerinin çok geniş bir kitleye ulaştığı için sorumluluklarını hatırlamaları gerektiğini vurguladı.
Manchester United teknik direktörü kulübün kültüründen gurur duyuyor
Carrick şunları söyledi: "Sir Jim bir açıklama yaptı, ardından kulüp de bir açıklama yaptı. Benim bu konuya ekleyecek bir şeyim yok. Söyleyebileceğim tek şey, bu kulüpte uzun yıllardır bulunduğum ve her ne şekilde olursa olsun, küresel çapta büyük bir etki yarattığımız ve bunun sorumluluğunu üstlendiğimizdir. Bir oyuncu, personel üyesi ve taraftar olarak, kulübümüzün sahip olduğu bu ortam ve kültürden gerçekten gurur duyuyoruz. Eşitlik, çeşitlilik ve birbirimize saygı, her gün uygulamaya çalıştığımız değerlerdir. Dünyayı dolaştım ve bu kulübün pek çok insan için ne anlama geldiğini biliyorum. Sorumluluğumuzun tam olarak farkındayız ve bunu her gün yerine getirmeye çalışıyoruz."
Carrick, oyuncular üzerindeki etkiden endişe duymuyor
United kadrosunun büyük çoğunluğu İngiltere dışından geldiği için, Ratcliffe'in yorumları soyunma odasında büyük bir heyecan yaratmış olmalı. Ancak Carrick, oyuncularının dirençli olduğunu vurguladı ve Ratcliffe'in kulüp çevresinde yarattığı gürültünün, koçun yönetiminde West Ham'da dört maçlık galibiyet serisi sona erdikten sonra Everton ile oynayacakları maçta performanslarına herhangi bir etkisi olmayacağını düşündüğünü belirtti.
Carrick, "Gerçekten güçlü bir grubumuz var. Oyuncular, personel, kulübün içindeki ve dışındaki herkes. Her zaman birbirimizle konuşuyoruz. Çocuklar gerçekten çok iyi bir ruh hali içindeler. Derin bir nefes aldık, geri döndük ve bir sonraki maça odaklanıyoruz. Birbirimize yardım etmek için buradayız. Bu kulüpte olmanın bir parçası da, küresel olarak nasıl bir şey olduğunu anlamaktır. Kendi kişisel deneyimlerimden, tüm geçmişlerden ve farklı geçmişlerden bahsedebilirim, bunlarla gerçekten gurur duyuyorum."
Carrick, Moyes ile yeniden bir araya gelmekten heyecan duyuyor
Maçlar arasında uzun bir ara olmasına rağmen, United'ın sakatlıktan dönen oyuncuların dönüşüyle moralinin düzelmesi beklenmiyor. Carrick, Mason Mount'un dönüşüne çok az kaldığını ancak United'ın Hill Dickinson Stadyumu'ndaki ilk maçında forma giyemeyeceğini söyledi. Kasım ayından beri sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Matthijs de Ligt de hala kadroda yer almıyor.
Carrick, 2013 yılında Sir Alex Ferguson'un yerine geçen David Moyes'un tek sezonunda başarısız olan United kadrosunun bir parçasıydı, ancak Everton teknik direktörüne büyük saygı duyduğunu söyledi.
"David'in takımları karşı oynaması zor takımlardır. O çok iyi bir teknik direktördür. Sahip olduğu deneyimle, bu ligde başarılı olmak için ne gerektiğini çok iyi bilir. Bu bizim için yeni bir meydan okuma ve biz de bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunu beklemek için çok zamanımız oldu. Çok çaba gerektirecek. Yeni bir stadyum olduğunu biliyorum ama tarihsel olarak Everton'a gitmek her zaman zor olmuştur. Taraftarlarının yarattığı atmosfer, oynadığım en zorlu atmosferlerden biridir, bunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyileştirmemiz gereken şeyler var ama ilerlemek için iyi bir temele ve altyapıya sahibiz. İyi bir ruhumuz var ve Pazartesi gecesi tüm bunlardan yararlanacağız."
