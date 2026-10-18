United teknik direktörü daha sonra soyunma odasında ayrılık yaşandığına dair söylentileri yalanladı. Şunları söyledi: "Pek çok kişi pek çok şey söylüyor. Profesyonel ve eski profesyonel futbolcu olmaları, burada neler olup bittiğini bildikleri anlamına gelmiyor. Oyuncular bana tamamen inanıyor. Dışarıdan insanların konuşması, söylediklerini doğru kılmaz. Size gerçeği söylüyorum.

"Takım [cuma günü] harika durumdaydı. Hatta uzun zamandır gördüğümden daha iyi durumdaydı. Bu kadar basit. [Takım ruhu] etkilenmedi, size söylüyorum. İyi durumdayız. Grup olarak bunu geride bıraktık. Bu, grup için gerçekten bir sorun değil. Takım çok iyi antrenman yaptı ve oyuncuların morali yerinde."

Martinez'in durumuna özellikle değinen teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: "Oldukça basitti. Durumu anladık. Licha hata yaptığını anladı. Kulüpten gerçekten olumlu bir hava alıyoruz. Grup içinde bu durumla ilgili bir şeyler yapmak istediğimizi görebiliyoruz. Bunu geride bıraktık. Gerçekten. Grupta yeni bir enerji var."



