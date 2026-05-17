Michael Carrick, rekorunu egale eden Bruno Fernandes'e övgüde bulunurken, Manchester United'ın kalıcı teknik direktörünün "birkaç gün içinde" açıklanmasını bekliyor
Carrick, Manchester United'daki geleceği hakkında bilgi verdi
The Independent gazetesine göre Carrick, Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olarak kalmak üzere genel bir anlaşmaya vardı, ancak Pazar günü bu haberi doğrulamaktan kaçındı. United, Forest'ı yenerek ligde üçüncü sırayı garantiledi. Luke Shaw skoru açtı, ardından Morato Forest adına skoru eşitledi. Matheus Cunha kısa sürede ev sahibi takımın üstünlüğünü yeniden sağladı ve Bryan Mbeumo skoru 3-1'e getirdi. Morgan Gibbs-White maçın sonlarında farkı azaltsa da United direndi. Maçın bitiş düdüğünün ardından 44 yaşındaki teknik direktör Old Trafford'daki taraftarlara seslendi ve gelecekte daha birçok büyük an yaşama umudunu dile getirdi. Daha sonra basına konuşan Ferguson, teknik direktörlük durumuyla ilgili son gelişmeleri aktardı. "Önümüzdeki günlerde durum netleşecek. Bugün önemli olan maçtı, doğru sonucu almaktı ve bazı oyuncularla ilgiliydi. Ne tür haberler çıkarsa çıksın, eminim birkaç gün içinde öğreneceksiniz," dedi.
Fernandes, Premier Lig'in devleri arasına katıldı
Teknik direktörlük konusu tartışmaların odağında yer alırken, Fernandes sezonun 20. lig asistini yaparak mirasını pekiştirdi ve 75. dakikada Mbeumo’ya United’ın hayati önem taşıyan üçüncü golünü hazırladı. Bu olağanüstü başarı, Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’nin ortak olarak elinde bulundurduğu tek sezon rekoruna eşitti. Carrick, kaptanının maç boyunca artan baskıyla başa çıkma şeklinden son derece gurur duyuyordu. "Bence bununla gerçekten çok iyi başa çıktı," dedi teknik direktör. "Kenardan izlerken 'Aklından ne geçiyor? Pas mı arıyor? Gol mü arıyor? Kararını sorguluyor mu?' diye düşünüyorsunuz. Bence bununla harika bir şekilde başa çıktı. Herkes için gerçekten güzel bir andı ve bu onun başarısı."
Carrick, Amorim döneminin ardından United'ı yeniden şekillendiriyor
Carrick'in Old Trafford'daki etkileyici performansı, kulübü eski teknik direktör Ruben Amorim yönetimindeki kötü dönemden kurtardı. Ocak ayında görevinden ayrılmadan önce Amorim, 2025-26 sezonunda 20 Premier Lig maçında takımın başında yer almış ve bu maçlarda sadece sekiz galibiyet, yedi beraberlik ve beş mağlubiyet elde etmişti. Buna tam bir tezat oluşturan Carrick ise göreve geldiğinden beri United'ın kaderini tamamen değiştirdi. Geçici teknik direktör, takımını 16 lig maçında yönetti ve 11 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyetle olağanüstü bir performans sergiledi. Bu dikkat çekici dönüş, nihayetinde United'ın sezonunu kurtardı ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünün temelini oluşturdu.
Gelecek kampanyaya bakış
Üçüncülüğü garantileyen United, artık Carrick'in beklenen kalıcı liderliği altında yaz transfer planlamasına başlamaya hazırlanıyor. Kulüp, gelecek sezon Arsenal ve Manchester City'ye karşı şampiyonluk mücadelesine girmeyi ve Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında yer almayı hedeflediğinden, dikkatler kısa sürede yaklaşan transfer dönemine yönelecek.