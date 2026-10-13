Eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher, Manchester United'ın taktik disiplin eksikliğinin Tielemans'a zarar verdiğini düşünüyor. Sky Sports'ta konuşan yorumcu, Belçikalı millî oyuncunun eski kulübünde sahip olduğu yapısal destekten yoksun kalınca neden zorlandığını anlattı.

Carragher, "Tielemans, Aston Villa'da neden iyi görünüyordu da Manchester United'da şu ana kadar bu kadar zorlandı? Unai Emery'nin takımına baktığınızda, oyuncuların her gün en ince ayrıntısına kadar çalıştırıldığını görüyorsunuz. Aston Villa'yı her izlediğinizde takımın birbirine yakın ve birlikte hareket ettiğini görüyorsunuz" dedi.

Carragher, 35 milyon sterline transfer edilen oyuncunun doğal bir sürate sahip olmadığını ve atletik eksiklerini örtmek için çevresinde birbirine yakın oynayan bir takıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Durumu Alexis Mac Allister'ın Anfield'daki ilk döneminde yaşadığı zorluklara benzeten Carragher, Carrick'in oyun düzenini hızla düzeltmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Carragher sözlerine şöyle devam etti: "Atletik açıdan çok iyi olmayan bir oyuncunuz varsa, ki Tielemans öyle, takımınızın sahada birbirine çok yakın oynaması gerekir. Şu anda olan bunun tam tersi. Liverpool, geçen sezon Alexis Mac Allister konusunda bu sorunu yaşadı. Mac Allister bu sezon daha iyi görünüyor çünkü takım daha sıkı ve birbirine daha yakın oynuyor. Manchester United'ın da bunu yapması gerekiyor; yoksa Tielemans uzun süre dayanamaz, takımda yer alamaz."



