AFP
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Michael Carrick, Man Utd'nin sezonun açılış günündeki yenilgisinin ardından kendisini eleştiren "tembel" eleştirmenlere yanıt verdi
United, açılış haftasında tökezledi
Manchester United, lig sezonuna iç karartıcı bir başlangıç yaptı ve deplasmanda lige yeni yükselen Hull City'ye utanç verici bir şekilde 2-0 mağlup oldu. MKM Stadyumu'ndaki etkisiz performans hemen yoğun eleştirilere yol açtı; gözlemciler oyuncuların arzusunu, motivasyonunu ve bu formaya bağlılığını sorguladı.
Zayıf performansa rağmen Carrick, oyuncularını günah keçisi ilan etmeyi reddetti. United patronu, takımının mücadele etmediği yönündeki iddiaları net bir şekilde geri çevirdi ve futbol maçlarının yalnızca saf eforla değil, çeşitli taktiksel ve teknik faktörlerle belirlendiğine dikkat çekti.
- Getty Images Sport
Carrick, "tembel" eleştirilere yanıt verdi
Pazar günkü maç öncesinde basın mensuplarının karşısına çıkan Carrick, Hull yenilgisinin ardından ortaya atılan maç sonu yorumlarına duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bir takımın çalışma temposunu sorgulamanın, bir sonucu analiz etmenin fazlasıyla basit bir yolu olduğunu vurguladı.
Carrick, basın toplantısında, "Takımlar maç kaybeder de kazanır da ve bu sadece çaba gösterip göstermemenizle ilgili değildir" dedi. "Bunun pek çok farklı nedeni vardır. Size bütün nedeni açıklamak zorunda değilim, çünkü neyi geliştirmeye çalıştığımızı biliyoruz."
United teknik direktörü daha sonra takımının mentalitesini sorgulayanları doğrudan hedef aldı. Şöyle ekledi: "Bence sadece 'takım bir maç kaybediyor, her şey yanlış' demek çok kolay ve çok tembelce. Bu yanlış, şu yanlış, yeterince çaba yok, yeterince tutku yok."
- Scoreplay
Aksiliklerden güç bulmak
Carrick'in United'ında geçen sezon zorluklara geri dönüş yapmak tekrar eden bir temaydı. Leeds ve Newcastle'a karşı alınan yenilgilerin ardından Manchester United hemen galibiyetlerle karşılık verdi; teknik direktör de bu hafta sonunda aynı dirençli özelliğin yeniden görülmesini bekliyor.
Carrick, bu zorlu anların uzun bir sezon boyunca sonunda takımın karakterini şekillendireceğine inanıyor. "Bence başarı, eninde sonunda aksiliklerle ne kadar iyi başa çıktığınızdan gelir" diye açıkladı. "Her sporda, özellikle de bu sporda, bir sezonu geçirirken aksilikler olacaktır. Bence bu, sonunda nasıl bir takım olacağınıza karar verir."
Takımın ilk iç saha maçına hazır olduğunun altını çizen Carrick, oyuncuların antrenmanlarda yeniden odaklandığınıbelirtti. "Geçen hafta bir aksilik yaşadık ve yeniden iyi oynamaya ve maçlar kazanmaya dönmek istiyoruz. Yine zorlu bir maç bizi bekliyor" sözleriyle konuşmasını tamamladı.
- Getty Images Sport
Ipswich sınavı öncesinde sakatlık sorunları
Manchester United, Ipswich Town pazar günü Old Trafford'a geldiğinde telafi arayacak, ancak bunu önemli isimlerinden yoksun şekilde yapmak zorunda. Yeni 70 milyon £'luk transfer Carlos Baleba, ayak bileğindeki sorun nedeniyle üç haftaya kadar sahalardan uzak kalacak, Amad Diallo da kadro seçimi için uygun değil.
Ipswich Town kolay lokma olmayacak; Sunderland'e karşı alınan dramatik 2-1'lik galibiyetin moraliyle Manchester'a geliyor. Ayrıca Carrick'in de endişe verici kişisel bir kötü istatistiğin üstesinden gelmesi gerekiyor; yeni yükselen rakiplere karşı maç başına yalnızca 0,33 puan ortalaması tutturdu. Yaklaşan milli ara iç takvimi sekteye uğratmadan önce moralleri yeniden yükseltmek için üç puan almak büyük önem taşıyor.
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