Getty/GOAL
Çeviri:
Michael Carrick mi, Eddie Howe mu? Manchester United için en iyi tercih kim? Premier League şampiyonluğu yaşamış eski Manchester United yıldızı, Old Trafford’daki görevden alma söylentileri arasında tercihini açıkladı
Carrick geçici teknik direktör olarak hemen etkisini gösterdi
United, ocak ayı ortasında tanıdık bir isme yöneldiğinde kendini yeniden doğru yola sokacak adayı bulduğunu düşünüyordu. Geçici teknik direktör Darren Fletcher'ın üstlendiği görev, Ruben Amorim'in görevine son verilmesinin ardından Carrick'e devredildi.
Futbolcu olarak Manchester United'la hem ülke içinde hem Avrupa'da zaferler yaşayan Carrick, futboldaki manevi evine döner dönmez etkisini gösterdi. Görevine Manchester City karşısında derbi galibiyetiyle başladı, ardından şampiyon olması beklenen Arsenal'ı deplasmanda mağlup etti.
- Getty/GOAL
İki yıllık sözleşme imzalandı ancak geleceğe ilişkin sorular soruluyor
Carrick sonuçta takımı üçüncü sıraya taşıdı ancak yaz transfer döneminde büyük harcamalar yapılması söz konusu değildi sözde ‘Rüyalar Tiyatrosu’nda. United'ın bu nedenle bazı bölgelerde biraz eksik kaldığı düşünülüyor. Manchester United bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı dokuz maçın yalnızca ikisini kazandı ve son beş maçında galip gelemedi.
Yakında sert adımlar atılabilir; teknik direktörün görevden alınmasının yeniden gündemde olduğu söyleniyor. United yönetimi, daha önce Bournemouth ve Newcastle'ı çalıştıran ve Tyneside'da yaklaşık beş yıl geçirdikten sonra temmuz ayında St James’ Park'tan ayrılan Howe'un uzun süre boşta kalmayabileceğinin farkında.
Carrick mi, Howe mu: Manchester United kime güvenmeli?
Peki Manchester United mevcut tercihiyle devam mı etmeli, yoksa değişikliğe mi gitmeli? Bu soru, FreeBets ile yaptığı iş birliği kapsamında konuşan eski Manchester United savunmacısı Parker’a yöneltildi. Parker, GOAL’e şunları söyledi: “Ben hâlâ Carrick’le devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
“Bu işlerden pek anlamam ama Eddie Howe’a bakıyorsanız, birlikte çalıştığı insanlarla yaşamak zorunda kaldıklarından sonra gerçekten buna çok benzer bir ortamın içine girmek ister mi?
“Çok fazla harcama yapamayacağını biliyor. Gerçekten istediği şeyler için harcama yapabileceğini sanmıyorum. Kendi ekibini de getirmesine izin verilecek mi? Gittiği yere birlikte götürdüğü kendi ekibi var.
“Mevcut koşullarda Manchester United için gerçekten uygun bir isim göremiyorum çünkü her şey üst yönetimde olup bitenlerle ilgili. Bu da pek iyi değil, çünkü her şeyi etkiliyor. Soyunma odasının etrafında nelerin bırakıldığını, orada neler bulunduğunu ve işlerin nasıl yürütüldüğünü görüyorsunuz. Burası hırslı biri için uygun değil.
“Hırslıysanız ve Manchester United’ın teknik direktörü olmayı düşünüyorsanız, bu kulüple lig şampiyonluğu kazanmanın sizi hemen kulüp tarihine geçireceğini bilirsiniz. Liverpool’da ve diğer kulüplerde de böyledir. Ama Manchester United söz konusu olduğunda oraya gitmezsiniz, çünkü bunun gerçekleşemeyeceğini bilirsiniz. Kulübün mevcut durumu ve çalışmak zorunda kalacağınız koşullar nedeniyle bunun olamayacağını bilirsiniz.
“Şimdi yine gidip para harcadığını gördük. Oyuncuları göndermek çok zor olacak, çünkü kulüp oyuncu göndermiyor. Manchester United’ın transferde alım satım dengesi pek iyi değil. Oyuncu alıyorlar ama göndermekte zorlanıyorlar. Çünkü orada oturup kalmaktan memnun görünen oyuncular var.
“Eddie’nin bir sonraki tercihi kendisi için doğru olmalı. Bunu isteyeceğinden oldukça eminim. Hırslı, doğru insanlarla çalışmak isteyecektir. Manchester United’a gittiğinizde herkes sizden lig şampiyonluğu için yarışmanızı bekler. Ama şu anda bunun için herkesin şampiyonluk istemesine ve size mümkün olan en iyi fırsatı sunmasına ihtiyacınız var. Şu anda Manchester United’da bunu bulamazsınız.
“İnsanlar sizin şampiyonluk yarışında olduğunuzdan söz etmeyecek. Bu sezonun başında da böyle olmadı. Önceki sezonda da olmadı. Birçok kişi, kulüpte tam olarak ne olduğuna ve neler yaşandığına bakmadan sırf konuşmuş olmak için iddialı açıklamalarda bulundu.”
- Getty
Manchester United beş maçtır kazanamıyor, sırada Leeds deplasmanı var
United, Sir Alex Ferguson'ın 2013'te emekli olmasından bu yana Premier League şampiyonluğunu kazanamadı ve kulübün saha içinde ya da dışında işlerinin yolunda olduğu düşünülmüyor. En büyük kupalar için ciddi bir aday hâline gelmeden önce çözmesi gereken birçok sorun var.
Bu sezon Carabao Cup'a çoktan veda eden United, altı maçta topladığı altı puanla ligde 13. sırada. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Atletico Madrid'e 2-0 yenilirken Leny Yoro kırmızı kart gördü ve Lisandro Martinez maç sonrası sert açıklamalarda bulundu. Carrick ise pazar günü Elland Road'da eski rakibi Leeds ile oynanacak kritik maç öncesinde görevde kalma mücadelesi veriyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun