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Michael Carrick, Manchester United'ın yeni transferi Carlos Baleba'nın uzun süredir beklenen ilk maçına yaklaşırken sabır çağrısı yaptı
Old Trafford'a geçişi yönetmek
United taraftarları, yeni orta saha güçlerini sahada görmek için sabırsızlanıyor, ancak Carrick, Baleba'yı Premier League vitrinine çıkarmadan önce tamamen hazır olduğundan emin olmakta kararlı. Eski Brighton oyuncusu, yakın zamanda Fulham deplasmanında yedek kulübesinde olmasına rağmen süre almadı ve o günden bu yana Carrington'da Lausanne-Sport'a karşı oynanan basına kapalı hazırlık maçında forma giyerek dönüş sürecini hızlandırdı. United bu hafta sonu Tottenham Hotspur'u ağırlamaya hazırlanırken, Baleba'nın oynayıp oynamayacağı sorusu Old Trafford taraftarları için en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.
Teknik ekip, özellikle oyuncunun tam bir sezon öncesi kamp programı geçirmemiş olması nedeniyle gereken fiziksel yükün farkında. Carrick, "Kesinlikle yaklaşıyor, Carlos. Onu yeniden çimde görmek ve yakından izlemek gerçekten harikaydı. Geçen hafta yaptığımız antrenman maçında da biraz oynadı, bu yüzden onun birkaç dakika alması iyi oldu. Sanırım işin diğer tarafında ise çok şey kaçırdı ve özellikle sezon öncesi dönemin son bölümü açısından kritik bir zamanı kaçırdı" dedi.
- Getty Images Sport
Sakatlık aksiliklerinin ardından form tutuyor
Baleba, güney kıyısındaki döneminde yaşadığı bir sakatlığın izleriyle Manchester'a geldi. Ritm eksikliği, ilk takıma geç dahil edilmesinin başlıca nedeni. Carrick, United büyüklüğündeki bir kulübe geçişin her genç oyuncu için önemli bir adım olduğunun farkında. Hele ki şu anda takım arkadaşlarının fiziksel kondisyon seviyesini yakalamaya çalışan bir oyuncu için. Şu an odak noktası, 20 yaşındaki oyuncunun ilk sezonunu sekteye uğratabilecek tekrarlayan sorunlar yaşamamasını sağlamak.
Carrick, "Onun hız kazanması için biraz sabır gerekiyor ve onun için doğru zamanı belirlemek de bize bağlı ama bize çok şey katıyor" dedi. "Bunu daha önce de söyledim, elimizdeki orta saha hattından gerçekten memnunuz; yaptığımız tercihlerden ve sahip olduğumuz seçeneklerden de. O da buna kesinlikle katkı sağlıyor. Carlos'u sahada görmek harika, biliyor musunuz? Ne yazık ki sakatlığı sezon öncesinde yaşadı, bu yüzden çok şey kaçırdı. Yılın önemli bir dönemi, bu yüzden onu geri döndürmek için çalışacağız. Biraz sabır gerekecek çünkü bu önemli."
Genç orta saha oyuncusundan beklentiler
United menajeri, Kamerunlu milli oyuncudan beklentileri dizginlemek istiyor ve onun hâlâ yeni bir ortama ve farklı bir taktik sisteme uyum sağladığını kabul ediyor. Gelişi etrafındaki heyecana rağmen kulübeden verilen mesaj net: Baleba, Manchester United için uzun vadeli bir proje. Kulüp, sezonun bu ilk aylarında gelişimi doğru şekilde yönetildiği takdirde onun yıllar boyunca orta sahanın değişmez isimlerinden biri olabilecek özelliklere sahip olduğuna inanıyor.
Carrick, "Ondan çok şeyi çok erken beklemiyoruz, hâlâ genç bir oyuncu ve buraya gelerek büyük bir adım attı. Ona yardımcı olmak, süreci iyi yönetmesini sağlamak ve hazır seviyeye gelmesini desteklemek istiyoruz ama kesinlikle zaten güçlü olan orta saha grubumuza katkı sağlıyor ve onu geri kazanmayı, bu seçeneğe sahip olmayı dört gözle bekliyorum. Son maçta açıkçası kadrodaydı [oyuna girmeyen yedek olarak] ama fazladan biraz antrenmanla zaman geçtikçe, haftalar, aylar ve umarım yıllar ilerledikçe gelişmeye devam edecek" dedi.
- Getty Images Sport
Orta sahayı güçlendirmek
Baleba, Carrick'in zaten yüksek kaliteye ve derinliğe sahip olarak tanımladığı orta saha grubuna katılıyor. Onun kadroya dahil edilmesi, takıma farklı bir profil kazandırırken, fikstür Avrupa ve yerel kupa yükümlülükleriyle yoğunlaşırken hayati önem taşıyacak atletizm ve top kazanma özellikleri sunuyor. Teknik ekip, tamamen hazır durumdaki bir Baleba'nın kış döneminde daha etkili rotasyon yapılmasını sağlayacağına inanıyor; bu nedenle şu anda onu sürece aceleyle dahil etmeyi reddediyorlar. Tottenham bu cumartesi Manchester'a konuk olurken, ilk 11'de başlaması hâlâ düşük bir ihtimal olsa da Baleba'nın yeniden maç kadrosunun bir parçası olması bekleniyor.
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