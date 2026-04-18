Maçın büyük bir bölümünde rakibine üstünlük kaptırmasına rağmen, United, Carrick döneminin alamet-i farikası haline gelen dirençli bir performans sergiledi. Chelsea, United’ın dört şutuna karşılık 21 şut çekti ve üç kez direkleri salladı; ancak konuk takım disiplinini koruyarak, altıncı sıradaki Blues’tan 10 puan farkla ayrılmasını sağlayan bir sonuç elde etti.

Maçın ardından Match of the Day'e konuşan Carrick, takımının baskıyla başa çıkma şeklinden duyduğu gururu dile getirdi. "Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Son birkaç gündeki aksilikler, merkez savunma ikilimiz... Bu biraz zorlu bir görevdi, ancak savunmamızın zor koşullarda muazzam bir performans sergilediğini hissettim," dedi United teknik direktörü.

"Kontrataklarda tehlikeliydik. Buraya gelip kazanmak için disiplinli olmamız gerekiyordu ve bu geceki tutumumuz benim için birinci sınıftı. Kazandık ve bundan çok memnunuz."