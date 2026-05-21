Getty Images Sport
Çeviri:
Michael Carrick, Inter Miami'ye transfer olacağı söylentileri dolaşırken Casemiro'nun Manchester United'ın sezonun son maçında forma giymeyeceğini doğruladı
Casemiro’nun Old Trafford’daki veda maçı kesinleşti
Casemiro’nun Manchester United’daki kariyeri resmen sona erdi; Carrick, 34 yaşındaki oyuncunun Premier Lig sezonunun son maçında forma giymeyeceğini doğruladı. 2022 yılında Real Madrid'den 70 milyon sterlinlik yüksek profilli bir transferle gelen tecrübeli orta saha oyuncusu, artık Theatre of Dreams'den uzakta yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Geçen hafta sonu Nottingham Forest'ı 3-2 yendikleri maç, onun son maçı oldu.
Beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncuyu Brighton deplasmanına götürmeme kararını değerlendiren Carrick, şöyle açıkladı: “Geçen haftanın onun son maçı olacağına karar verilmişti. Dürüst olmak gerekirse, bence her şey umduğumuzdan da iyi gitti ve o harika bir performans sergiledi. Case hakkında ve buraya geldiğimden beri benim için ve tüm kulüp için ne kadar iyi işler yaptığına dair pek çok şey söyledim. Ama evet, onun için ayrılmanın tam zamanı olduğu kararlaştırıldı, gerçekten.”
- Getty Images Sport
MLS bir sonraki hedef olarak gündemde
Major League Soccer’a olası bir transferle ilgili haberler yoğunlaşırken, Inter Miami bu yaz Brezilyalı milli oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katma yarışında başı çekiyor. Casemiro, Old Trafford’da geçirdiği dört yılın ardından Premier League’i Florida’nın güneşli havasıyla takas etmeye hazır görünüyor. Carrick, oyuncunun maç kadrosundan erken çıkarılmasıyla ilgili kararda kilit rol oynadığını belirtti.
"Bence Case için doğru zaman gelmişti. O da bu kararın bir parçasıydı. Son maçta bir denge unsuru var. Henüz işimiz bitmedi. Sezon bizim için bitmedi. Bunun gerçekten farkındayız," diye ekledi Carrick. Casemiro'nun ayrılışı, United'ın orta sahasına hayati bir deneyim kattığı ve takımın bu sezon ilk üçte yer almasına yardımcı olduğu bir dönemin sonunu işaret ediyor.
Carrick’in teknik direktörlük geleceği hâlâ öncelikli konu
Casemiro'nun ayrılışı kesinleşirken, Carrick'in kendi geleceği de gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Geçici teknik direktör olarak gösterdiği performansla hayran bırakan United efsanesinin, teknik kadroda kalmak üzere kalıcı bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Her ne kadar resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, Carrick taraftarların durumuyla ilgili resmi onayı çok fazla beklemek zorunda kalmayacaklarını ima etti.
Devam eden sözleşme görüşmelerine değinen Carrick, gülümseyerek şöyle dedi: "Evet, sezon sonunda sonuçlanacağı söylenmişti, öyle değil mi? Yani çok da uzak değiliz, birkaç gün kaldı. Evet, geçen gün size de söylediğim gibi, netlik çok yakında ve şimdi olacak. Ama şu aşamada size daha fazlasını söyleyemem."
- Getty Images Sport
Takım kondisyonu ve maç günü hazırlıkları
Manchester United, Brighton ile oynayacağı son maça nispeten sağlıklı bir kadroyla hazırlanıyor olsa da, savunmanın önemli isimlerinden biri hala sahalardan uzak. Carrick, Matthijs de Ligt’in sırtındaki sorun nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini doğruladı; ancak forvet Benjamin Sesko ile ilgili daha iyi haberler var ve onun kadroya dönmesi bekleniyor. Kırmızılar, Avrupa kupalarına katılmak için çaresizce mücadele eden ev sahibi takımla karşı karşıya gelecek. Carrick'in oyuncuları ise ligde üçüncü sırayı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını çoktan garantiledi.