Getty Images Sport
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Michael Carrick, Manchester United'ın Everton karşısında 90+6. dakikada yediği beraberlik golünün ardından öfkeden deliye döndü
Geç gelen beraberlik golü United'ı hayal kırıklığına uğrattı
Carrick, United'ın Hill Dickinson Stadium'da Everton ile 2-2 berabere kaldığı maçta 90+6. dakikada yediği eşitlik golünün ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Ev sahibi ekipte Ainsley Maitland-Niles son dakikalarda ağları sarstı ve Merseyside'da konuk takımın üç puanı almasını engelledi.
Manchester United maçta iki kez öne geçti ve oyuna sonradan giren Benjamin Sesko 88. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyacak gibi görünüyordu. Ancak Maitland-Niles'ın golü, Carrick'in ekibinin bir puanla yetinmesine neden oldu. Bu sonuçla United, sezonun ilk üç maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak Premier League puan tablosunda 11. sırada yer aldı.
- Getty Images
Carrick, son dakikadaki acı darbeyi değerlendirdi
Son düdüğün ardından konuşan Carrick, takımının maç boyunca ortaya koyduğu çabanın ardından sonucun bir mağlubiyet gibi hissettirdiğini kabul etti. Karşılaşmanın bitimine bu kadar kısa bir süre kala öne geçtikleri skoru koruyamamaktan duyduğu hayal kırıklığını vurguladı.
“Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz,” diyen Carrick, ESPN'e konuştu. “Maç içinde iki kez, bitime çok az kala bulunduğumuz durumda öne geçmişken ve bizi farklı anlarda o konuma getirmek için ortaya konan tüm emeğin ardından, buradan böyle ayrılmak hiç iyi bir his değil.
“Bu aşamada söylenebilecek en net şey şu ki bu bir mağlubiyet gibi hissettiriyor. Bir puan aldık, bunu görmezden gelemeyiz ama çok daha fazlasını almamız gerektiğini hissediyoruz.”
Sezon başlangıcını savunmak
Hayal kırıklığına rağmen Carrick, takımının sezona genel başlangıcını savundu. United'ın sezona kötü başladığı yönündeki yorumları reddetti ve takımın gelişimi konusunda güvenini korudu.
Carrick, "Açıkçası sezona o kadar da kötü başlamadık" diye ekledi. "O kadar kötü değil. Bugün buradan üç puanla ayrılmaya çok yaklaşmıştık. Futbol bu. Daha iyi başa çıkabileceğimiz küçük anlar var ama iyi olacağız."
- Getty Images Sport
Manchester United'ı yoğun bir fikstür bekliyor
United, odağını Avrupa kupalarına çevirirken Everton hayal kırıklığını hızla geride bırakmak zorunda. Şampiyonlar Ligi kampanyasına perşembe günü Old Trafford'da Sabah FK karşısında başlayacak.
Avrupa’daki açılış maçının ardından Carrick'in ekibini hafta sonunda zorlu bir iç saha sınavı bekliyor. Premier League'deki kritik Manchester derbisinde ezeli rakibi Manchester City'yi ağırlayacak.
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