Michael Carrick, Inter Miami'ye transfer olacağı söylentileri dolaşırken Casemiro'nun Manchester United'ın sezonun son maçında forma giymeyeceğini doğruladı

Major League Soccer’a olası bir transferle ilgili haberler yoğunlaşırken, Inter Miami bu yaz Brezilyalı milli oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katma yarışında başı çekiyor. Casemiro, Old Trafford’da geçirdiği dört yılın ardından Premier League’i Florida’nın güneşli havasıyla takas etmeye hazır görünüyor. Carrick, oyuncunun maç kadrosundan erken çıkarılmasıyla ilgili kararda kilit rol oynadığını belirtti.

"Bence Case için doğru zaman gelmişti. O da bu kararın bir parçasıydı. Son maçta bir denge unsuru var. Henüz işimiz bitmedi. Sezon bizim için bitmedi. Bunun gerçekten farkındayız," diye ekledi Carrick. Casemiro'nun ayrılışı, United'ın orta sahasına hayati bir deneyim kattığı ve takımın bu sezon ilk üçte yer almasına yardımcı olduğu bir dönemin sonunu işaret ediyor.