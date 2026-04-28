Michael Carrick, Matheus Cunha'nın Liverpool maçı öncesinde endişe verici bir gelişme olarak Manchester United'ın Brentford'u yendiği maçta neden forma giyemediğini açıklıyor
Old Trafford'da kilit noktalar
Cunha'nın yokluğuna rağmen Manchester United, Casemiro ve Benjamin Sesko'nun golleriyle Brentford'u mağlup etti. Bu galibiyetle Carrick'in takımı, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemek için kalan dört maçtan sadece iki puan alması yeterli hale geldi. Cunha, bu sezon Manchester United'ın en göze çarpan oyuncularından biri olarak gösterilebilir, ancak Brentford maçına yetişecek kadar zamanında sakatlığından kurtulamadı.
- Getty Images Sport
Carrick, kalça fleksöründeki sorunu doğruladı
Carrick, Cunha’nın Manchester United’ın Chelsea’yi mağlup ettiği son maçta yaşadığı kalça sakatlığıyla boğuştuğunu açıkladı. Hafta boyunca Carrington’da iyileşme belirtileri gösterse de, eski Wolves oyuncusu son anda yapılan sağlık testini geçemedi ve United, Bees’in konuk olacağı maçta en etkili hücum silahlarından birini yitirmiş oldu.
Sky Sports'a forvetin yokluğuyla ilgili konuşan Carrick, şunları söyledi: "[Cunha] geçen gün Chelsea maçından sonra kalça fleksöründe biraz ağrı hissetti. Hafta boyunca umut verici görünüyordu, bu yüzden iyi olabileceğini düşündük, ancak yeterince hızlı iyileşemedi. Çok ciddi bir şey değil, ama maalesef bu akşam oynayamayacak."
Liverpool için zamana karşı yarış
Pazar günü ezeli rakibi Liverpool'u ağırlamaya hazırlanan Kırmızı Şeytanlar için bu sakatlığın zamanlaması büyük bir endişe kaynağı. Kulübün sağlık ekibi, Cunha'nın Old Trafford'daki bu hayati öneme sahip karşılaşmada forma giyebilmesi için şu anda gece gündüz çalışıyor.
United şu anda ligi ilk beş içinde bitirme konusunda güçlü bir konumda bulunuyor, ancak Carrick oyuncularına bu hedefi gerçekleştirmeleri halinde "aşırı sevinmemeleri" konusunda uyarıda bulundu. Bu sezon Premier League'de 30 maçta 8 gol ve 4 asist kaydeden Cunha'nın hafta sonu sahada olması, takıma büyük bir moral verecektir.
- Getty Images Sport
Sakatlık cephesinden karışık haberler
Brentford maçı, kadro durumu açısından United teknik ekibine adeta bir duygu seli yaşattı. Takım üç puanı almayı başarsa da, Luke Shaw’un ikinci yarıda yaşadığı bir darbe nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalması, savunma hattındaki krizi daha da derinleştirebileceği endişesiyle yeni bir kaygı yarattı.
Ancak, sakatlıklarının ardından Patrick Dorgu ve Leny Yoro'yu maç kadrosuna geri katan Carrick için haberler tamamen olumsuz değildi. Harry Maguire de cezasının ardından geri döndü ve sezonun son aşamasında çok ihtiyaç duyulan kadro derinliğini sağladı. Şimdi tüm gözler, üçüncü sıra mücadelesini belirleyebilecek Arne Slot'un Liverpool'una karşı Cunha'nın forvet hattını yönetip yönetemeyeceğini görmek için bu hafta antrenman sahasından gelecek haberlere çevrilmiş durumda.