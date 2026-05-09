Carrick, lig sıralaması ne olursa olsun, kulübün tarihi ve saygınlığının hiçbir oyuncunun temposunu düşürmesine izin vermeyeceği konusunda kararlıydı. United'ı temsil etmenin getirdiği sorumluluğun, takımın sezonun son maçlarında rekabet gücünü korumasını sağlayacak doğal bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

"Kendimize ve birbirimize duyduğumuz gurur, bu büyük kulüpte oynamanın ve onun bir parçası olmanın getirdiği sorumluluk, motivasyon ve odaklanma, bugün ya da önümüzdeki iki maçta muhteşem bir performans sergileyecek miyiz yoksa biraz daha zorlu bir performans mı göstereceğiz, bunun nedeni kesinlikle bu değil, bunun hiçbir etkisi olmayacak," diye ekledi menajer.