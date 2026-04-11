Michael Carrick, Leeds ile oynanacak büyük maç için Lisandro Martinez'i aceleye getirmeyeceğini belirtirken, Man Utd teknik direktörü Matthijs de Ligt hakkında son gelişmeleri aktardı

Martinez, Şubat başından beri geçmeyen baldır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalıyor ve bu durum United savunmasının merkezinde önemli bir boşluk yaratıyor. Dünya Kupası şampiyonu oyuncu sahalara dönmüş ve İrlanda’da düzenlenen son antrenman kampına katılmış olsa da, Carrick, Harry Maguire’ın cezası nedeniyle kadroda yer almamasına rağmen onu çok erken sahaya sürmekten çekiniyor. Aslında Carrick, Dominic Calvert-Lewin'in fiziksel tehdidine karşı 19 yaşındaki Ayden Heaven ile 20 yaşındaki Leny Yoro'yu ikili olarak sahaya sürmek anlamına gelse bile, Martinez'i ilk 11'de oynatmayı kesin olarak taahhüt etmedi.

Durumu değerlendiren Carrick, "Bu bizim vereceğimiz bir karar, onu hiçbir şeye zorlamayacağız. Oyuncuların hazır olması önemli, her zaman olduğu gibi bir sonraki maç da önemli, ama daha büyük resme bakmak gerekiyor. Bu bizim vereceğimiz bir karar. Antrenmanlara geri döndü, sahaya çıktı ama doğru kararı vermeli ve onun hazır olduğundan emin olmalıyız." dedi.