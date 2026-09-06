Mainoo'nun Ipswich Town karşısında yakın zamanda alınan 5-2'lik farklı galibiyetteki performansı, 2022-23 sezonundaki çıkışının ardından gelişiminin duraksamış olabileceğine dair endişeleri giderirken, kalitesini net bir şekilde bir kez daha hatırlattı. Mainoo'nun yeniden yükselişe geçmesi, kulüp yönetiminin yaz transfer döneminde orta sahaya devasa bir 155 milyon £ yatırım yapmasının ardından Old Trafford kariyeri açısından kritik bir dönemde geldi. Carlos Baleba, Andrey Santos ve Youri Tielemans'ın takıma katılması, Carrick'in elindeki derinliği ve kaliteyi önemli ölçüde artırdı ve bu da birçok kişinin Mainoo'nun ilk 11'e giden yolunun kapanıp kapanmayacağını sorgulamasına yol açtı. Ancak teknik direktör, bu yetenek akınını genç altyapı oyuncusunun bireysel gelişimi önünde bir engel değil, kadro için olumlu bir itici güç olarak görüyor.

"Bence rekabet olumlu bir şey" diyen Carrick'in sözlerini Manchester Evening News aktardı. "Bu rekabet, mutlaka ya bir oyuncu ya da diğer oyuncu meselesi değil. Bence önemli olan, bunun güçlü bir grup olduğunu topluca bilmek. Rekabete sahip olmanın güzelliği, isterseniz buna güçlü olmanın temeli de diyebilirsiniz, birbirinizden bir şeyler öğrenebilmeniz, birbirinize yardımcı olabilmenizdir ve özellikle orta saha grubu olarak gerçekten çok güçlü olduğumuzu hissediyoruz."