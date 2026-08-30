Manchester United, lig sezonuna iç karartıcı bir başlangıç yaptı ve deplasmanda lige yeni yükselen Hull City'ye utanç verici bir şekilde 2-0 mağlup oldu. MKM Stadyumu'ndaki etkisiz performans hemen yoğun eleştirilere yol açtı; gözlemciler oyuncuların arzusunu, motivasyonunu ve bu formaya bağlılığını sorguladı.

Zayıf performansa rağmen Carrick, oyuncularını günah keçisi ilan etmeyi reddetti. United patronu, takımının mücadele etmediği yönündeki iddiaları net bir şekilde geri çevirdi ve futbol maçlarının yalnızca saf eforla değil, çeşitli taktiksel ve teknik faktörlerle belirlendiğine dikkat çekti.



