Michael Carrick'in şaşırtıcı bir geri dönüşün kapısını aralamasıyla Marcus Rashford, Manchester United'da KALABİLİR

Forvet, eski teknik direktör Ruben Amorim'in gözünden düşmesinin ardından Manchester'dan uzaklaşmış ve Aston Villa ile Barcelona'ya kiralanmıştı. Geçen ay Katalan devinin La Liga şampiyonluğunu geri kazanmasına katkıda bulunmasına rağmen, Barcelona'nın Newcastle'dan Anthony Gordon'u 70 milyon sterline transfer etmesinin ardından İspanya'da kalıcı olarak kalması artık pek olası görünmüyor.

Barcelona'nın Rashford'u kalıcı olarak transfer etmek için sahip olduğu 30 milyon sterlinlik opsiyonu reddettiği ve oyuncuyu belirsizlik içinde bıraktığı anlaşılıyor. İspanyol devi başka hedeflerin peşine düşerken, Rashford'un Carrick'in gözetiminde Carrington'da sezon öncesi antrenmanlarına dönmesinin önü açıldı.