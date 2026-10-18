Getty Images Sport
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Michael Carrick, Lisandro Martinez'in sert çıkışının ardından Manchester United'ın ocak ayında çok sayıda transfer yapabileceğinin sinyalini verdi
Madrid'de sabırlar taştı
Manchester United'ın Atletico Madrid'e 2-0 yenilmesinin ardından gerilim tırmandı. Pablo Barrios ve Ademola Lookman'ın golleriyle beş maçta üçüncü yenilgisini alan Manchester United'da Carrick üzerindeki baskı iyice arttı.
Maçın hemen ardından Martinez kulüp yönetimini açıkça eleştirdi. Arjantinli savunmacı, kadronun yeterince güçlendirilmediği düşüncesinden duyduğu büyük hayal kırıklığını dile getirdi ve mevcut yatırım düzeyinin tüm kulvarlarda mücadele etme imkânlarını ciddi biçimde kısıtladığını savundu.
Durum hızla büyüdü ve kulüp içinde disiplin cezasına yol açtı. Martinez'e para cezası verildi ve sorunun çözülmesi için perşembe günü Carrick ve kulüp yetkilileriyle bir toplantıya katılması istendi. İlk çıkışından 48 saat sonra da kamuoyu önünde resmî bir özür diledi.
- AFP
Carrick kış transfer dönemi planlarını doğruladı
İçerideki sürtüşmeye rağmen Carrick, ocak ayında aktif bir transfer stratejisi izleneceğine işaret ederek savunma oyuncusunun temel kaygılarını kabul etti. Sky Sports'a konuşan United teknik direktörü, sezon ortasında seçeneklerini değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.
Carrick, “Bir sonraki transfer dönemi geldiğinde plan yapmak ve bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmek istersiniz. Bunun şu aşamada nasıl olacağını tam olarak bilmiyoruz. Ama transfer dönemi açık olduğu için şüphesiz fırsatlar var. Bu yüzden seçenekleri mutlaka değerlendireceğiz ve nasıl olursa olsun bu süreçten daha güçlü çıkmaya çalışacağız,” dedi.
United, kulüp içi çalkantıları geride bırakıyor
United teknik direktörü daha sonra soyunma odasında ayrılık yaşandığına dair söylentileri yalanladı. Şunları söyledi: "Pek çok kişi pek çok şey söylüyor. Profesyonel ve eski profesyonel futbolcu olmaları, burada neler olup bittiğini bildikleri anlamına gelmiyor. Oyuncular bana tamamen inanıyor. Dışarıdan insanların konuşması, söylediklerini doğru kılmaz. Size gerçeği söylüyorum.
"Takım [cuma günü] harika durumdaydı. Hatta uzun zamandır gördüğümden daha iyi durumdaydı. Bu kadar basit. [Takım ruhu] etkilenmedi, size söylüyorum. İyi durumdayız. Grup olarak bunu geride bıraktık. Bu, grup için gerçekten bir sorun değil. Takım çok iyi antrenman yaptı ve oyuncuların morali yerinde."
Martinez'in durumuna özellikle değinen teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: "Oldukça basitti. Durumu anladık. Licha hata yaptığını anladı. Kulüpten gerçekten olumlu bir hava alıyoruz. Grup içinde bu durumla ilgili bir şeyler yapmak istediğimizi görebiliyoruz. Bunu geride bıraktık. Gerçekten. Grupta yeni bir enerji var."
- Getty Images Sport
Odak Leeds United sınavına kaydı
Carrick'in ilk önceliği, takımının endişe verici form düşüşünü durdurmak. Pazar günü Leeds United'a karşı oynanacak kritik maç, eleştirileri susturmak ve sezon başındaki ivmeyi yeniden yakalamak için önemli bir fırsat sunuyor.
Son dönemde alınan disiplin önlemlerine rağmen Martinez, bu hafta sonu ilk 11'de yer alma ihtimalini koruyor. Kış transfer dönemi açılmadan önce takımın istikrar kazanması için hem oyuncunun hem de takımın etkili bir performans sergilemesi şart.
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