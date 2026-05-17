Getty Images Sport
Çeviri:
Michael Carrick, Manchester United'da tüm maçlarda forma giydiği bir sezonun ardından "mükemmel" Luke Shaw'un İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hak ettiğini vurguluyor
Shaw'un etkileyici istatistikleri ve kulüpteki performansı
Carrick, Tuchel’in Cuma günü açıklayacağı 26 kişilik İngiltere kadrosunda Shaw’un yer alması gerektiğini düşünüyor. Defans oyuncusu, 2024 Avrupa Şampiyonası finaliinden bu yana milli takımda forma giymemiş durumda; 34 milli maçta 3 gol ve 9 asistlik bir istatistik sergiliyor. Ancak United, bu sezon ona büyük ölçüde güveniyor. Kulüpte Premier Lig'in 37 maçının hepsinde ilk 11'de yer alan tek oyuncu olan Shaw, toplam 3.151 dakika sahada kaldı. Bu kesintisiz performans, Pazar günü Nottingham Forest'ı 3-2 yendikleri maçta attığı muhteşem golle taçlandırıldı. Shaw, kulüp kariyerinde 324 maçta 5 gol ve 30 asist kaydetti.
- AFP
Carrick, Dünya Kupası'na aday olan 'harika' oyuncuyu övdü
Etkileyici hafta sonu galibiyetinin ardından konuşan Carrick, sol bek oyuncusunun ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek büyük turnuvaya neden son derece uygun olduğunu açıkladı. Savunmacının Tuchel tarafından kadroya alınması gerekip gerekmediğinin sorulması üzerine Carrick bu fikri tam olarak destekledi. "Kesinlikle öyle düşünüyorum, evet," dedi Carrick. "Bu konuda pek bir söz hakkım yok ama kesinlikle öyle düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, istikrarı, yapabilecekleri, performansı, tecrübesi, güçlü yanları, sahip olduğu özellikleri. Bana göre o harika bir bek."
Mükemmel hizmet verilebilirliğini sağlamak için aksaklıkların üstesinden gelmek
Zorlu bir sezon boyunca formunu korumak, özellikle Shaw’un zorlu sağlık geçmişi göz önüne alındığında, nadir görülen bir başarıdır. Carrick, modern futbolun fiziksel olarak ne kadar yorucu olduğunu kabul ederek, bu başarının önemine hemen dikkat çekti. Shaw'un her maçta sahada olmasıyla ilgili olarak Carrick şunları ekledi: "Dürüst olmak gerekirse, bence bunu başarmak herkes için zor. Bu kadar çok maç varken bunu başarmak kolay değil, bazen bu sizin hatanız da olmayabilir. Ne yazık ki sakatlıklar futbolun bir parçası ve devreye giren başka faktörler de var. Bu yüzden her maça ilk 11'de başlamak gerçekten harika bir şey."
- Getty Images Sport
İngiltere'nin yaz programı
İleriye bakıldığında, İngiltere'nin Dünya Kupası L Grubu maçları başlamadan önce Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile oynayacağı hazırlık maçları bulunuyor. Carrick, milli takımın 17 Haziran'da Hırvatistan ile karşılaşmaya hazırlanırken, ardından Gana ve Panama ile oynayacağı kritik maçlar öncesinde Shaw'un engin deneyiminin paha biçilmez bir değer olabileceğine inanıyor.