Michael Carrick, Old Trafford'daki geleceğinin belirsizliğine rağmen Manchester United'ın yaz transfer planlamasını yönettiğini doğruladı
Geçici teknik direktör görevi devraldı
Carrick, kulüp kalıcı bir teknik direktör seçimi konusunda seçeneklerini değerlendirmeye devam ederken, Manchester United’ın uzun vadeli transfer ve sözleşme kararlarında kendisine danışıldığını doğruladı. Ocak ayında Amorim’in yerine görevi devralan eski Red Devils orta saha oyuncusu, 10 maçta 7 galibiyet alarak takımı Premier Lig’de üçüncü sıraya taşıyarak muhteşem bir performans sergiledi.
Mevcut sezonun sonundan sonra kendi pozisyonu konusunda netlik olmamasına rağmen, Carrick kulübün yeniden yapılanmasının idari tarafına tamamen odaklanmış durumda. Harry Maguire'ın sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin son kararda rolünden bahseden Carrick, Mayıs ayına kadar sadece geçici bir görevde bulunmadığını açıkça belirtti.
Carrick'in kadro planlamasındaki rolü
“Elbette, üstlendiğim görevde alınması gereken kararlar var,” dedi Carrick, kulübün son transferleri üzerindeki etkisi sorulduğunda. “Buraya gelir gelmez söylemiştim: Ben de bu sürecin bir parçasıyım ve ileride nasıl bir hal alırsa alsın, yine de bu sürecin bir parçası olacağım. Her zaman işleri iyileştirmeye ve daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Elbette farklı yönlere giden görüşmeler var ve kesinlikle benim de dahil olduğum farklı konular var. Ve bence zaten böyle olmalı, çünkü yapılması gereken işler var. Ben de bununla ilgilenmek için buradayım.”
Yorumları, Old Trafford yönetiminin kendisine büyük güven duyduğunu gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer almak, bu görevi kalıcı olarak üstlenme şansını önemli ölçüde artıracak olsa da, kulüp, kritik bir geçiş döneminde rakiplerinin gerisinde kalmamak için şimdiden onun uzmanlığına güveniyor.
Maguire yaz transfer döneminde yatırım yapılmasını istiyor
Carrick'in gözetiminde yeniden parlamaya başlayan Maguire, önümüzdeki birkaç ayın önemi konusunda teknik direktörün görüşlerini yineledi. Yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra, İngiltere milli takım oyuncusu, Red Devils'ın Premier Lig'in zirvesiyle arasındaki farkı kapatmak istiyorsa transfer piyasasında agresif davranması gerektiğini vurguladı.
Maguire, "Teknik direktörümüzün yönetiminde harika birkaç ay geçirdik" dedi. "Takımın güçlü bir kadroya dönüşmeye başladığını hissediyorum. Ancak bu yaz çok önemli, gerçekten çok önemli olacak. Daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var, daha kaliteli oyunculara ihtiyacımız var, ilk on birde oynayacak oyunculara ihtiyacımız var. Şu anda Premier Lig'e baktığımızda, son birkaç yıldır Manchester City'nin yakalanması gerçekten zor bir rakip olduğunu görüyoruz. Sezon başlamadan önce, onları yakalamak için yeterli puanı toplamak zorunda olduğumuzu biliyorduk.”
Elit grubun peşinde
Haberlere göre Manchester United, kulübün yeni dönemini şekillendirebilecek bir transfer dönemi öncesinde yeni bir orta saha oyuncusu ve sol kanat forvetini öncelikli hedefleri olarak belirlemiş durumda. Maguire, doğru takviyelerle United’ın nihayet şampiyonluk yarışına geri dönebileceğine ve futbolun en büyük kupaları için yeniden mücadele edebileceğine inanıyor.
"Bence gelecek sezon, doğru transferleri yaparsak ve şu andan sezon sonuna kadar her şey olumlu giderse, bu eğriyi sürdürürsek, ulaşabileceğimiz bir sınır olmayacak. Büyük kupaları kazanmak için yarışta olmalıyız," diye ekledi savunma oyuncusu. Şu an için, bu eğrinin yukarı doğru devam etmesini sağlamakla görevli kişi Carrick olmaya devam ediyor.