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Michael Carrick, orta sahanın PSG hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından Mason Mount'ın sakatlık durumuna dair güncelleme yaptı
Mount'ın sakatlık sorunları sürüyor
Manchester United taraftarları, Mount'ın cumartesi günü Göteborg'da Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalınan maçta erken çıkmak zorunda kalmasıyla topluca nefesini tuttu. Old Trafford'daki dönemi fiziksel sorunlar nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğrayan 27 yaşındaki oyuncu, 20 dakikadan az sahada kalabildi ve aksayarak oyundan çıkıp yerini genç Tyler Fletcher'a bıraktı.
Mount, 2023'te Chelsea'den büyük yankı uyandıran transferinden bu yana Manchester'da en iyi formunu bulmasını engelleyen talihsiz sakatlıklarla boğuşuyor. Kulüpteki döneminde mümkün olan 114 maçın yalnızca 25'inde Premier League'de ilk 11'de başlayabildi.
- Getty Images Sport
Carrick, Mount'un sakatlığına dair endişeleri küçümsedi
Orta sahanın durumuyla ilgili basına konuşan Carrick, şunları söyledi: "Darbe aldı. Sadece temkinli olmak ve onu korumak istedik. Şu ana kadar sakatlıklar konusunda şanslıydık, bu yüzden dikkatli olmak istedik."
Gazeteci Samuel Luckhurst'ün paylaştığı bir videoda, eski Chelsea oyuncusunun daha sonra takım otobüsüne yönelirken rahatça yürüdüğü görüldü; bu da sorunun ilk korkulduğu kadar ciddi olmadığını düşündürüyor.
Göteborg'daki golsüz beraberlikte karmaşık duygular
Odak Mount'un sağlığında kalsa da, maçın kendisi Carrick'in takımı için üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan rakip karşısında ciddi bir sınav sundu. PSG, Liverpool ile anılan Ibrahim Mbaye'nin golüyle erken öne geçti, ancak United iyi reaksiyon verdi ve sonunda Bryan Mbeumo'nun golüyle beraberliği aldı.
Performansı değerlendiren Carrick, MUTV'ye şunları söyledi: "Hoşuma gitti. İyi bir meydan okumaydı. Oynama biçimleri nedeniyle biraz farklıydı. Daha fazla gol atmalıydık. Bazen çocukların sorun çözmesi ve kendi yollarını bulması iyi oluyor, bence bunu yaptık. Bu da onları sezon için hazırlıyor."
- Getty
Premier League açılışı için hazırlanıyor
Sadece iki hazırlık maçı kalmışken, United'ın sezon öncesi hazırlıkları 22 Ağustos'ta Premier League'in yeni yükselen ekibi Hull City'ye karşı oynanacak açılış maçı öncesinde kritik son aşamasına giriyor. Tecrübeli Casemiro'nun serbest oyuncu olarak ayrılmasının ardından, Carrington'da zaten hareketli bir geçiş yazı yaşandı.
Kulüp, orta sahayı Youri Tielemans ve Andrey Santos transferleriyle güçlendirmek için proaktif davrandı ve Michael Carrick bu yeni isimleri takıma adapte etmeye çalışırken, tam anlamıyla hazır bir Mount'ın rekabetçi maçlar başladığında onun taktik planının merkezinde yer alması bekleniyor.
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