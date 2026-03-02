Michael Carrick, Man Utd'nin tek seçeneği: Rekor kıran performans ve Red Devils'ın alternatiflerinin olmaması nedeniyle geçici teknik direktöre kalıcı görev verilmeli

Ancak, Carrick'in ilk iki maçında Manchester City ve Arsenal'i şaşırtıcı bir şekilde mağlup etmesinden bu yana takımın sergilediği performansa ilişkin United taraftarları arasında hala anlaşılabilir bir ihtiyat var.

Fulham'a iyi fırsatlar verdikten sonra iki gol üstünlüğünü kaybettiler, bu da üç puanı almak için yedek oyuncu Benjamin Sesko'nun uzatma dakikalarında attığı golü beklemeleri gerektiği anlamına geliyordu. Tottenham karşısında da Cristian Romero 29. dakikada kırmızı kart görene kadar ikna edici bir performans sergileyemediler ve o anda bile maçı son dakikalara kadar rakiplerine karşı üstünlük sağlayamadılar.

Küme düşme tehlikesi yaşayan West Ham'a karşı oynadıkları maç, Carrick yönetimindeki en kötü performanslarıydı ve yine Sesko'nun kurtarmasıyla kurtuldular. Ardından oynadıkları Everton maçı da pek iyi geçmedi ve yine Sesko'nun golüyle galibiyeti aldılar.

Pazar günü, 72 saat önce Conference League'de oynamış yorgun Crystal Palace'ı yenmelerinde, tartışmalı bir penaltı ve kırmızı kart da etkili oldu. Gerçekten eleştirmek isterseniz, Arsenal'i yenmelerinde Patrick Dorgu ve Matheus Cunha'nın düşük olasılıklı ama muhteşem iki uzun mesafe şutuna bağlı olduklarını söyleyebilirsiniz.

United, Avrupa futbolunda yer almaması ve her iki ulusal kupadan da elenmiş olması nedeniyle, ilk beş için rakiplerine göre büyük bir avantaja sahip. Bu nedenle oyuncular, hafta ortası West Ham maçı hariç, maçlara hazırlanmak için en az yedi gün süreye sahipti ve Carrick'i eleştirenler, kısa süreye rağmen Londra Stadyumu'nda aynı ilk 11'i sahaya sürdüğünü gösterebilirler. Carrick, görevde olduğu yedi maçta ilk 11'de sadece üç değişiklik yaptı ve bunlardan ikisi sakatlık nedeniyle oldu.

Amorim'in inatçılığının Carrick'i iyi gösterdiği de söylenebilir, çünkü herhangi bir taraftar, dörtlü savunma oynamanın, yeniden forma giren Bruno Fernandes'i 10 numaralı pozisyona geri getirmenin ve Kobbie Mainoo'nun sürgününe son vermenin takımın kaderini değiştireceğini görebilirdi. Ayrıca, göreve başladığı sırada Lisandro Martinez ve Harry Maguire'in sakatlıktan dönmesi de ona fayda sağladı ve daha önce genç Ayden Heaven'ın liderlik ettiği savunmanın deneyim seviyesini anında yükseltti.