Richard Martin

Çeviri:

Michael Carrick, Man Utd'nin tek seçeneği: Rekor kıran performans ve Red Devils'ın alternatiflerinin olmaması nedeniyle geçici teknik direktöre kalıcı görev verilmeli

Roy Keane, Ocak ayında Michael Carrick'in sezon sonuna kadar tüm maçları kazansa bile Manchester United'ın teknik direktörlüğünü kalıcı olarak almaması gerektiğini iddia ettiğinde, onun çizdiği varsayımsal senaryonun asla test edilmeyeceğini düşünmek kolaydı. Ancak Old Trafford'da polemikçi İrlandalıdan ünlü 16 numaralı formayı devralan ve böylece istemeden onun ezeli düşmanı haline gelen adam, Keane'in sözünü tutmasını bekliyor.

Geçici teknik direktör Carrick, 7 maçta 6 galibiyet ve yenilgisiz bir seri yakaladı. Ole Gunnar Solskjaer'in kovulmasının ardından 2021'de geçici teknik direktör olarak görev yaptığı dönemde elde ettiği galibiyet ve beraberlikle birlikte, Premier Lig'de ilk 9 maçında en iyi performansı gösteren teknik direktörler arasında Ange Postecoglou ile birlikte ilk sırada yer alıyor.

Postecoglou'nun bu inanılmaz başlangıcın ardından Tottenham'da yaşadığı düşüş, United'ın sezon sonunda Carrick'e kalıcı olarak görevi verip vermemeyi veya başka birini aramayı karar verirken dikkate alacağı bir ibret hikayesidir. United ile ilk 19 maçının 14'ünü kazanan ancak uzun vadeli olarak göreve getirildikten sonra çok karışık sonuçlar alan Solskjaer'in örneği de ağır basmaktadır.

Ancak şu anda, diğer adaylar gözden kaybolurken, Carrick bu görevi uzun vadede sürdürmek için çok ikna edici bir duruş sergiliyor.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Altıncıdan üçüncüye

    Bir saniye için, United'ın Ocak ayında Ruben Amorim'in yerine Xavi Hernandez, Roberto De Zerbi, Xabi Alonso veya Zinedine Zidane gibi ünlü bir teknik direktör atadığını hayal edin. İlk yedi maçın altısını kazandıklarını, iki ana şampiyonluk rakibini yendiklerini ve iki geri dönüş galibiyeti aldıklarını hayal edin. Bu teknik direktörler, görevde kalıp kalmayacakları konusunda hiçbir soru işareti olmadan, etkilerinden dolayı övgüyle karşılanırlardı. 

    Öyleyse neden Carrick hakkında hala şüpheler var? Amorim yönetiminde United, sürekli olarak ilk dörtte yer alma eşiğinde gibi görünüyordu. Kasım ve Aralık aylarında Chelsea ve Liverpool'un puan kaybetmesini defalarca değerlendiremedi ve şu anda ligin alt yarısında yer alan takımlarla oynadığı sekiz maç da dahil olmak üzere çok rahat bir fikstüre rağmen 11 maçın sadece üçünü kazandı. 

    Carrick, United'ı ligde altıncı sıradan Chelsea, Liverpool ve şimdi de Aston Villa'yı geçerek altıncı sıraya yükseltti ve altıncı sıra ile altı puanlık bir fark açtı. İlk beş içinde yer almak, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için neredeyse yeterli olacak.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    'En iyi koltukta'

    Geçen hafta bu zamanlar Carrick'in geleceği hakkında oldukça şüpheci davranan ve United'ın "şu anda başka bir teknik direktör araması gerektiğini" savunan eski United kaptanı Gary Neville, yapılan ilerlemeden çok etkilendiğini itiraf etti. 

    Pazar günü yaptığı açıklamada, "Takımın gösterdiği performans herkesi şaşırttı" dedi. "Michael en çılgın hayallerinde bile bunu beklemezdi. Michael bu iş için en uygun aday. United'ın kesinlikle üçüncü olacağını düşünüyorum. Altı hafta önceki durumlarına bakınca bunu söylediğime inanamıyorum. Ama artık dikkatlerini dağıtan hiçbir şey yok, iyi şeyler oluyor, tüm momentum onlarda."

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Davaya karşı

    Ancak, Carrick'in ilk iki maçında Manchester City ve Arsenal'i şaşırtıcı bir şekilde mağlup etmesinden bu yana takımın sergilediği performansa ilişkin United taraftarları arasında hala anlaşılabilir bir ihtiyat var.

