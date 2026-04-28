Michael Carrick, Matheus Cunha'nın Liverpool maçı öncesinde endişe verici bir gelişme olarak Manchester United'ın Brentford'u yendiği maçta neden forma giyemediğini açıklıyor

Carrick, Cunha’nın Manchester United’ın Chelsea’yi mağlup ettiği son maçta yaşadığı kalça sakatlığıyla boğuştuğunu açıkladı. Hafta boyunca Carrington’da iyileşme belirtileri gösterse de, eski Wolves oyuncusu son anda yapılan sağlık testini geçemedi ve United, Bees’in konuk olacağı maçta en etkili hücum silahlarından birini yitirmiş oldu.

Sky Sports'a forvetin yokluğuyla ilgili konuşan Carrick, şunları söyledi: "[Cunha] geçen gün Chelsea maçından sonra kalça fleksöründe biraz ağrı hissetti. Hafta boyunca umut verici görünüyordu, bu yüzden iyi olabileceğini düşündük, ancak yeterince hızlı iyileşemedi. Çok ciddi bir şey değil, ama maalesef bu akşam oynayamayacak."