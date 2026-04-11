Michael Carrick, Leeds ile oynanacak büyük maç için Lisandro Martinez'i aceleye getirmeyeceğini belirtirken, Man Utd teknik direktörü Matthijs de Ligt hakkında son gelişmeleri aktardı
Carrick, Martinez için uzun vadeli formunu ön planda tutuyor
Martinez, Şubat başından beri geçmeyen baldır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalıyor ve bu durum United savunmasının merkezinde önemli bir boşluk yaratıyor. Dünya Kupası şampiyonu oyuncu sahalara dönmüş ve İrlanda’da düzenlenen son antrenman kampına katılmış olsa da, Carrick, Harry Maguire’ın cezası nedeniyle kadroda yer almamasına rağmen onu çok erken sahaya sürmekten çekiniyor. Aslında Carrick, Dominic Calvert-Lewin'in fiziksel tehdidine karşı 19 yaşındaki Ayden Heaven ile 20 yaşındaki Leny Yoro'yu ikili olarak sahaya sürmek anlamına gelse bile, Martinez'i ilk 11'de oynatmayı kesin olarak taahhüt etmedi.
Durumu değerlendiren Carrick, "Bu bizim vereceğimiz bir karar, onu hiçbir şeye zorlamayacağız. Oyuncuların hazır olması önemli, her zaman olduğu gibi bir sonraki maç da önemli, ama daha büyük resme bakmak gerekiyor. Bu bizim vereceğimiz bir karar. Antrenmanlara geri döndü, sahaya çıktı ama doğru kararı vermeli ve onun hazır olduğundan emin olmalıyız." dedi.
De Ligt'in iyileşme süreci hâlâ devam ediyor
Matthijs de Ligt sırt sakatlığından dolayı rehabilitasyon sürecine devam ederken, United’ın savunma durumu hâlâ belirsizliğini koruyor. Kasım ayı sonlarından beri sahalardan uzak kalan Hollanda milli oyuncusu, henüz açık hava antrenmanlarına başlamadığı için takımın İrlanda’ya yaptığı son seyahatte dikkat çekici bir şekilde kadroda yer almadı.
De Ligt'in yokluğuyla ilgili sorulan bir soruya Carrick, "Gelmemesinin sebebi, henüz sahaya çıkacak durumda olmaması" diye yanıt verdi. "Patrick [Dorgu] bizimle geldi çünkü o biraz daha ilerlemiş durumda. Mattha ise henüz o aşamaya gelmedi. Bu yüzden rehabilitasyonuna devam etmesi ve geri dönmeye çalışması önemliydi. Bunun dışında başka bir şey yok."
Tedavi odasında zorlu bir süreç
De Ligt'in iyileşme süreciyle ilgili sorulara maruz kalan Carrick, her oyuncunun rehabilitasyon sürecinin kendine özgü olduğunu belirterek, sağlık ekibinin temkinli yaklaşımını savundu. De Ligt'in antrenman yükü sorulduğunda Carrick, “Tedavi ve rehabilitasyon” diye yanıtladı. “İrlanda'ya gelmemesinin sebebi, henüz sahaya çıkacak durumda olmaması.”
Leeds derbisinin heyecanını yaşamak
Defans hattındaki sakatlıklara rağmen Carrick, ezeli rakibi Leeds ile oynanacak akşam maçı için heyecan duyuyor – ilginç bir şekilde, United’da geçirdiği 12 yıllık futbol kariyeri boyunca Old Trafford’da bu takımla hiç karşılaşmamış. Evinde sürdürdüğü 5 maçlık galibiyet serisini uzatmak isteyen teknik direktör, 2004’ten bu yana United’ın pek sık karşılaşmadığı bu rakibe karşı akşam saatlerinde başlayacak maçın atmosferi “daha da kızıştıracağını” umuyor.
"Rakipliklerin var olmasının gerçekten iyi bir nedeni var," dedi Carrick. "Bu rekabetin getirdiği yoğunluğun, duyguların ve tutkunun bir parçası olmak için. Elbette bunu sınırlar içinde tutmamız gerekiyor ama rakip takımla karşılaşmayı sevmemiz oyunun bir parçası. Sahaya çıkıp mücadele etmek, kucaklamanız gereken bir şey ve bu tür maçlara katılmamızın nedeni de bu. Bunun kesinlikle farkındayız, ben farkındayım ve oyuncular da bunun standart üç puanın ötesinde bir anlam taşıdığının farkındalar.”