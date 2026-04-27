Michael Carrick'in sakatlık durumuna ilişkin son açıklamalarıyla Matthijs de Ligt'in bu sezon Manchester United'da sahalara dönmesi konusunda 'baskı yok'
De Ligt çim sahada iyileşme sürecini hızlandırıyor
De Ligt kısa süre önce çim sahada antrenmanlara geri döndü, ancak Carrick, oyuncunun A takıma dönüşüyle ilgili beklentileri hemen yatıştırdı. 26 yaşındaki oyuncu Kasım ayı sonlarından beri sahalardan uzak kalıyor ve Manchester United’ın Premier Lig sezonu dört haftadan az bir süre sonra Brighton deplasmanında sona ereceği için, eski Bayern Münih ve Juventus oyuncusunun bu sezon tekrar forma giymesi için zaman daralıyor.
Carrick, savunma oyuncusunun durumu hakkında ayrıntılı bir güncelleme yaptı ve şunları söyledi: "Matthijs tekrar forma girmek için çalışıyor. Çim sahada biraz antrenman yapıyor ve ilerleme kaydediyor. Ancak söyleyebileceğim başka pek bir şey yok. Bu tür bir sakatlık ve o rehabilitasyon sürecinde, forma girmek için çalışıyor. Bu yüzden onu mümkün olan en kısa sürede geri kazanmayı umuyoruz... Şu anda sahaya geri döndü, küçük çaplı antrenmanlar yapıyor ama bu yönde çalışıyor. Bu olumlu bir gelişme. Hepimiz bu gidişatın devam etmesini umuyoruz."
Hollandalı defans oyuncusu için 'baskı yok'
Carrick, De Ligt'in uzun vadeli sağlığını riske atmayacağı konusunda kararlı. Hollandalı oyuncu şu ana kadar ameliyattan kaçınmış durumda ve kulübün sağlık ekibi, 2026-27 sezonu öncesinde bir nüksetme yaşanmaması için temkinli bir protokol izliyor.
Carrick, olası bir dönüş tarihi sorulduğunda, "Kesinlikle, ona baskı yapmadan veya bir son tarih belirlemeden [oynayabilmesi] için bir şans olmasını umuyordum" dedi. "Tabii ki, bu bizim ve onun da hedeflediği bir şey. Umarım öyle olur, ama onu geri getirmek için aşırı bir baskı kesinlikle yok. Hazır olduğu doğru zamanda geri dönmesi gerekiyor."
Transfer öncelikleri ve savunma derinliği
Tottenham'dan Micky van de Ven ile ilgili söylentilere rağmen Carrick, savunmanın merkezinin bu yaz transfer ekibinin öncelikli gündem maddesi olmadığını ima etti. Lisandro Martinez, Harry Maguire, Leny Yoro ve genç oyuncu Ayden Heaven'ın kadroda yer almasıyla birlikte, kulübün odağı 2026-27 sezonu için kadroyu güçlendirmeye yönelik planlar konusunda başka yönlere kaymış görünüyor.
Savunma takviyesine olan ihtiyacı önemsiz gösteren Carrick, şunları söyledi: "Şu anda bu benim için endişe verici bir alan değil. Şu an ve zamanlama açısından, yaz ve ötesinden bahsetmek, bu konuyu gerçekten detaylandırmak zor.
"Licha şu anda çeşitli nedenlerle maçlara çıkamıyor, bu konunun detaylarına girmeyeceğiz ama neden sorduğunuzu anlıyorum. Ancak hayır, endişelenmiyorum. Bence kadromuzda deneyim, gerçek kalite ve bazı genç oyuncuların karışımı var. Aslında yetenekli olmaktan öte, ne yapabileceklerini şimdiden göstermiş iki umut vaat eden genç oyuncumuz var."
Uzun vadeli geleceğe dair belirsizlik
De Ligt’in geleceğine dair belirsizlik, United’ın gelecek sezon teknik direktör koltuğunda kimin oturacağını henüz kesinleştirmiş olmamasıyla daha da artıyor. Haberlere göre INEOS, teknik direktörlük konusu ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kesinleşene kadar transfer hamlelerini askıya almış durumda. Carrick etkileyici bir performans sergilese de, kendi pozisyonu yönetim kurulunun sezon sonu değerlendirmesine tabi. Sonuç olarak, Carrick tek tek oyunculara herhangi bir garanti vermeyi reddetti ve şunları söyledi: “Endişelerim yok. Geleceğin nasıl olacağı konusunda gerçekten bir şey söyleyemem, çünkü ben de nasıl olacağını bilmiyorum.”