AFP
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Michael Carrick, Kobbie Mainoo ile Youri Tielemans ortaklığı serpilirken Manchester United için 'mükemmel' formülünü buldu
Carrick, yeni orta saha ikilisini övdü
Carrick, Mainoo ile Tielemans arasında gelişen uyumdan büyük memnuniyet duyuyor. Teknik direktör, Sabah karşısında alınan farklı galibiyette orta sahayı üst üste üçüncü maçta da bu ikiliye emanet etti.
İkili, sahanın merkezine hükmederek devreye 3-0'lık net bir üstünlükle girilmesine yardımcı oldu. Bu rahat skor avantajı, Carrick'in yoğun fikstür öncesinde kilit oyuncularını dinlendirerek kapsamlı değişiklikler yapmasına olanak tanıdı.
Mainoo ile Tielemans, kısa sürede orta sahanın tercih edilen ikilisi olarak öne çıkıyor. Artan uyumları ve taktik disiplinleri, takımın sezon başındaki başarısı için güçlü bir temel oluşturdu.
- Getty Images Sport
Orta sahadaki seçenekler artıyor
İlk yarıdaki üstün performans, Carrick'in kadrosunda rahatça rotasyona gitmesine ve Mason Mount'a sezonun ilk dakikalarını vermesine olanak sağladı. Tielemans devre arasında oyundan çıkarken, Andrey Santos da ikinci yarının ortalarında Mainoo'nun yerine girdi. Carrick, son düdüğün ardından takımının kolektif gücünü vurgulamakta gecikmedi.
"Dürüst olmak gerekirse, bence bu akşam dört orta saha oyuncusunun tamamı aynı şekilde devam etti" diye konuştu Carrick. "Elbette Mason'ın devre arasında, Andrey'nin de sonradan oyuna girmesiyle. Mason'ı kısa bir süre kaçırdıktan sonra yeniden sahada görmek harikaydı. Andrey de müthiş şekilde oyuna adapte oldu.
"Kobbie ve Youri daha fazla dakika oynadı, bunu da aralarındaki uyumda görebiliyorsunuz. Bence Youri takıma yerleşti ve bu akşam da yine gerçekten çok iyiydi.
"Kobbie baştan sona gerçekten çok istikrarlıydı, bu yüzden orada çok iyi seçeneklerimiz var. İhtiyaç duyduğumuzda başvurabileceğimiz tüm bu oyuncular arasındaki uyumu görmek güzel."
Sesko, hücumda farklı bir tehdit sunuyor
Orta saha temeli atarken, hücum hattı da son bölgede acımasız şekilde üretmeye devam etti. Sesko, sezonun ilk ilk 11 başlangıcında üst üste ikinci maçında da ağları bularak bunu taçlandırdı.
Sloven golcü, geçen sezonun sonlarına doğru geçirdiği kaval kemiği sakatlığı nedeniyle sezon öncesi kampını kaçırdı. Ancak, önceki sezonda Carrick yönetiminde istikrarlı biçimde sergilediği golcü formunu şimdiden yeniden bulmaya başladı.
Carrick, "Kesinlikle farklı türde bir tehdit sunuyor. Bence işin güzel yanı da bu; Ben'in bize ne verdiğini biliyoruz" dedi. "Fizik yapısı, fiziksel gücü, en önde oynayabilmesi ve arkaya koşularda sahip olduğu sürat açısından Ben'in size sunduklarını sunabilen çok fazla oyuncu yok.
"Gerçek bir tehdit. Formunu yeniden kazanmak için çalıştıktan sonra onu bu seviyede tekrar aramızda görmek harika. Birkaç gol attı, iyi performanslar sergiledi, sahada da iyi süreler aldı, bu yüzden gidişatından gerçekten çok memnunum."
- Getty Images
Önümüzdeki sezon için ivme kazanıyor
Teknik ekip, Sesko önümüzdeki haftalarda maç ritmini yeniden kazandıkça oyuncunun yükünü dikkatle yönetmeyi sürdürecek. Mount'un kısa aranın ardından dönmesi ve Santos'un sorunsuz şekilde uyum sağlamasıyla kadro etkileyici bir derinliğe ulaştı. Carrick'in artık yoğun maç takviminde rotasyon yapabileceği çok sayıda güvenilir orta saha ve hücum seçeneği bulunuyor.
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