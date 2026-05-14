Michael Carrick, Manchester United'ın başına sadece dört ay geçmesine rağmen Premier Lig'de Yılın Teknik Direktörü ödülüne aday gösterildi
Kırmızı Şeytanların hızlı geri dönüşü
Carrick, Old Trafford’da muhteşem bir yükselişi başardıktan sonra Premier Lig’in en prestijli teknik direktör ödülü için altı kişilik aday listesine seçildi. Ocak ortasında, kulübün altıncı sırada olduğu bir dönemde Ruben Amorim'in yerine geçen Carrick, United'ı üçüncü sıraya taşıdı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Görevine Manchester City'yi 2-0 yenerek başlayan Carrick, Red Devils'ın yönetiminde 45 puanlık bir seriye imza attı.
Carrick seçkinler kulübüne katıldı
Bu adaylık, Carrick'i prestijli ödül için Keith Andrews, Arteta, Guardiola, Andoni Iraola ve Regis Le Bris ile rekabet haline getiriyor. Göreve geldiğinden bu yana United, Premier Lig form tablosunun zirvesinde yer alıyor ve Carrick yönetimindeki 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet kaydetti. Premier League, taraftarların 18 Mayıs Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar oy kullanabileceklerini doğruladı. Halkın seçimi, uzman bir jüri ile birleştirilerek nihai kazanan belirlenecek.
Yönetim dünyasının devlerine meydan okumak
Carrick bu yılın yeni adayı olsa da, Sir Alex Ferguson’un on kez kazandığı rekora yaklaşmak için altıncı kez “Sezonun En İyi Teknik Direktörü” ödülünü hedefleyen Guardiola ile karşı karşıya geliyor. Bu arada, Arteta, Arsenal'i 2004'ten bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğuna yaklaştırarak aday gösterildi. Aday listesi, Andrews'un Brentford'daki sansasyonel ilk sezonu, Iraola'nın Bournemouth ile Avrupa'ya yükseliş mücadelesi ve Le Bris'in Sunderland ile üst sıralarda kalma mücadelesiyle tamamlanıyor.
Kimlik bilgilerinin son kontrolleri
United, Pazar günü Nottingham Forest ile oynayacağı iç saha maçı ve bir hafta sonra Brighton deplasmanıyla sezonu tamamlayacağından, Carrick bu ivmeyi sürdürmek zorunda. City, Arsenal, Liverpool ve Chelsea'ye karşı alınan son galibiyetler, Old Trafford'da gelecek sezon için beklentileri oldukça yükseğe çıkardı ve Carrick'in United'ın kalıcı teknik direktörü olmaya hazırlandığı bildiriliyor. Odak noktası, Carrick'in kısa vadeli başarısının, bu yaz yapılacak ödül töreninde rakiplerinin tüm sezon boyunca elde ettikleri başarıları gölgede bırakıp bırakamayacağı konusunda.