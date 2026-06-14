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Michael Carrick'in şaşırtıcı bir geri dönüşün kapısını aralamasıyla Marcus Rashford, Manchester United'da KALABİLİR
Barselona'daki kiralık sözleşmesi sona erdi
Forvet, eski teknik direktör Ruben Amorim'in gözünden düşmesinin ardından Manchester'dan uzaklaşmış ve Aston Villa ile Barcelona'ya kiralanmıştı. Geçen ay Katalan devinin La Liga şampiyonluğunu geri kazanmasına katkıda bulunmasına rağmen, Barcelona'nın Newcastle'dan Anthony Gordon'u 70 milyon sterline transfer etmesinin ardından İspanya'da kalıcı olarak kalması artık pek olası görünmüyor.
Barcelona'nın Rashford'u kalıcı olarak transfer etmek için sahip olduğu 30 milyon sterlinlik opsiyonu reddettiği ve oyuncuyu belirsizlik içinde bıraktığı anlaşılıyor. İspanyol devi başka hedeflerin peşine düşerken, Rashford'un Carrick'in gözetiminde Carrington'da sezon öncesi antrenmanlarına dönmesinin önü açıldı.
- Getty Images Sport
Carrick, Rashford'a kapıyı açık tutuyor
Premier Lig’de dokuz yıl boyunca 287 maçta 87 gol atan Rashford, Aralık 2024’teki Nottingham Forest karşılaşmasından bu yana United forması giymedi. Ancak oyuncu, Haziran 2028’e kadar Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesi devam ediyor ve Carrick, başka bir takıma kalıcı transferi gerçekleşmezse Rashford’un geri dönüşünü memnuniyetle karşılayacağını açıkça belirtmiş görünüyor.
The Sun gazetesi, Old Trafford'un teknik direktörünün 28 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusuyla düzenli olarak iletişim halinde olduğunu ve ilk takımın lider kadrosuna oyuncunun takıma geri dönüşü konusunda görüşlerini sorduktan sonra olumlu geri bildirimler aldığını bildiriyor.
Nicky Butt, olası bir geri dönüş hakkında görüşlerini paylaşıyor
Eski Manchester United orta saha oyuncusu Nicky Butt, Carrick’in yönetim tarzının Rashford’un takıma yeniden entegre olmasını sağlayabileceğine inanıyor. The Sun'a göre, durumla ilgili olarak konuşan Butt şunları söyledi: "Manchester United'la olanların bittiğini söylemek kolay, ama gerçek şu ki, onun bir sözleşmesi var ve yüksek bir maaş alıyor. O bundan vazgeçmeyecek ve hiçbir kulüp, United'ın onun için istediği parayı ödeyecek gibi görünmüyor."
Butt sözlerine şöyle devam etti: “En azından sezon öncesi için United'a geri dönmek zorunda kalabilir. Michael Carrick'i tanıyorsam, antrenmanlara ve sezon öncesi hazırlıklarına katılan her oyuncuya açık olacaktır. İnsanları öylece başından savmaz, o öyle bir insan değil. Rashford sezon öncesi için geri dönerse ve Michael transfer döneminde istediği doğru oyuncuları alamamışsa, ne olacağı belli olmaz. Birine o kadar para ödüyorsanız, onu kullanmamak gibi bir seçeneğiniz olamaz.”
- AFP
Old Trafford'da kurtuluşa giden yol
Bir süre uzak kaldıktan sonra kulübüne geri dönme deneyimlerinden yola çıkan Butt, sıkı çalışmanın şüphecileri ikna edebileceğini öne sürdü. Butt, 2005 yılında bir sezon boyunca Birmingham’a kiralanmış, ardından Newcastle United’a geri dönmüştü. Butt şöyle devam etti: “Birmingham’dan Newcastle’a geri döndüğüm zamanı hatırlıyorum, orada kalabileceğimi hiç düşünmemiştim. Villarreal maçında sahaya çıktığımda yuhalandım. Sahaya çıktım, iki kafa golü attım ama sahadan inerken yine yuhalandım. Burada kalmamın imkanı yok, beni kabul etmeyecekler diye düşünüyordum. Ama antrenman yaptım, sıkı çalıştım ve oynadım, sonunda kulübün kaptanı oldum ve dört yıl daha kaldım.”
“Man United’a dönmektense Barcelona’da kalması onun için açıkça daha iyi olur. Kulüp kararını vermiş olabilir ama yine de, eğer Man United oyuncusu olarak sözleşmeli olarak sezon öncesi hazırlıklarına geri dönerse, Michael ona saygı ve özen gösterecektir. Onu takıma dahil edecek ve eğer iyi antrenmanlara başlarsa, hırslı görünürse ve kendini kanıtlamak istiyorsa. Önemli olan, başka bir yerde anlaşma yoksa o zaman o sizin, bu kadar basit ve onu kullanabilirsiniz.”