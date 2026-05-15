Michael Carrick, işe alındın! Manchester United, geçici teknik direktörü kalıcı teknik direktör olarak atamak için 'genel bir anlaşmaya' vardı
Tam zamanlı olarak işe alınmak
Aylardır Carrick’in United’ın teknik direktörlüğüne kalıcı olarak getirilmesi yönünde çağrılar yapılıyor. Kırmızı Şeytanlar ile beş kez şampiyonluk kazanan eski United oyuncusu, bu yılın başlarında Ruben Amorim’in görevden alınmasının ardından takımda adeta bir yeniden doğuş sürecinin öncülüğünü yaptı. United, onun göreve gelmesinin ilk günlerinde Arsenal ve Man City karşısında önemli galibiyetler elde etti ve o günden bu yana bu ivmeyi sürdürdü.
Başka isimler öneriliyor
Yine de, haberlere göre gündemde başka isimler de vardı. Luis Enrique, Andoni Iraola ve Unai Emery’nin yanı sıra ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun da adı geçiyordu. Ancak The Athletic’e göre, hafta ortasında Jim Ratcliffe, Omar Berrada ve Jason Wilcox arasında yapılan toplantının ardından Carrick’in bu görev için en uygun aday olduğu kararlaştırıldı.
Üç yıllık sözleşme imzalanacak
Çeşitli haberlere göre, Carrick'e ilk etapta iki yıllık bir sözleşme sunulacak ve bu sözleşmede üçüncü bir yıl için uzatma opsiyonu da bulunacak. Bu anlaşma, 2024 yılının sonunda göreve geldiğinde 2,5 yıllık bir sözleşme imzalayan Amorim'e sunulan sözleşmeye benziyor gibi görünüyor.
- AFP
Takımın desteği
Carrick, bir moral desteğine ihtiyaç duyan kadro için adeta bir nefes gibi görünüyor. United, eski teknik direktör Amorim yönetiminde son derece istikrarsız bir performans sergilemişti; ancak Carrick, Kobbie Mainoo ve Casemiro gibi daha önce zor günler geçiren isimlerin en iyi futbolunu yeniden bulmasına yardımcı oldu. Son haftalarda birçok oyuncu, Carrick’in takımda kalmasını istediğini dile getirdi.