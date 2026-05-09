Çeviri:
Michael Carrick, Manchester United'ın pes ettiği yönündeki iddialara sert çıktı; Sunderland beraberliğinin ardından "neredeyse kırılan" Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü
Carrick, plajda yapılan iddialara yanıt verdi
Manchester United teknik direktörü Carrick, takımının ilk dörtte yer almayı garantilemesinin ardından "işi bırakıp tatile çıktığı" yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Geçen hafta sonu Liverpool'u yenerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen United, Stadium of Light'ta oynanan sönük geçen maçta oldukça formsuz bir görüntü sergiledi.
Kırmızı Şeytanlar, öğleden sonra uzun süreler boyunca Sunderland'a karşı büyük ölçüde geride kaldı ve bir puanı kurtarmak için kaleci Senne Lammens'e güvenmek zorunda kaldı. Ancak Carrick, bu performansın nedeninin azim eksikliği olduğunu kabul etmedi ve takımın baskı altında bir beraberlik koparmayı başarmasının zihinsel dayanıklılığını kanıtladığını öne sürdü.
Arzu ile ilgili sorulardan neredeyse rahatsız olmuş
Beraberliğin ardından konuşan Carrick, oyuncularının profesyonelliğinin sorgulanmasını kabul etmekte zorlandığını açıkça belirtti. United teknik direktörü, takımın hazırlık sürecine ve savunmada direnmeye olan isteklerine işaret ederek, sezonun ana hedefine ulaşmış olmalarına rağmen grubun motivasyonunu koruduğunun kanıtı olduğunu vurguladı.
Basın mensuplarına konuşan Carrick, "İnsanlar, oyuncuların maça hazırlık şekli ve soyunma odasından çıkış şekli nedeniyle bizi suçladığında, bu beni neredeyse kırıyor. Zorlu bir maçla karşı karşıya kaldık, sorun yok.
"Bence zihinsel olarak iyi durumda ve motive olmasaydık, bugün maçı kaybederdik. Sunderland maçın bazı anlarında gerçekten iyi oynadı ve bize zor anlar yaşattı."
Manchester United forması için bağlılık
Carrick, lig sıralaması ne olursa olsun, kulübün tarihi ve saygınlığının hiçbir oyuncunun temposunu düşürmesine izin vermeyeceği konusunda kararlıydı. United'ı temsil etmenin getirdiği sorumluluğun, takımın sezonun son maçlarında rekabet gücünü korumasını sağlayacak doğal bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.
"Kendimize ve birbirimize duyduğumuz gurur, bu büyük kulüpte oynamanın ve onun bir parçası olmanın getirdiği sorumluluk, motivasyon ve odaklanma, bugün ya da önümüzdeki iki maçta muhteşem bir performans sergileyecek miyiz yoksa biraz daha zorlu bir performans mı göstereceğiz, bunun nedeni kesinlikle bu değil, bunun hiçbir etkisi olmayacak," diye ekledi menajer.
Zorlu bir öğleden sonra yaşanan olumlu gelişmeler
Saldırı gücü sınırlı kalmış olsa da – United, 93. dakikada Matheus Cunha'nın vuruşuyla Robin Roefs'u bir kurtarışa zorlamış olsa da – Carrick, kadrosunda büyük ölçüde rotasyon yaptığı takımın gösterdiği azim üzerinde durmayı tercih etti. O, kalesini gole kapatmayı ve kazanılan puanı, takımın gelişen karakteri için değerli bir yapı taşı olarak değerlendirdi.
"Zor bir maçtı," diye itiraf etti Carrick. "Sunderland'a hakkını vermek gerek, buraya geldiğimizde zor bir maç olacağını zaten biliyorduk. Bazen elimizden gelenin en iyisini yapmak zorunda kaldık, en iyi performansımızı sergilemedik ama aslında en iyi formunuzda olmadığınızda maçtan bir şeyler koparabilmek, bizim de geliştirmeye çalıştığımız iyi bir özellik. Elbette değişiklikler var ve bazen o ritmi biraz bulmaya çalışıyorsunuz, bu anlaşılabilir bir durum ama yine de belirli anlarda daha iyi oynayabilmemiz için bize temel oluşturan yaptığımız birçok şeyi oldukça beğeniyorum. Gol yemeden alınan puanı olduğu gibi kabul etmek bence sorun değil."