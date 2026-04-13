Michael Carrick, Man Utd orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo'nun sözleşmesiyle ilgili son gelişmeleri aktardı; oyuncu büyük bir maaş artışına hazırlanıyor
Mainoo'ya büyük zam
İngiltere milli takım oyuncusu, haftalık maaşının yaklaşık 25.000 sterlinden 120.000 sterline dört katına çıkmasını ve sözleşmesinin 2027'nin ötesine uzatılmasını öngören bir anlaşmaya varmak üzere. Bu gelişme, Ruben Amorim'in kısa süren görev süresi boyunca düzenli olarak forma giyme şansı bulmakta zorlanan Mainoo için kaderinde önemli bir dönüşüm anlamına geliyor. Carrick görevi devraldığından beri, akademi mezunu oyuncu orta sahanın temel direği rolünü geri kazanmış ve geçici teknik direktörün yönetimindeki tüm Premier League maçlarında ilk 11'de yer almıştır.
Müzakereler devam ediyor
Carrick, Avrupa'nın en parlak gelecek vaat eden oyuncularından birini çevreleyen yüksek risklere rağmen kulübün sakinliğini koruduğunu belirterek, devam eden görüşmelere tam bir güven duyduğunu ifade etti. Teknik direktörün göreve gelmesi, kulüp yönetiminin uzun vadeli varlıklarını güvence altına almaya odaklanmasına olanak tanıyan bir istikrar dönemine denk geldi.
Anlaşmanın mevcut durumuna değinen 41 yaşındaki teknik direktör, Guardian'ın aktardığına göre şunları söyledi: "Anlaşma yaklaşıyor, bu yüzden bu konuda iyimseriz. Sakiniz, ancak iyimseriz ve zaman nasıl sonuçlanacağını gösterecek. Ancak şu anda iyi bir noktadayız."
Elit standartların peşinde
Mainoo'yu kadroya katmak hâlâ öncelikli bir hedef olsa da, Carrick çalkantılı bir sezonun ardından United'ı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmeye kararlı. 4 Ocak'taki maçın ardından Amorim'in kovulmasına neden olan Leeds'in Pazartesi günü yapılacak kritik deplasman maçı öncesinde, geçici teknik direktöre ilk dörtte yer alamamanın kabul edilebilir olup olmayacağı soruldu.
Kulübün hedefleri ve Barbados'ta tatil yaparken aldığı beklenmedik görevi değerlendiren 41 yaşındaki teknik adam, "Hayır, bunu kabul etmem. Ama mesele bunu kabul etmek değil, mümkün olduğunca üst sıralarda bitirmeye çalışmak. Nasıl gideceğimizi göreceğiz.
“Maçları izledim ama o aşamada bununla ilgili herhangi bir işaret yoktu, bu yüzden uzaktan destek veriyordum ve ailemle vakit geçiriyordum. Bu yüzden hiçbir şeyi hafife alamayız ve bu yüzden şimdiki zamanda yaşar ve sürekli gelişmeye çalışırız.”
Alıştırma süresinin tanımlanması
Manchester United, şu anda 55 puanla Premier Lig'de üçüncü sırada yer alıyor ve altıncı sıradaki Chelsea'ye karşı önemli bir 7 puanlık avantaj sağlarken, bu Pazartesi günü Leeds ile oynayacağı kritik bir maçı da elinde bulunduruyor. İngiltere'nin en üst ligi, Ek Avrupa Performans Kotası (EPS) yoluyla beş Şampiyonlar Ligi kontenjanı dağıtmaya hazırlanırken, bu puan farkı hayati önem taşıyor. Roses derbisinin ardından Carrick, Nisan ayında Chelsea ve Brentford'un yer aldığı zorlu bir fikstürü atlatmalı ve ardından Mayıs ayında Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest ve Brighton ile oynayacağı belirleyici maçlara hazırlanmalıdır.