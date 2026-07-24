Michael Carrick, Sir Alex Ferguson’dan bu yana Manchester United’da bir ilki başarabilir mi? Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu eski “Kırmızı Şeytanlar” yıldızı tarafından yapılan uzun soluklu kariyer tahmini

Carrick beklentileri karşılayabilirse, Ferguson’dan bu yana teknik direktörlük koltuğunda iki tam sezondan fazla kalabilen ilk United teknik direktörü olabilir. Bu noktaya ulaşılabilmesi için aşılması gereken pek çok engel var.

Carrick'in bu başarıyı elde edip edemeyeceği sorulduğunda, dört kez Premier League şampiyonu olan Silvestre, Betinia ile yaptığı röportajda GOAL'a şunları söyledi: “Göreve geldiğinde bir röportajda da söylediği gibi, oyunculara ve yönetim kuruluna daha uzun süre bu görevde kalabileceğini kanıtlaması gerekiyor.

“Bunu ancak her sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı başarırsa, iyi futbol oynarsa ve ligi kazanmak için takımı geliştirmeye çalışırsa başarabilir. Bence yeterli zamanı olacak ve bunu başarabileceğini düşünüyorum.

“Daha önce hiç üst düzey bir kulübü yönetmedi, ancak United’ın ne olduğu ve futbol hakkında çok fazla bilgiye sahip. Uzun süredir antrenörlük yapıyor; 38 yaşında değil, 50’li yaşlarına doğru ilerliyor, genç bir delikanlı değil, yani kendini iyi tanıyor.

“Umarım teknik ekibi yeterince iyidir, çünkü bu artık tek kişilik bir iş değil. Büyük egolara ve yüksek maaşlara sahip 25 oyuncuyu yönetmek zorundasınız. Spor direktörünün de CEO kadar büyük bir rolü var; eskisi gibi değil, karşılaştıramayız. Alex Ferguson, Arsene Wenger ve David Dein’i karşılaştıramayız. Artık durum tamamen farklı, bambaşka bir oyun.”