Yosua Arya

Çeviri:

Michael Carrick, Manchester United oyuncularını Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı "aşırı kutlamamaları" konusunda uyardı ve Casemiro'ya yönelik "bir yıl daha" tezahüratlarına yanıt verdi

Michael Carrick, Manchester United'ın yıldızlarına, Pazartesi gecesi Brentford'u 2-1 mağlup ettikleri Premier Lig maçı sonrasında artık neredeyse kesinleşen Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını "aşırı kutlamamaları" konusunda uyarıda bulundu. Ev sahibi taraftarlar ayrıca Casemiro'ya "bir yıl daha" tezahüratları yöneltti, ancak Carrick, kulübün kadroyu daha kapsamlı bir şekilde yenilemeyi hedeflediği için orta saha oyuncusunun yaz transfer döneminde ayrılmasının hâlâ "net" bir plan olduğunu vurguladı.

  • Carrick daha yüksek standartlar talep ediyor

    Brentford'u 2-1 mağlup ettikten sonra Old Trafford'da hakim olan olumlu havaya rağmen, Carrick beklentileri hemen frenledi. Casemiro ve Benjamin Sesko'nun golleri galibiyeti garantiledi; böylece United, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü matematiksel olarak garantilemek için son dört maçından sadece iki puan alması yeterli hale geldi.

    Carrick, bu başarıyı takdir etmekle birlikte, ilk dörtte yer almayı nihai başarı olarak nitelendirmeyi reddetti. Kulübün tarihi önemi nedeniyle, sadece Avrupa'nın en üst düzey liginde yer almayı garantilemek yerine, şampiyonluk mücadelesi vermeye odaklanılması gerektiğini vurguladı.

    Takıma açık bir uyarı

    Carrick, Avrupa kupalarına katılma hakkı garantilendiğinde takımın performansında herhangi bir düşüş yaşanmamasını sağlamaya kararlı. Şu anda üçüncü sırada yer alan United için, matematiksel hedefine ulaşıldığında sezonun bitmediğini vurguladı.

    "Kendimize büyük bir şans yarattık, kendimizi önemli bir konuma getirdik," dedi Carrick. "Bu zorlu bir lig, galibiyet almak zor. Bunu ligin genelinde görebilirsiniz. Bizim elde ettiğimiz kadar galibiyet almak. Bence bunun için oyuncuların biraz övgüyü hak ettiklerini düşünüyorum.

    "Şampiyonlar Ligi bir şey, ama bunu da fazla kutlamamız gereken bir şey değil. Ligde gerçekten üst sıralarda bitirmek istiyoruz ve ligde üst sıralarda mücadele etmek ve daha fazla puan toplamaya çalışmak istiyoruz, böylece sezon o gerçekleştiğinde sona ermez."

  • Casemiro dönemi sona eriyor

    Akşam, sezonun dokuzuncu golünü atarak skoru açan Casemiro'ya yönelik duygusal bir karşılama ile renklendi. Stretford End tribünü, kulüp tarafından bu sezonun sonunda ayrılacağı zaten onaylanan 34 yaşındaki oyuncu için "bir yıl daha" tezahüratlarıyla coştu. Halkın gösterdiği sevgi ve orta saha oyuncusunun yeniden canlanan formuna rağmen, Carrick duygusallığa yer olmadığını ima etti.

    "Durum oldukça açık," dedi. "Her iki taraf için de oldukça açık. Muhtemelen durumun netliği her şeye yardımcı oldu. Bu onun için çok önemli ve mevcut durum göz önüne alındığında, her şeyini verdi ve bizim için önemli anlara imza attı."

    Pazar günü Liverpool ile karşılaşma

    Diğer maçların sonuçları lehlerine gelişirse, United Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını en erken Cumartesi günü garantileyebilir. Ancak Carrick'in şu anki odak noktası, Pazar günü Old Trafford'da Liverpool ile oynanacak dev karşılaşma.

    Rakiplerine karşı üç puanlık bir avantajla, Merseysiders'ı yenmek sadece Avrupa kupalarına katılmayı garantilemekle kalmayacak, aynı zamanda üçüncü sıra yarışında United'ın hakim konumunu da güçlendirecektir.

