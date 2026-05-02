Goal.com
Canlı
Michael Carrick Man Utd
Richard Martin

Çeviri:

Michael Carrick, Liverpool'u yenerek Manchester United'ın teknik direktörlüğünü garantileyebilir; ancak taraftarların gözdesi olan bu isim, Old Trafford'da uzun vadeli bir başarıya imza atmak istiyorsa öğrenmesi gereken çok şey var

Opinion
M. United
M. Carrick
Premier Lig
M. United - Liverpool
FEATURES

Manchester United, üç yıldır tek bir sezonda "Büyük Altı"daki tüm rakiplerini yenemedi; ancak geçici teknik direktör Michael Carrick, Pazar günü Liverpool'u yenerek bu seriyi tamamlayabilir. Takımı bu başarıyı gösterip Premier Lig'de üçüncü sırayı garantilerse, kimse onun gelecek sezon takımın başında olmayı hak etmediğini söyleyemez.

Carrick, Old Trafford'daki ilk maçında Manchester City'yi ezici bir skorla mağlup etmenin ardından, takımını bu sezon Avrupa'da Arsenal'i deplasmanda yenen ilk takım haline getirdi. Küme düşme mücadelesinde olmasına rağmen hâlâ "Büyük Altı" takımlarından biri olarak kabul edilen Tottenham'ı yenerek dört maçlık galibiyet serisi yakaladı; ancak West Ham ve Bournemouth'ta alınan beraberlikler ile Newcastle ve Leeds'e karşı yaşanan moral bozucu yenilgiler, onun başlangıcına duyulan coşkuyu biraz azalttı.

Carrick'in projesi, altı yıl sonra Chelsea'de alınan ilk galibiyetle yeniden rayına oturdu ve Pazartesi günü Brentford'a karşı alınan galibiyet, United'ı ilk beşte bitirme ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşün eşiğine getirdi. Liverpool, Chelsea gibi, 10 mağlubiyet alarak kötü bir sezon geçirmiş olabilir, ancak hala şampiyonluk unvanını elinde tutuyor ve United'ın en büyük rakibi olmaya devam ediyor; bu da Pazar günkü maçı Carrick için büyük önem arz ediyor.

Geçici teknik direktör, Arne Slot'un takımına karşı ne olursa olsun büyük olasılıkla yeni bir sözleşme alacak, ancak bir galibiyetin yeni sözleşmesini kesinleştireceğini söylemek yanlış olmaz.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Premier Lig'deki herhangi bir teknik direktörden daha fazla puan

    Sonuçlar ortada. Carrick yönetimindeki 12 maçta United 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ocak ortasında göreve geldiğinden bu yana topladıkları 26 puan, sezon onun göreve başladığı tarihte başlamış olsaydı, takımı Premier Lig’in zirvesine taşıyacaktı.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse, Ruben Amorim kovulduğunda 20 lig maçında 31 puan toplamıştı. United 24 gol atıp 14 gol yedi, gol farkı 10 oldu. Amorim ise 34 gol atıp 30 gol yemişti, gol farkı 4'tü. Ayrıca, United'ın Portekizli teknik direktörün yönetimindeki önceki sezonu, gol farkı eksi 10 ile ligde 15. sırada tamamladığı da unutulmamalıdır.

    Oyuncular, Carrick ile iyi bir anlaşma içinde görünüyor; tabii ki, öyle olmasaydı gerçeği söylemeyecekleri de aşikar. Ancak teknik direktörün takımla kurduğu ilişki açısından Portekizli selefine göre belirgin bir gelişme olduğu görülüyor.

    Bryan Mbeumo geçen ay, "Bizimle nasıl konuşacağını biliyor" demişti. Amad Diallo ise şunları eklemişti: "Takım için çok şey yapıyor, çok deneyimli, kulübü tanıyor ve kulübün DNA'sına da sahip. Onun doğru kişi olduğunu düşünüyoruz ve şu anda yaptıklarından çok memnunuz."

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTDAFP

    Daha fazlasını istiyor

    Amorim'in takımını kulüp tarihinin en kötü takımı olarak nitelendirmesiyle tezat oluşturan, Carrick'in en canlandırıcı yanlarından biri, kaydettiği ilerlemeden hiç de memnun olmamasıdır. Yukarıda sayılan gelişmeleri kolaylıkla öne sürebilirdi; ancak Brentford'u yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı neredeyse garantiledikten sonra, oyuncu olduğu yıllarda United'ın her yıl hem Premier Lig'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele ettiğini göz önünde bulundurarak, bunun kendi gözünde gerçek bir başarı olmadığını açıkça belirtti.

    "Şampiyonlar Ligi önemli bir şey ama bunu aşırı kutlamamız gereken bir şey de değil," dedi. "Ligde daha üst sıralarda mücadele etmek ve daha fazla puan toplamak istiyoruz. Bence gelecek sezon, doğru transferleri yaparsak ve bu sezonun sonuna kadar her şey olumlu giderse, ulaşabileceğimiz bir sınır olmayacak.

    "Şu anda güçlü bir konumdayız. Şubat, Mart aylarında, bu yıl olduğu gibi geride kalmak istemiyoruz. Büyük kupaları kazanmak için yarışta olmalıyız."


  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    İyi sonuçlar, özensiz performanslar

    Ancak son dört aydaki kusursuz performansına ve Manchester United’ı üç yıl aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne taşımasına rağmen, birçok United taraftarı arasında Carrick’in bir sonraki adımı atma konusunda hâlâ sessiz bir şüphe hakim.

