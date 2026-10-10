United taraftarları, yeni orta saha güçlerini sahada görmek için sabırsızlanıyor, ancak Carrick, Baleba'yı Premier League vitrinine çıkarmadan önce tamamen hazır olduğundan emin olmakta kararlı. Eski Brighton oyuncusu, yakın zamanda Fulham deplasmanında yedek kulübesinde olmasına rağmen süre almadı ve o günden bu yana Carrington'da Lausanne-Sport'a karşı oynanan basına kapalı hazırlık maçında forma giyerek dönüş sürecini hızlandırdı. United bu hafta sonu Tottenham Hotspur'u ağırlamaya hazırlanırken, Baleba'nın oynayıp oynamayacağı sorusu Old Trafford taraftarları için en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Teknik ekip, özellikle oyuncunun tam bir sezon öncesi kamp programı geçirmemiş olması nedeniyle gereken fiziksel yükün farkında. Carrick, "Kesinlikle yaklaşıyor, Carlos. Onu yeniden çimde görmek ve yakından izlemek gerçekten harikaydı. Geçen hafta yaptığımız antrenman maçında da biraz oynadı, bu yüzden onun birkaç dakika alması iyi oldu. Sanırım işin diğer tarafında ise çok şey kaçırdı ve özellikle sezon öncesi dönemin son bölümü açısından kritik bir zamanı kaçırdı" dedi.