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Michael Carrick, Sir Alex Ferguson’dan bu yana Manchester United’da bir ilki başarabilir mi? Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu eski “Kırmızı Şeytanlar” yıldızı tarafından yapılan uzun soluklu kariyer tahmini
Manchester United en son ne zaman Premier Lig şampiyonluğunu kazandı?
13 kez birinci lig şampiyonluğu kazanan Ferguson, 2013 yılında görevinden ayrıldı. “Rüyalar Tiyatrosu”nda bir hanedanlık kurmuştu, ancak bir zamanlar kaya gibi sağlam görünen temeller, çöküş korkularının ortaya çıkmasıyla kısa sürede çatlamaya başladı.
David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Erik ten Hag ve Ruben Amorim, bu efsanevi teknik direktörün izinden gitmeye çalışıp başarısız olan isimler arasında yer alıyor. Ara sıra kupa zaferleri yaşansa da, istikrarlı bir performans sergilenemedi.
2025-26 sezonunda da durum böyleydi; Portekizli teknik direktör Amorim, yeni yılın başlarında görevinden alındı. Acil yardım çağrısına tanıdık yüzler yanıt verdi; geçici teknik direktör Darren Fletcher, sonunda görevi geçici teknik direktör Carrick’e devretti.
17 maçta 12 galibiyet alarak görev başında yeterli performansı gösteren Carrick, kendisine iki yıllık bir sözleşme kazandırdı. United, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecek ve aynı zamanda kendi sahasında şampiyonluk yarışına girmeyi hedefliyor.
- Getty/GOAL
Carrick, takımın başında iki tam sezondan fazla kalacak mı?
Carrick beklentileri karşılayabilirse, Ferguson’dan bu yana teknik direktörlük koltuğunda iki tam sezondan fazla kalabilen ilk United teknik direktörü olabilir. Bu noktaya ulaşılabilmesi için aşılması gereken pek çok engel var.
Carrick'in bu başarıyı elde edip edemeyeceği sorulduğunda, dört kez Premier League şampiyonu olan Silvestre, Betinia ile yaptığı röportajda GOAL'a şunları söyledi: “Göreve geldiğinde bir röportajda da söylediği gibi, oyunculara ve yönetim kuruluna daha uzun süre bu görevde kalabileceğini kanıtlaması gerekiyor.
“Bunu ancak her sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başarırsa, iyi futbol oynarsa ve ligi kazanmak için takımı geliştirmeye çalışırsa başarabilir. Bence yeterli zamanı olacak ve bunu başarabileceğini düşünüyorum.
“Daha önce hiç üst düzey bir kulübü yönetmedi, ancak United’ın ne olduğu ve futbol hakkında çok fazla bilgiye sahip. Uzun süredir antrenörlük yapıyor; 38 yaşında değil, 50’li yaşlarına doğru ilerliyor, genç bir delikanlı değil, yani kendini iyi tanıyor.
“Umarım teknik ekibi yeterince iyidir, çünkü bu artık tek kişilik bir iş değil. Büyük egolara ve yüksek maaşlara sahip 25 oyuncuyu yönetmek zorundasınız. Spor direktörünün de CEO kadar büyük bir rolü var; eskisi gibi değil, karşılaştıramayız. Alex Ferguson, Arsene Wenger ve David Dein’i karşılaştıramayız. Artık durum tamamen farklı, bambaşka bir oyun.”
Manchester United, 2026-27 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu için yarışacak mı?
Ferguson ile birlikte çalışmış bir başka isim olan eski Kırmızı Şeytanlar yardımcısı Rene Meulensteen, United’ın o kupayı kaldırmayı en iyi bilen bir teknik direktörün yönetiminde 14 yıllık şampiyonluk hasretine son verebileceği sorulduğunda GOAL’a daha önce şöyle demişti: “Bence doğru oyuncuları transfer ederlerse, doğru oyuncuları kadroda tutarlarsa ve takımı güçlendirmek için doğru oyuncuları alırlarsa bunu başarabilirler.
“Sadece Michael Carrick’in takımın başında olduğu son 14-15 maça bakarsanız, formlarına ve Premier Lig’deki performanslarına bakarsanız, herkesi yenebilirler. Bunu kanıtladılar. Şu anda şampiyonluk mücadelesi veren takımları yenebileceklerini kanıtladılar.
“Gelecek yıl daha güçlü bir kadroyla, bunu neden başaramayacaklar ki? Bana kalırsa, insanların ‘gelecek yıl için henüz çok erken’ demelerini duyduğumda, bunun biraz bahane olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünmüyorum.”
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Önemli tarihler: Premier Lig’in açılış maçı ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi
Manchester United, sezon öncesi antrenmanlarına geri döndü ve bir dizi hazırlık maçı oynuyor. Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Leeds ve AC Milan ile oynanacak maçlar, takım için zorlu sınavlar olacak.
Kırmızı Şeytanlar, 22 Ağustos'ta yeni yükselmiş Hull City'ye konuk olarak 2026-27 Premier Lig sezonuna başlayacak. Sadık taraftar kitlesi, 27 Ağustos'ta gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi kura çekimini şimdiden sabırsızlıkla bekliyor.
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