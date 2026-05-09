Getty Images Sport
Çeviri:
Michael Carrick, Liverpool maçındaki korkunç hatasına rağmen birlikte çalışmaktan “büyük keyif aldığı” Man Utd yıldızının adını açıkladı
Carrick kamuoyundan destek görüyor
United, Carrick yönetiminde dikkat çekici bir toparlanma yaşadı; Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana 32 puan toplayarak Şampiyonlar Ligi’ne dönüşünü resmen garantiledi. Bununla birlikte Diallo, Brentford maçında devre arasında oyundan alınması ve Liverpool karşısında golle sonuçlanan ciddi bir savunma hatası da dahil olmak üzere zorlu bir dönemden geçti. Bu hatanın ardından dışarıdan gelen eleştirilere rağmen Carrick, Sunderland maçı öncesindeki toplantıda forvet oyuncusunun tutumuna ve muazzam potansiyeline olan güvenini vurguladı.
- Getty Images Sport
Kalıcı bir sorun yok
Liverpool maçının bitiminde forveti teselli ettiği anı değerlendiren Carrick, hataların 23 yaşındaki oyuncunun sezonunu belirlemeyeceği konusunda kararlıydı. Carrick şöyle konuştu: "Amad iyi. Kesinlikle gayet iyi. Bir sorun yok. Maç bittiğinde gülümsüyordu. Hatalar futbolun bir parçasıdır. Ben de yaptım. Oyuncu olarak çok hata yaptım, anlıyorum, bazen hata yaparsın ve bu bir golle sonuçlanır. Bazen hata yaparsın ve paçayı kurtarırsın, kimse de bunu pek konuşmaz."
'Tam bir keyif'
Carrick, bu hatayı ele almanın ötesinde, teknik direktörün Old Trafford'a gelişinden bu yana forvetin yarattığı daha geniş kapsamlı etkiyi vurguladı. Oyuncunun genel katkısını öven Carrick, şöyle konuştu: "Ben geri döndüğümden beri pek çok iyi şey yaptı; takıma yaptığı katkı, performansları, takıma kattıkları, topla ve topsuz oyunundaki enerjisi ve tutumu...
Son birkaç gündür harika bir performans sergiledi ve maçtan sonra da harikaydı, olması gerektiği gibi. Üzülmesi, sinirlenmesi veya hayal kırıklığına uğraması için hiçbir neden yok çünkü önünde çok parlak bir gelecek var, çok yetenekli, heyecan verici ve birlikte çalışmak büyük bir zevk. Yani, durumu iyi, durumu iyi ve eminim ki Cumartesi günkü maçı sabırsızlıkla bekliyordur.”
- Getty Images Sport
Sunderland'da rekor peşinde
Manchester United, Cumartesi günü Sunderland deplasmanına çıkacak. Takım, Stadium of Light’ta oynadığı 15 Premier Lig maçından sadece birini kaybetmiş olmasıyla müthiş bir tarihsel sicile sahip. Black Cats, bu karşılaşmalarda büyük zorluklar yaşadı ve Red Devils'a karşı 24 mağlubiyet aldı; bu, lig tarihindeki herhangi bir rakibe karşı en fazla mağlubiyet sayısıdır. Sunderland bu sezon ilk golü attığı maçlarda yenilmezliğini korurken, Carrick'in etkili takımı, ev sahibi takımın ilk dörtteki takımlara karşı kötü performansını değerlendirerek ligdeki konumunu daha da sağlamlaştırmaya çalışacaktır.