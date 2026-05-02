Michael Carrick, Liverpool'u yenerek Manchester United'ın teknik direktörlüğünü garantileyebilir; ancak taraftarların gözdesi olan bu isim, Old Trafford'da uzun vadeli bir başarıya imza atmak istiyorsa öğrenmesi gereken çok şey var

Carrick, Old Trafford'daki ilk maçında Manchester City'yi ezici bir skorla mağlup etmenin ardından, takımını bu sezon Avrupa'da Arsenal'i deplasmanda yenen ilk takım haline getirdi. Küme düşme mücadelesinde olmasına rağmen hâlâ "Büyük Altı" takımlarından biri olarak kabul edilen Tottenham'ı yenerek dört maçlık galibiyet serisi yakaladı; ancak West Ham ve Bournemouth'ta alınan beraberlikler ile Newcastle ve Leeds'e karşı yaşanan moral bozucu yenilgiler, onun başlangıcına duyulan coşkuyu biraz azalttı.

Carrick'in projesi, altı yıl sonra Chelsea'de alınan ilk galibiyetle yeniden rayına oturdu ve Pazartesi günü Brentford'a karşı alınan galibiyet, United'ı ilk beşte bitirme ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşün eşiğine getirdi. Liverpool, Chelsea gibi, 10 mağlubiyet alarak kötü bir sezon geçirmiş olabilir, ancak hala şampiyonluk unvanını elinde tutuyor ve United'ın en büyük rakibi olmaya devam ediyor; bu da Pazar günkü maçı Carrick için büyük önem arz ediyor.

Geçici teknik direktör, Arne Slot'un takımına karşı ne olursa olsun büyük olasılıkla yeni bir sözleşme alacak, ancak bir galibiyetin yeni sözleşmesini kesinleştireceğini söylemek yanlış olmaz.