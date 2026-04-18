Michael Carrick, Manchester United'ın "birinci sınıf tutumunu" övdü; Kırmızı Şeytanlar, Chelsea'ye karşı "hak ettikleri" galibiyetle Şampiyonlar Ligi umutlarını güçlendirdi
Kırmızı Şeytanlar Londra'da fırtınayı atlattı
Maçın büyük bir bölümünde rakibine üstünlük kaptırmasına rağmen, United, Carrick döneminin alamet-i farikası haline gelen dirençli bir performans sergiledi. Chelsea, United’ın dört şutuna karşılık 21 şut çekti ve üç kez direkleri salladı; ancak konuk takım disiplinini koruyarak, altıncı sıradaki Blues’tan 10 puan farkla ayrılmasını sağlayan bir sonuç elde etti.
Maçın ardından Match of the Day'e konuşan Carrick, takımının baskıyla başa çıkma şeklinden duyduğu gururu dile getirdi. "Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Son birkaç gündeki aksilikler, merkez savunma ikilimiz... Bu biraz zorlu bir görevdi, ancak savunmamızın zor koşullarda muazzam bir performans sergilediğini hissettim," dedi United teknik direktörü.
"Kontrataklarda tehlikeliydik. Buraya gelip kazanmak için disiplinli olmamız gerekiyordu ve bu geceki tutumumuz benim için birinci sınıftı. Kazandık ve bundan çok memnunuz."
Fernandes örnek oluyor
Matheus Cunha galibiyet golünü atarken, yaratıcı yeteneği ile savunmadaki azmini dengeleyen yorulmak bilmeyen performansı ile alkışları toplayan isim kaptan Bruno Fernandes oldu. Portekizli milli oyuncu, galibiyet golünün asistini yaptı ve Chelsea için sürekli bir baş belası oldu; saha genelindeki çabalarıyla Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı.
Fernandes, inişli çıkışlı bir performans döneminin ardından bu sonucun önemini değerlendirdi. TNT Sports'a konuşan Fernandes, "Bu bizim için harika bir duygu; toparlanmamız gerekiyordu. Mesele sadece Leeds değil; kazanamadığımız iki maçımız vardı. Chelsea iyi bir takım olduğu için harika bir performans sergilememiz gerektiğini biliyorduk. Bu bizim için önemli çünkü hedefimiz ilk dörtte yer almak; farkı açmak bizim için mükemmel." dedi.
Chelsea ve Rosenior üzerindeki baskı artıyor
Liam Rosenior ve Chelsea için bu yenilgi tarihi bir dip noktası oldu; zira takım, tek bir gol bile atamadan Premier Lig’de üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı. The Blues, United kalesinde Senne Lammens’i aşmak için gereken golcü ruhundan yoksun kaldı ve maçın bitiş düdüğü çaldığında Stamford Bridge’deki taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
Rosenior, pozisyonuna yönelik artan baskıya rağmen kararlılığını korudu. "Çok zor. Bugün biz 10 kişi kalmışken onlar kaleye tek bir şut attı. Biz dalga dalga saldırdık ve sanırım dört kez direğe çarptık," dedi Chelsea teknik direktörü. "Takımımın her şeyin aleyhimize olduğunu hissetmesini istemiyorum. Mücadeleye devam etmeliyiz. O anı daha iyi savunmalıyız. Bunu yapmadığımızda cezalandırılıyoruz. Şu anda yaptığımız en ufak bir hata bile topun ağlarımıza gitmesine neden oluyor ve bu durumun değişmesi gerekiyor."
Carrick'in taktiksel devrimi devam ediyor
Bu zafer, Carrick'in görevi devraldığından bu yana yarattığı olağanüstü etkiyi bir kez daha gözler önüne seriyor. Manchester United, onun yönetiminde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet elde etti; bu, takımın sezonun ilk 21 maçında elde ettiği toplam galibiyet sayısına denk geliyor. Teknik direktör bu anın tadını çıkarmakla birlikte, takımının önündeki göreve odaklanmaya devam etmesi gerektiği konusunda ısrarcıydı.