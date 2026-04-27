Michael Carrick'in sakatlık durumuna ilişkin son açıklamalarıyla Matthijs de Ligt'in bu sezon Manchester United'da sahalara dönmesi konusunda 'baskı yok'

De Ligt kısa süre önce çim sahada antrenmanlara geri döndü, ancak Carrick, oyuncunun A takıma dönüşüyle ilgili beklentileri hemen yatıştırdı. 26 yaşındaki oyuncu Kasım ayı sonlarından beri sahalardan uzak kalıyor ve Manchester United’ın Premier Lig sezonu dört haftadan az bir süre sonra Brighton deplasmanında sona ereceği için, eski Bayern Münih ve Juventus oyuncusunun bu sezon tekrar forma giymesi için zaman daralıyor.

Carrick, savunma oyuncusunun durumu hakkında ayrıntılı bir güncelleme yaptı ve şunları söyledi: "Matthijs tekrar forma girmek için çalışıyor. Çim sahada biraz antrenman yapıyor ve ilerleme kaydediyor. Ancak söyleyebileceğim başka pek bir şey yok. Bu tür bir sakatlık ve o rehabilitasyon sürecinde, forma girmek için çalışıyor. Bu yüzden onu mümkün olan en kısa sürede geri kazanmayı umuyoruz... Şu anda sahaya geri döndü, küçük çaplı antrenmanlar yapıyor ama bu yönde çalışıyor. Bu olumlu bir gelişme. Hepimiz bu gidişatın devam etmesini umuyoruz."