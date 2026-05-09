Getty Images Sport
Çeviri:
Michael Carrick, Manchester United’ın Andoni Iraola, Oliver Glasner ve Julian Nagelsmann gibi isimlerle ilgilendiği yönündeki söylentilere yanıt verdi
İşe alım süreci devam ediyor
Manchester United yönetimi şu anda kalıcı bir teknik direktör bulmak için kapsamlı bir arama yürütüyor; Iraola, Glasner ve Nagelsmann gibi tanınmış isimler değerlendiriliyor. Carrick, sadece 14 maçta 32 puan toplayarak en güçlü aday olmaya devam etse de, kulüp Old Trafford’da uzun vadeli istikrarı sağlamak için tüm seçenekleri değerlendiriyor. Bu temkinli yaklaşım, kulüp yönetiminin 2026-27 sezonu için teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağına dair nihai kararı vermeden önce tüm süreci eksiksiz bir şekilde yürütmesine olanak tanıyor.
- Getty Images Sport
Dışarıdan gelen gürültüden etkilenmeden
Olası halefleriyle ilgili spekülasyonlara değinen Carrick, devam eden sürecin ne kendi liderliğini ne de takımın hazırlıklarını etkilemediğini vurguladı. Carrick şöyle konuştu: "Hayır, gerçekten etkilemedi. Konu tartışılsa da tartışılmasa da beni rahatsız etmedi. İşleri yürütme şeklimi değiştirmedi. Yaptığımız işe, oyuncularla çalışmaya ve kulübü yönetmeye güveniyorum, bu yüzden bu durumun üzerimde hiçbir etkisi olmadı. Sonunda bu pozisyonu dolduracak birini bulmak için başından itibaren bir süreç olacağı oldukça açık bence."
Bağlantılı soyunma odası
Casemiro ve Matheus Cunha gibi deneyimli oyuncuların atamasını açıkça desteklemesi üzerine Carrick, gerçek liderliğin takımın sahadaki kolektif performansına yansıdığına inanıyor. Carrick şöyle konuştu: "Bence bir antrenör ya da teknik direktör olarak, ancak insanlar sizi takip etmek isterse bir grubun lideri olabilirsiniz. Bu, çok fazla konuşabileceğiniz bir şey değil; bunu kanıtlayan şey eylemlerdir.
"Bu yüzden, desteği hissettiğimde ve oyuncuların birbirleriyle bağlantılı olduğunu hissettiğimde – benimle değil, sahada birlikte bunu göstererek – bu en önemli şeydir. Bunu farklı şekillerde açıkça gösterdiler ve bu en sevindirici şey. Onların bir takım olarak uyum içinde olduklarını görmek tatmin edici."
- Getty Images Sport
Projenin geliştirilmesi
Manchester United, bu hafta sonu Sunderland deplasmanına, Stadium of Light'ta oynadığı 15 Premier Lig maçından sadece birini kaybetmiş olmasıyla övünebileceği müthiş bir tarihsel sicile sahip olarak gidiyor. Her ne kadar şu anki odak noktası bu üstünlüğü sürdürmek olsa da, Carrick şimdiden kulübün gelecekteki gidişatını düşünmeye başlamış ve şöyle demiştir: "Elbette bu konu aklımdan geçti; sezon sonunda, ister ben ister başkası olsun, kulübü daha da ileriye taşıyabilecek bir noktada bırakmak. Her zaman biraz daha iyi yapabileceğimiz, geliştirebileceğimiz ya da belki farklı bir yöne gidebileceğimiz şeyler vardır. Bu, gelişimin bir parçasıdır."