    Fulham'a iyi fırsatlar verdikten sonra iki gol üstünlüğünü kaybettiler, bu da üç puanı almak için yedek oyuncu Benjamin Sesko'nun uzatma dakikalarında attığı golü beklemeleri gerektiği anlamına geliyordu. Tottenham karşısında da Cristian Romero 29. dakikada kırmızı kart görene kadar ikna edici bir performans sergileyemediler ve o anda bile maçı son dakikalara kadar rakiplerine karşı üstünlük sağlayamadılar.

    Küme düşme tehlikesi yaşayan West Ham'a karşı oynadıkları maç, Carrick yönetimindeki en kötü performanslarıydı ve yine Sesko'nun kurtarmasıyla kurtuldular. Ardından oynadıkları Everton maçı da pek iyi geçmedi ve yine Sesko'nun golüyle galibiyeti aldılar. 

    Pazar günü, 72 saat önce Conference League'de oynamış yorgun Crystal Palace'ı yenmelerinde, tartışmalı bir penaltı ve kırmızı kart da etkili oldu. Gerçekten eleştirmek isterseniz, Arsenal'i yenmelerinde Patrick Dorgu ve Matheus Cunha'nın düşük olasılıklı ama muhteşem iki uzun mesafe şutuna bağlı olduklarını söyleyebilirsiniz.

    United, Avrupa futbolunda yer almaması ve her iki ulusal kupadan da elenmiş olması nedeniyle, ilk beş için rakiplerine göre büyük bir avantaja sahip. Bu nedenle oyuncular, hafta ortası West Ham maçı hariç, maçlara hazırlanmak için en az yedi gün süreye sahipti ve Carrick'i eleştirenler, kısa süreye rağmen Londra Stadyumu'nda aynı ilk 11'i sahaya sürdüğünü gösterebilirler. Carrick, görevde olduğu yedi maçta ilk 11'de sadece üç değişiklik yaptı ve bunlardan ikisi sakatlık nedeniyle oldu. 

    Amorim'in inatçılığının Carrick'i iyi gösterdiği de söylenebilir, çünkü herhangi bir taraftar, dörtlü savunma oynamanın, yeniden forma giren Bruno Fernandes'i 10 numaralı pozisyona geri getirmenin ve Kobbie Mainoo'nun sürgününe son vermenin takımın kaderini değiştireceğini görebilirdi. Ayrıca, göreve başladığı sırada Lisandro Martinez ve Harry Maguire'in sakatlıktan dönmesi de ona fayda sağladı ve daha önce genç Ayden Heaven'ın liderlik ettiği savunmanın deneyim seviyesini anında yükseltti.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MAN UTDAFP

    Akıllı kararlar

    Buna karşı çıkanlar ise, bu sezonun son on yılın en rekabetçi Premier Lig sezonu olduğunu ve Leicester City'nin on yıl önce şampiyon olarak dünyayı şaşırttığından bu yana, bu aşamada birinci ile küme düşme hattı arasındaki puan farkının en az olduğunu savunuyorlar. Son sırada yer alan Wolves bile, iki hafta önce Arsenal ile berabere kaldıktan sonra Cuma günü Villa'yı yenerek yükselişe geçti. 

    Cumartesi günü Leeds United'da City'nin aldığı dar galibiyet, tablonun iki ucundaki takımlar arasındaki farkın azaldığını bir kez daha vurguluyor ve bu bağlamda Carrick, Amorim'in yerine geçtiğinden beri diğer tüm menajerlerden daha fazla puan topladı. Amorim'in yapamadığı şekilde, tekrar tekrar kazanmanın yollarını buldu. 

    Ayrıca yenilikçi ve zeki bir yönetim sergiledi. Dorgu'yu sol kanat forvet olarak oynatmak, Amorim'in hiç düşünmediği bir şeydi, ancak bu taktik ilk iki maçta mükemmel sonuç verdi, tıpkı Pazar gününe kadar Bryan Mbeumo'yu merkezde oynatmak gibi.

    Sesko'ya karşı tutumu da özellikle etkili oldu. Carrick, RB Leipzig'den yaz transfer döneminde kadroya katılan oyuncuyu derbi galibiyetinde yedek kulübesinde bıraktı, ancak maçın bitiminde Sesko'yu sanki yakında kadroda yer alacağını söylemek istercesine teselli etti. 74 milyon sterlin (99 milyon dolar) değerindeki oyuncuyu neden ilk 11'de oynatmadığını sorulduğunda dikkatli davranan Carrick, onu yedek kulübesinden mükemmel bir şekilde kullandı. Sesko, Carrick yönetiminde ilk kez ilk 11'de oynadığı Palace maçında galibiyet golünü atmadan önce, yedek olarak çıktığı dört maçın üçünde gol attı. 

