Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjaer ile karşılaştırılmasını reddederek, Manchester United'ın kalıcı teknik direktörlük pozisyonu konusunda "baskı yapmadığını" belirtti
Carrick, yönetim kurulunun kararını aceleye getirmemeyi tercih ediyor
Gelişinden bu yana takımın geçirdiği önemli dönüşüme rağmen, Carrick, United'daki durumuna ilişkin rahat bir tavır sergiliyor. Kulübün Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü yaklaşırken, dikkatler doğal olarak eski orta saha oyuncusuna kalıcı olarak takımın başına geçip geçmeyeceği konusuna yöneldi. Ancak Carrick, geleceği hakkında cevap talep etmek için United yönetiminin kapısını çalmadığını kesin bir dille vurguluyor.
"Son tarih konusunda, bu gerçekten peşinde olduğum bir şey değil," dedi Carrick, Pazartesi günü Brentford ile oynanacak iç saha maçı öncesinde. "Zamanı geldiğinde her şey netleşecek."
Solskjaer ile yapılan karşılaştırmaları bir kenara bırakmak
Birçok eleştirmen, kulüp efsanesi Ole Gunnar Solskjaer'in atanmasını, geçici başarılara dayalı bir başka duygusal karar alınmasından korkan United yönetimine bir ibret hikayesi olarak gösterdi. 2019 ile 2021 yılları arasında Norveçli teknik adamın altında antrenörlük yapan Carrick, her teknik direktörlük döneminin kendine özgü bir bağlam ve zaman dilimi içinde gerçekleştiğini vurgulayarak bu tür karşılaştırmaları hemen reddetti.
"Ona büyük saygı duyuyorum. O benim yakın bir arkadaşım ve ben buradayken onunla sıkı bir şekilde çalıştım. Birlikte pek çok iyi şey yaptık ve başarıya çok yaklaştık," dedi Carrick. "Yıllar boyunca menajerler, antrenörler ve takımlarla ilgili her türlü farklı durumu karşılaştırabilirsiniz. Ama bu gerçekten önemsiz. Gerçekten öyle. Bu ne olumsuz ne de olumlu bir şey. Sadece hiçbir bağlantısı yok. Şu anda, kimin başında olduğuna bakılmaksızın farklı bir takımız. Karşılaştırmalar kelimenin tam anlamıyla hiçbir şeyi değiştirmez."
Yönetim döngüsünde yolunu bulmak
Geçici teknik direktör, teknik direktörlerin görev sürelerinin giderek kısaldığı bir ortamda çalışıyor. Dikkat çekici bir şekilde, Carrick’in 100 gün önce Manchester’a dönmesinden bu yana ilk dört ligde 20 yeni teknik direktör atandı. United’ın Stamford Bridge’de galip gelmesinden sadece birkaç gün sonra Chelsea tarafından kovulan Liam Rosenior, profesyonel futbolu şu anda saran yüksek teknik direktör değişim oranının en son kurbanı oldu.
Carrick, anında sonuç alma baskısı konusunda "Bunun iki yönü var" dedi. "Anında sonuçlar var ve bir sonraki maç önemli; ama kesinlikle bir sorumluluk var, geleceğin nasıl olacağına dair düşüncelerimiz ve büyük resim. Bu dünyada her türlü 'ya eğer' var. Yarı dolu mu, yarı boş mu? Hayatımı olumlu bir şekilde yaşamayı seviyorum. Neler ters gidebilir diye düşünmüyorum, bu konuya girmiyorum. Önemli olan neler başarılabileceği. Başarının neye benzediği."
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi
Görevinin idari yönü hâlâ belirsizliğini korusa da, sahadaki hedefler son derece net. Bu sezon United için başarı, Avrupa’nın en prestijli turnuvasına geri dönmekle eş anlamlı. Pazartesi günü Old Trafford’da Brentford’a karşı alınacak bir galibiyet, Kırmızı Şeytanlar’ı avantajlı bir konuma taşıyacak ve ligin son dört maçından sadece iki puan alması, ilk beşte bitirmeyi garantilemesi için yeterli olabilir.