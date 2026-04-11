Michael Carrick, Old Trafford'daki geleceğinin belirsizliğine rağmen Manchester United'ın yaz transfer planlamasını yönettiğini doğruladı

“Elbette, üstlendiğim görevde alınması gereken kararlar var,” dedi Carrick, kulübün son transferleri üzerindeki etkisi sorulduğunda. “Buraya gelir gelmez söylemiştim: Ben de bu sürecin bir parçasıyım ve ileride nasıl bir hal alırsa alsın, yine de bu sürecin bir parçası olacağım. Her zaman işleri iyileştirmeye ve daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Elbette farklı yönlere giden görüşmeler var ve kesinlikle benim de dahil olduğum farklı konular var. Ve bence zaten böyle olmalı, çünkü yapılması gereken işler var. Ben de bununla ilgilenmek için buradayım.”

Yorumları, Old Trafford yönetiminin kendisine büyük güven duyduğunu gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer almak, bu görevi kalıcı olarak üstlenme şansını önemli ölçüde artıracak olsa da, kulüp, kritik bir geçiş döneminde rakiplerinin gerisinde kalmamak için şimdiden onun uzmanlığına güveniyor.