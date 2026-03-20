Michael Carrick, Newcastle yenilgisinin ardından öfkesini dile getirip Matthijs de Ligt hakkında son gelişmeleri aktaran Manchester United'ın geçici teknik direktörü olarak 'sert' bir tavır sergiledi
Carrick'in 'saldırgan' yönü
United, iki hafta önce Carrick dönemindeki tek yenilgisini aldı; St James' Park'ta uzatma dakikalarında 2-1 mağlup oldu. Newcastle ikinci yarı boyunca 10 kişi oynamasına rağmen, oyuna sonradan giren William Osula muhteşem bir vuruşla galibiyet golünü attı. Bu sonuç, Carrick'in Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana United'ın 27 puanlık toplam puanın 22'sini toplayarak, geçen sezon Ruben Amorim yönetiminde 15. sırada bitiren takımı gerçek bir Şampiyonlar Ligi adayı haline dönüştürdüğü olağanüstü form dönemine nadir bir leke oldu. Bunun ardından Carrick, yönetim tarzının tamamen sakin olduğu yönündeki algıyı düzeltmeye çalıştı. Çarşamba günü Güney Kıyısı'na yapılacak deplasman öncesinde düzenlediği maç öncesi basın toplantısında, geçici teknik direktör durumu netleştirdi.
"Evet, her şeyin bir zamanı ve yeri vardır," dedi Carrick. "Elbette bazen hayal kırıklığına uğruyoruz ve Newcastle'daki sonuçtan da hayal kırıklığına uğradık, yani duygularımız var. Bu bir spor, üst düzey bir performans. Duygu ve hislerle oynamak zorundasınız ve bazen bu biraz daha agresif, bazen biraz daha yoğun oluyor, bu yüzden bunu yönetmek zorundasınız. Eğer bunu yönetemezsem, oyuncuların doğru duyguyu yaratmasını bekleyemezsiniz. Yani bu kesinlikle rolümüzün bir parçası.
"Bir itici güç var, belki de bazen her şeyden çok kendine kanıtlamak istemek için bir inatçılık var. Belirli bir seviyede oynamak için kendine güvenin ve bunu başarabileceğine dair inancın olmalı.
"Ama duygu da bunun bir parçası. Bir performans sergilediğimi söyleyemem. O anda nasıl hissediyorsam öyle davranırım. Bazen sesim biraz daha yüksek olabilir, bazen biraz daha duygusal, bazen de sakin. Bu, belirli anlarda grubun ne istediğine ve neye ihtiyacı olduğuna bağlı. Sanırım koçluk ve yönetimin en önemli yanı da budur: çocukları doğru zihniyete sokmak."
Birkaç hafta önce St James' Park'ta alınan yenilginin hemen ardından konuşan Carrick, hayal kırıklığını gizlemeye çalışmadı. "Maçın gidişatı böyleydi, bilirsiniz, duygular oyunun bir parçasıdır ve yapmak istediğimiz, denediğimiz bazı şeyler vardı ama başaramadık. Çocuklar harikaydı, bilirsiniz. Yani, bir futbol maçı kaybettik ve dinleyin, bu beni çok üzüyor. Bu gece, çeşitli nedenlerden dolayı gerçekten çok, çok hayal kırıklığına uğradım. Ancak kendimizi getirdğimiz konumu da gözden kaçırmamalıyız. Yani, ne kadar hayal kırıklığına uğramış olsam da, bundan ders çıkarmalıyız, çünkü bu gece bizim için bir nevi ders oldu. Büyük resmi de gözden kaçırmamalıyız. Bunun için daha iyi olmalıyız."
- Getty Images Sport
De Ligt'in transfer süreci hâlâ belirsiz
Sakatlıklarla ilgili olarak Carrick, Kasım ayından bu yana devam eden ve başlangıçta tahmin edilenden daha karmaşık olduğu ortaya çıkan sırt sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalan Matthijs de Ligt hakkında yine iç karartıcı bir güncelleme yaptı. 25 yaşındaki oyuncunun yokluğu, United savunmasının merkezinde hissediliyor ve Carrick, kesin bir dönüş tarihi konusunda pek bir bilgi vermedi.
"Durum pek değişmedi. Matta için sinir bozucu bir durum, elbette geri dönmek için çalışıyor ama sırt sorunu işleri zorlaştırıyor. Onu mümkün olduğunca çabuk geri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz," dedi. Lisandro Martinez ise en azından biraz umut veriyor. Carrick, Arjantinli oyuncunun "çok daha yakın" olduğunu doğruladı ve uluslararası maç arası sonrasında sahalara dönebileceğini beklediğini belirtti. Patrick Dorgu'nun dönüşü ise daha uzak görünüyor, Noussair Mazraoui ise hastalık nedeniyle Çarşamba günkü antrenmanı kaçırdı.
Manchester United, Avrupa kupaları yarışındaki baskıyla başa çıkıyor
Pazar günü Aston Villa'yı 3-1 mağlup eden United, ligin bitimine sekiz maç kala 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bir zamanlar uzak bir ihtimal gibi görünen Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı, artık çok daha ulaşılabilir görünüyor. Carrick göreve geldiğinde United, Villa'nın 11 puan gerisindeydi ve o günden bu yana yaşanan dönüşüm dikkat çekici. Ancak Carrick, beklentileri fazla abartmıyor. "Evimizde bazı iyi sonuçlar aldık, bu durumun sabit olduğu ve başka bir şeye geçebileceğimiz anlamına gelmez. Evimizde kazanmak ve Old Trafford'da gerçek bir özgüven duygusuyla oynamak ve taraftarların da bunu hissetmesi güzel oldu. Ancak hazırlık veya zihniyet açısından büyük bir fark yok."
- Getty Images Sport
Kırmızı Şeytanlar'ın bir sonraki maçı Bournemouth ile
Cuma akşamı Vitality Stadyumu'na yapılacak deplasman, United için hiçbir şekilde kolay olmayacak. Bournemouth, ligde 10 maçlık yenilmezlik serisiyle bu maça geliyor ve Carrick, Andoni Iraola'nın iyi organize olmuş takımını hafife almamaya özen gösterdi; bu takımın kontrpresi ve yoğunluğu, onları bu sezon ligin alt sıralarında en zorlu rakiplerden biri haline getirdi. Carrick şöyle konuştu: "Zor bir maç olacak. Oraya gitmek zor. Formları gerçekten çok iyi. Elbette iyi bir sonuçtan sonra oraya gideceğimizi biliyoruz ve oyuncularımız da formda, ama bu her zaman zor bir maçtır. Her zaman öyleydi ve muhtemelen her zaman öyle olacak. Onlar gerçekten iyi bir takım, iyi çalıştırılıyorlar, gerçekten iyi çalıştırılıyorlar ve enerjileri yüksek. Orada zorlu bir maçın bizi beklediğini biliyoruz."