    Eski United orta saha oyuncusu Owen Hargreaves, Carrick'i Sesko ile yaptığı çalışmalardan ötürü övdü ve GOAL'e şunları söyledi: "Bence böyle genç bir oyuncu için yapılacak en iyi şey, ona çok para ödemiş olsanız bile, onun izleyip öğrenmesine izin vermektir. Ve bu işe yarıyor."

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Doğru profil

    Mevcut oyuncular da etkilenmiş durumda.

    Arsenal maçında Carrick'in tepkisinden özellikle etkilenen Cunha, "Burada kazanmak için ne gerektiğini biliyor" dedi. "Taktiksel konulardan daha çok, Carrick kulübü temsil eden yolları bilen biri olarak çok şey katıyor. Bu, kazanma zihniyeti, koçun hafta boyunca hazırladığı şeye inanmakla ilgili. Kariyerde iz bırakan maçlardan biriydi. Asla unutmayacağım."

    Carrick, yoğun antrenman seansları nedeniyle kulislerde de övgü topluyor. Tecrübeli oyuncular ise taktiksel talimatlarla aşırı yükleme yapmak yerine onlara özgürlük hissi verdiği için memnun

    Carrick'in egosunun olmaması onun gizli silahı oldu. 12 yıl boyunca United oyuncusu olmanın getirdiği incelemeyle uğraştı ve sık sık yaptığı sıkıcı basın toplantıları ve röportajlarda açık sözlülüğü, onu eleştirmek isteyenleri etkisiz hale getirdi. Amorim, görev süresi boyunca dışarıdan gelen sürekli eleştirilerle mücadele etti ve son basın toplantısında Neville hakkında şikayetlerde bulundu. Carrick ise Keane'in saldırılarını ve Neville gibi isimlerin karamsar değerlendirmelerini ustaca karşıladı.

    United, transferlerin, transfer uzmanları ve futbol direktörleri tarafından yürütüldüğü modern bir yapıya doğru ilerlerken, Carrick'in düşük profilli tavrı ona büyük fayda sağlıyor. Son zamanlarda United, transfer piyasasında doğru kararlar alıyor ve yaz transfer döneminde yaptığı dört transferin hepsi, özellikle de Senne Lammens, başarılı oldu.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Azalan rakip listesi

    Onun işindeki başlıca rakipleri de geride kalıyor. Thomas Tuchel, Euro 2028'e kadar İngiltere ile sözleşmesini yeniledi, Julian Nagelsmann ise Almanya ile aynı süreli bir sözleşme imzaladı. Luis Enrique'nin ise Paris Saint-Germain ile bir yıllık sözleşmesi kaldı, ancak şu anda Fransız başkentinde kalmaya meyilli görünüyor. 

    Yükselen yıldız Thomas Frank, Tottenham'da başarısız oldu, Oliver Glasner ise Palace'ın başında geçirdiği sürenin çatışmalı bir şekilde sona ermesiyle itibarını yitiriyor. Alonso, Liverpool'a olan bağlılığı nedeniyle United'a katılmaya muhtemelen karşı çıkacaktır ve Andoni Iraola hala cazip bir seçenek olsa da, en üst düzeydeki başarısı henüz test edilmemiştir.

    Carrick ise hem United oyuncusu olarak hem de Jose Mourinho ve Solskjaer'in yardımcısı olarak saha kenarından her şeyi gördü. Baş antrenör olarak deneyimi az olabilir, ancak daha iyi sonuçlar elde etmesi zordu.

    Uluslararası ara öncesi üç büyük sınava girecek olan United, Carrick'in çocukken desteklediği kulüp Newcastle'ı ziyaret edecek, Villa'yı ağırlayacak ve ardından Iraola'nın Bournemouth'una gidecek. Bu maçların hepsini kazanırsa, kulüplerin genellikle bir sonraki sezon öncesinde önemli kararlar aldığı Nisan ayı öncesinde United'ın yönetimine büyük baskı uygulayacaktır.

    United, Amorim'i kovduktan sonra bir sonraki teknik direktörünü kapsamlı bir araştırma ile seçeceğini açıkça belirtti. Ancak şu anda en iyi aday, maç üstüne maç kazanarak tam da önlerinde duruyor.

