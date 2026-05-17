Michael Carrick, rekorunu egale eden Bruno Fernandes'e övgüde bulunurken, Manchester United'ın kalıcı teknik direktörünün "birkaç gün içinde" açıklanmasını bekliyor

The Independent gazetesine göre Carrick, Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olarak kalmak üzere genel bir anlaşmaya vardı, ancak Pazar günü bu haberi doğrulamaktan kaçındı. United, Forest'ı yenerek ligde üçüncü sırayı garantiledi. Luke Shaw skoru açtı, ardından Morato Forest adına skoru eşitledi. Matheus Cunha kısa sürede ev sahibi takımın üstünlüğünü yeniden sağladı ve Bryan Mbeumo skoru 3-1'e getirdi. Morgan Gibbs-White maçın sonlarında farkı azaltsa da United direndi. Maçın bitiş düdüğünün ardından 44 yaşındaki teknik direktör Old Trafford'daki taraftarlara seslendi ve gelecekte daha birçok büyük an yaşama umudunu dile getirdi. Daha sonra basına konuşan Ferguson, teknik direktörlük durumuyla ilgili son gelişmeleri aktardı. "Önümüzdeki günlerde durum netleşecek. Bugün önemli olan maçtı, doğru sonucu almaktı ve bazı oyuncularla ilgiliydi. Ne tür haberler çıkarsa çıksın, eminim birkaç gün içinde öğreneceksiniz," dedi.