    Sir Jim Ratcliffe'den başladığı işi sürdürmesi için yeşil ışık yakarsa bile, Carrick'in Ole Gunnar Solskjaer'in izinden gitmemesi için önünde hâlâ uzun bir yol var.

    Sonuçlar iyi olsa da, performanslar her zaman iyi olmamıştır. Şüpheciler, gerçekten en iyi performansların City ve Arsenal'e karşı oynanan ilk iki maçta sergilendiğini, Arsenal galibiyetinde ise Patrick Dorgu ve Matheus Cunha'nın muhteşem uzun mesafeli gollerinin etkili olduğunu öne sürebilir.

    Tottenham'a karşı kazanılan zafer, Cristian Romero'nun kırmızı kart görmesinden faydalandı; aynı şekilde, Maxence Lacroix'nın penaltı verip tartışmalı bir VAR kararıyla oyundan atıldığı Crystal Palace'a karşı kazanılan geri dönüş zaferi de öyle oldu.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lammens onları hapisten çıkarır

    Kaleci Senne Lammens, Everton deplasmanındaki galibiyette Maçın En İyi Oyuncusu seçildi; Brentford maçında bu unvanı Casemiro kazanmış olsa da, Belçikalı kaleci bu ödülü hak ettiğini açıkça gösterdi.

    Leeds maçında takım, 10 kişi kaldıkları ikinci yarıda ancak toparlanabildi; Newcastle maçında ise Magpies'in bir oyuncusunun kırmızı kart görmesinden yararlanamadı ve Amorim yönetimindeki Everton'a karşı evinde aldığı yenilgiyi anımsatan bir şekilde maçı kaybetti.

    Carrick ayrıca, özellikle West Ham maçında, değişen duruma göre oyuncu değişiklikleri konusunda çok geç tepki verdiği için eleştirildi. Brentford maçında devre arasında Amad'ın yerine Noussair Mazraoui'yi oyuna sokarak proaktif bir yaklaşım sergiledi, ancak bu, United taraftarlarının genellikle görmek istediği türden bir değişiklik, yani maçı bitirmek için yapılan bir değişiklik değildi.

    Geçici teknik direktör, oldukça hafif bir fikstürden faydalandı ve pek çok taraftar, antrenman sahasında fazladan zaman geçirmesine rağmen takıma doğru bir kimlik kazandırmadığını düşünüyor.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Seçkin adayların eksikliği

    Ancak Luis Enrique ve Thomas Tuchel’in aday olamaması nedeniyle üst düzey adayların eksikliği, pek çok kişinin Carrick’in şu an için bu görev için mantıklı bir seçim olabileceğini kabul etmesine yol açtı. Ciddiyetle gündeme getirilen diğer tek isimler, 2028 yılına kadar Almanya ile sözleşmesi bulunan Julian Nagelsmann ve Andoni Iraola.

    Bask kökenli teknik direktör, yakında serbest kalacağı için cazip bir seçenek ve The Telegraphgazetesi bu hafta, Iraola'nın son dönemde Carrick'in rakibi olarak ortaya çıktığını bildirdi. Iraola, her sezon en iyi oyuncularını satmak zorunda kalmasına rağmen Bournemouth'ta harikalar yarattı ve bu süreçte heyecan verici bir futbol tarzı uyguladı.

    Iraola ile ilgili tehlike, Old Trafford'daki acımasız medya incelemesinin altında ezilmesi ve büyük egolarla dolu bir soyunma odasının, Bournemouth ve önceki kulübü Rayo Vallecano'nun yaptığı kadar onun taktiksel fikirlerini benimsememesi. Ve eğer Amorim gibi United'da başarısız olursa, karar vericiler Carrick ile devam etmedikleri için eleştirilerin hedefi olurlar.


  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRENTFORDAFP

    Kulübün şu anda ihtiyacı olan şey

    Jamie Carragher durumu isabetli bir şekilde özetledi. "Michael Carrick, Manchester United'ı gelecek sezona taşırsa, Premier Lig ya da Şampiyonlar Ligi'ndeki hiçbir rakip titremeyecek," diye yazdı Telegraph'taki son köşe yazısında. "Ancak United yönetimi seçeneklerini değerlendirirken, kulübün şu anda, tam da bu noktada ihtiyaç duyduğu şey nedeniyle, bu yaz tam kontrolü ele almak için Carrick ideal seçimdir."

    United'ın Carrick ile sahip olduğu avantaj, onun henüz elit bir teknik direktör olmadığını anlayacak kadar alçakgönüllü olması ve çılgın maaş taleplerinde bulunmadan iki yıllık bir sözleşmeyi kabul etme olasılığının yüksek olmasıdır. Bu bakımdan, Ratcliffe'in kulüp için öngördüğü düşük maliyetli vizyona mükemmel bir şekilde uymaktadır. Carrick'in taraftarlar tarafından çok seviliyor olması ve kulübün gelmiş geçmiş en iyi kadrolarından birinde kilit bir oyuncu olması da bir dezavantaj değil; tıpkı ondan önceki Solskjaer gibi, birçok taraftarın şiddetle sevmediği bir rejim için bir tatlandırıcı görevi görüyor.

    Carrick'in kulübü istikrarlı bir şekilde yönetmesi, dikkatleri Ratcliffe'den uzaklaştırdı - tabii bir sonraki tartışmalı röportajına kadar. Yani Carrick, her dakikası heyecan dolu bir yolculuk sunmasa da, en azından kulübü tekrar rayına oturtmuş durumda ve farklı bir yol izlemek çok riskli.

Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV