Michael Carrick, Newcastle yenilgisinin ardından öfkesini dile getirip Matthijs de Ligt hakkında son gelişmeleri aktaran Manchester United'ın geçici teknik direktörü olarak 'sert' bir tavır sergiledi

United, iki hafta önce Carrick dönemindeki tek yenilgisini aldı; St James' Park'ta uzatma dakikalarında 2-1 mağlup oldu. Newcastle ikinci yarı boyunca 10 kişi oynamasına rağmen, oyuna sonradan giren William Osula muhteşem bir vuruşla galibiyet golünü attı. Bu sonuç, Carrick'in Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana United'ın 27 puanlık toplam puanın 22'sini toplayarak, geçen sezon Ruben Amorim yönetiminde 15. sırada bitiren takımı gerçek bir Şampiyonlar Ligi adayı haline dönüştürdüğü olağanüstü form dönemine nadir bir leke oldu. Bunun ardından Carrick, yönetim tarzının tamamen sakin olduğu yönündeki algıyı düzeltmeye çalıştı. Çarşamba günü Güney Kıyısı'na yapılacak deplasman öncesinde düzenlediği maç öncesi basın toplantısında, geçici teknik direktör durumu netleştirdi.

"Evet, her şeyin bir zamanı ve yeri vardır," dedi Carrick. "Elbette bazen hayal kırıklığına uğruyoruz ve Newcastle'daki sonuçtan da hayal kırıklığına uğradık, yani duygularımız var. Bu bir spor, üst düzey bir performans. Duygu ve hislerle oynamak zorundasınız ve bazen bu biraz daha agresif, bazen biraz daha yoğun oluyor, bu yüzden bunu yönetmek zorundasınız. Eğer bunu yönetemezsem, oyuncuların doğru duyguyu yaratmasını bekleyemezsiniz. Yani bu kesinlikle rolümüzün bir parçası.

"Bir itici güç var, belki de bazen her şeyden çok kendine kanıtlamak istemek için bir inatçılık var. Belirli bir seviyede oynamak için kendine güvenin ve bunu başarabileceğine dair inancın olmalı.

"Ama duygu da bunun bir parçası. Bir performans sergilediğimi söyleyemem. O anda nasıl hissediyorsam öyle davranırım. Bazen sesim biraz daha yüksek olabilir, bazen biraz daha duygusal, bazen de sakin. Bu, belirli anlarda grubun ne istediğine ve neye ihtiyacı olduğuna bağlı. Sanırım koçluk ve yönetimin en önemli yanı da budur: çocukları doğru zihniyete sokmak."

Birkaç hafta önce St James' Park'ta alınan yenilginin hemen ardından konuşan Carrick, hayal kırıklığını gizlemeye çalışmadı. "Maçın gidişatı böyleydi, bilirsiniz, duygular oyunun bir parçasıdır ve yapmak istediğimiz, denediğimiz bazı şeyler vardı ama başaramadık. Çocuklar harikaydı, bilirsiniz. Yani, bir futbol maçı kaybettik ve dinleyin, bu beni çok üzüyor. Bu gece, çeşitli nedenlerden dolayı gerçekten çok, çok hayal kırıklığına uğradım. Ancak kendimizi getirdğimiz konumu da gözden kaçırmamalıyız. Yani, ne kadar hayal kırıklığına uğramış olsam da, bundan ders çıkarmalıyız, çünkü bu gece bizim için bir nevi ders oldu. Büyük resmi de gözden kaçırmamalıyız. Bunun için daha iyi olmalıyız."