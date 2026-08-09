Orta sahanın durumuyla ilgili basına konuşan Carrick, şunları söyledi: "Darbe aldı. Sadece temkinli olmak ve onu korumak istedik. Şu ana kadar sakatlıklar konusunda şanslıydık, bu yüzden dikkatli olmak istedik."

Gazeteci Samuel Luckhurst'ün paylaştığı bir videoda, eski Chelsea oyuncusunun daha sonra takım otobüsüne yönelirken rahatça yürüdüğü görüldü; bu da sorunun ilk korkulduğu kadar ciddi olmadığını düşündürüyor.







