Peki Manchester United mevcut tercihiyle devam mı etmeli, yoksa değişikliğe mi gitmeli? Bu soru, FreeBets ile yaptığı iş birliği kapsamında konuşan eski Manchester United savunmacısı Parker’a yöneltildi. Parker, GOAL’e şunları söyledi: “Ben hâlâ Carrick’le devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

“Bu işlerden pek anlamam ama Eddie Howe’a bakıyorsanız, birlikte çalıştığı insanlarla yaşamak zorunda kaldıklarından sonra gerçekten buna çok benzer bir ortamın içine girmek ister mi?

“Çok fazla harcama yapamayacağını biliyor. Gerçekten istediği şeyler için harcama yapabileceğini sanmıyorum. Kendi ekibini de getirmesine izin verilecek mi? Gittiği yere birlikte götürdüğü kendi ekibi var.

“Mevcut koşullarda Manchester United için gerçekten uygun bir isim göremiyorum çünkü her şey üst yönetimde olup bitenlerle ilgili. Bu da pek iyi değil, çünkü her şeyi etkiliyor. Soyunma odasının etrafında nelerin bırakıldığını, orada neler bulunduğunu ve işlerin nasıl yürütüldüğünü görüyorsunuz. Burası hırslı biri için uygun değil.

“Hırslıysanız ve Manchester United’ın teknik direktörü olmayı düşünüyorsanız, bu kulüple lig şampiyonluğu kazanmanın sizi hemen kulüp tarihine geçireceğini bilirsiniz. Liverpool’da ve diğer kulüplerde de böyledir. Ama Manchester United söz konusu olduğunda oraya gitmezsiniz, çünkü bunun gerçekleşemeyeceğini bilirsiniz. Kulübün mevcut durumu ve çalışmak zorunda kalacağınız koşullar nedeniyle bunun olamayacağını bilirsiniz.

“Şimdi yine gidip para harcadığını gördük. Oyuncuları göndermek çok zor olacak, çünkü kulüp oyuncu göndermiyor. Manchester United’ın transferde alım satım dengesi pek iyi değil. Oyuncu alıyorlar ama göndermekte zorlanıyorlar. Çünkü orada oturup kalmaktan memnun görünen oyuncular var.

“Eddie’nin bir sonraki tercihi kendisi için doğru olmalı. Bunu isteyeceğinden oldukça eminim. Hırslı, doğru insanlarla çalışmak isteyecektir. Manchester United’a gittiğinizde herkes sizden lig şampiyonluğu için yarışmanızı bekler. Ama şu anda bunun için herkesin şampiyonluk istemesine ve size mümkün olan en iyi fırsatı sunmasına ihtiyacınız var. Şu anda Manchester United’da bunu bulamazsınız.

“İnsanlar sizin şampiyonluk yarışında olduğunuzdan söz etmeyecek. Bu sezonun başında da böyle olmadı. Önceki sezonda da olmadı. Birçok kişi, kulüpte tam olarak ne olduğuna ve neler yaşandığına bakmadan sırf konuşmuş olmak için iddialı açıklamalarda bulundu.”