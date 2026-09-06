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Michael Carrick, Manchester United'nın genç yıldızı 155 milyon sterlinlik orta saha tehdidini savuşturmaya çalışırken Kobbie Mainoo'nun çıkış yapacağı bir yıl geçireceğine inanıyor
155 milyon sterlinlik orta saha yatırımını yönlendirmek
Mainoo'nun Ipswich Town karşısında yakın zamanda alınan 5-2'lik farklı galibiyetteki performansı, 2022-23 sezonundaki çıkışının ardından gelişiminin duraksamış olabileceğine dair endişeleri giderirken, kalitesini net bir şekilde bir kez daha hatırlattı. Mainoo'nun yeniden yükselişe geçmesi, kulüp yönetiminin yaz transfer döneminde orta sahaya devasa bir 155 milyon £ yatırım yapmasının ardından Old Trafford kariyeri açısından kritik bir dönemde geldi. Carlos Baleba, Andrey Santos ve Youri Tielemans'ın takıma katılması, Carrick'in elindeki derinliği ve kaliteyi önemli ölçüde artırdı ve bu da birçok kişinin Mainoo'nun ilk 11'e giden yolunun kapanıp kapanmayacağını sorgulamasına yol açtı. Ancak teknik direktör, bu yetenek akınını genç altyapı oyuncusunun bireysel gelişimi önünde bir engel değil, kadro için olumlu bir itici güç olarak görüyor.
"Bence rekabet olumlu bir şey" diyen Carrick'in sözlerini Manchester Evening News aktardı. "Bu rekabet, mutlaka ya bir oyuncu ya da diğer oyuncu meselesi değil. Bence önemli olan, bunun güçlü bir grup olduğunu topluca bilmek. Rekabete sahip olmanın güzelliği, isterseniz buna güçlü olmanın temeli de diyebilirsiniz, birbirinizden bir şeyler öğrenebilmeniz, birbirinize yardımcı olabilmenizdir ve özellikle orta saha grubu olarak gerçekten çok güçlü olduğumuzu hissediyoruz."
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Carrick, Mainoo’nun üst düzey zihniyetini övdü
Carrick, özellikle de genç oyuncunun İngiltere'nin Dünya Kupası kampanyası sırasında yaz aylarında kenardan izlemek zorunda kaldığı dönemin ardından, Mainoo'nun dayanıklılığı ve gelişiminden son derece etkilendi. Thomas Tuchel yönetiminde Kuzey Amerika'da tek bir dakika bile süre alamamasına rağmen Mainoo, kendini kanıtlamaya kararlı şekilde Carrington'a döndü.
Carrick, orta saha oyuncusunun gelişmeye devam etme arzusuna övgüler yağdırdı. United'ın patronu şöyle dedi: "Bence açıkçası Kobbie geçen sezon büyük bir çıkış yaptı; sezonu çok güçlü bitirdi ve geçen hafta da yine son derece iyi oynadı. Onun gelişimini ve oyununun belirli yönlerini ne kadar ilerlettiğini görebiliyorsunuz. Öğrenmek istiyor, öğrenmeye aç, sürekli daha fazlasını istiyor ki bu harika."
"Çünkü ben göreve geldiğimden bu yana gerçekten çok iyi bir sekiz ay geçirdi ve onun için, 'Bu fena değil, biliyorsun, takıma girdim, çok maç oynadım ve her şey yolunda' diye düşünmek kolay olurdu. Ama olması gerektiği gibi daha fazlası için zorluyor."
Daha derindeki bir rolde şüphe duyanların haksız olduğunu kanıtlamak
Mainoo'nun oyunundaki en önemli gelişmelerden biri taktiksel uyum yeteneği oldu. Daha önce savunma farkındalığı konusunda, özellikle de eski teknik direktör Ruben Amorim tarafından eleştirilmiş olsa da, Mainoo'nun kısa süre önce daha derinde ön libero rolündeki performansı yeni bir olgunluk ortaya koydu. Ipswich karşısında dörtlü savunmanın önünde kusursuz bir kalkan görevi gördü ve Premier League'de savunmanın önündeki çıpanın savunma sorumluluklarını üstlenebilecek fiziksel ve zihinsel özelliklere sahip olduğunu gösterdi.
Carrick, profesyonel kariyerinin henüz ilk aşamalarında olan orta saha oyuncusundan daha fazlasının geleceğine inanıyor. United menajeri, "Kobbie kesinlikle bir büyük sezon daha geçirebilir" dedi. "Harika döndü ve bunu hafta sonunda da görüyorsunuz ama grubun içinde, antrenmanlarda onun geliştiğini, kişiliğinin oturduğunu görebiliyorsunuz. Sürekli olgunlaşıyor da, ayrıca hâlâ çok genç. Ondan gelecek daha çok şey var, bu da harika."
- Getty Images Sport
Old Trafford'da potansiyeli gerçekleştirmek
Mainoo’nun önündeki yol, Baleba ve sakatlığının ardından tam olarak form tutmaya yaklaşan Mason Mount gibi isimlerden gelen rekabeti savuştururken bu istikrar seviyesini korumayı içeriyor. Carrick, kendi eski oyuncu profiline sahip bir futbolcuya sunabileceği teknik yönlendirmeyi vererek Mainoo’dan daha fazlasını talep etmeyi sürdüreceğini açıkça ortaya koydu.
Orta sahanın geleceğine dair değerlendirmesini tamamlarken Carrick, Mainoo’nun öğrenmeye açıklığını en büyük özelliği olarak öne çıkardı. Carrick, "İşin en güzel yanı, onun öğrenmek istemesi. Ona burada ve orada küçük küçük şeyler vermeye çalışıyorum, o da bunları gerçekten çok iyi benimsiyor ve öğreniyor. Bu da ona potansiyelini gerçekleştirmesi için çok büyük bir şans verecek ki, zaten bundan fazlasıyla var" dedi.
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