Son düdüğün ardından konuşan Carrick, takımının maç boyunca ortaya koyduğu çabanın ardından sonucun bir mağlubiyet gibi hissettirdiğini kabul etti. Karşılaşmanın bitimine bu kadar kısa bir süre kala öne geçtikleri skoru koruyamamaktan duyduğu hayal kırıklığını vurguladı.

“Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz,” diyen Carrick, ESPN'e konuştu. “Maç içinde iki kez, bitime çok az kala bulunduğumuz durumda öne geçmişken ve bizi farklı anlarda o konuma getirmek için ortaya konan tüm emeğin ardından, buradan böyle ayrılmak hiç iyi bir his değil.

“Bu aşamada söylenebilecek en net şey şu ki bu bir mağlubiyet gibi hissettiriyor. Bir puan aldık, bunu görmezden gelemeyiz ama çok daha fazlasını almamız gerektiğini hissediyoruz.”