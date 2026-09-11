İlk yarıdaki üstün performans, Carrick'in kadrosunda rahatça rotasyona gitmesine ve Mason Mount'a sezonun ilk dakikalarını vermesine olanak sağladı. Tielemans devre arasında oyundan çıkarken, Andrey Santos da ikinci yarının ortalarında Mainoo'nun yerine girdi. Carrick, son düdüğün ardından takımının kolektif gücünü vurgulamakta gecikmedi.

"Dürüst olmak gerekirse, bence bu akşam dört orta saha oyuncusunun tamamı aynı şekilde devam etti" diye konuştu Carrick. "Elbette Mason'ın devre arasında, Andrey'nin de sonradan oyuna girmesiyle. Mason'ı kısa bir süre kaçırdıktan sonra yeniden sahada görmek harikaydı. Andrey de müthiş şekilde oyuna adapte oldu.

"Kobbie ve Youri daha fazla dakika oynadı, bunu da aralarındaki uyumda görebiliyorsunuz. Bence Youri takıma yerleşti ve bu akşam da yine gerçekten çok iyiydi.

"Kobbie baştan sona gerçekten çok istikrarlıydı, bu yüzden orada çok iyi seçeneklerimiz var. İhtiyaç duyduğumuzda başvurabileceğimiz tüm bu oyuncular arasındaki uyumu görmek güzel."