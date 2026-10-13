Getty Images Sport
Çeviri:
Michael Carrick'in orta saha endişeleri artarken Jamie Carragher'dan Manchester United'ın yaz transferi için uyarı: “Uzun süre dayanamayacak”
Berbat başlangıçta orta saha açık verdi
Manchester United'ın Premier League'deki ilk altı maçında yalnızca altı puan toplamasının ardından Carrick üzerindeki baskı giderek artıyor. Manchester United, cumartesi günü 10 kişi kalan Tottenham karşısında ilk yarıda son derece kötü bir performans sergileyip rakibine tamamen üstünlük kurma fırsatı verdikten sonra sahasında beraberliği kurtardığı için şanslıydı.
Sezon başındaki bu sıkıntılar, orta sahadaki belirgin taktik sorunları gözler önüne serdi. Yazın Aston Villa'dan 35 milyon sterline transfer edilen Youri Tielemans ve orta sahadaki partneri Kobbie Mainoo, maç boyunca defalarca kolayca geçildi.
Carrick, Chelsea'den Andrey Santos'u ve Brighton'dan Carlos Baleba'yı da kadroya katmasına rağmen Tielemans-Mainoo ikilisinde ısrar etti. Ancak ikilinin dinamizm eksikliği, tanınmış yorumculardan sert eleştiriler almaya başladı.
- Getty Images Sport
Carragher taktik değişikliği talep ediyor
Eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher, Manchester United'ın taktik disiplin eksikliğinin Tielemans'a zarar verdiğini düşünüyor. Sky Sports'ta konuşan yorumcu, Belçikalı millî oyuncunun eski kulübünde sahip olduğu yapısal destekten yoksun kalınca neden zorlandığını anlattı.
Carragher, "Tielemans, Aston Villa'da neden iyi görünüyordu da Manchester United'da şu ana kadar bu kadar zorlandı? Unai Emery'nin takımına baktığınızda, oyuncuların her gün en ince ayrıntısına kadar çalıştırıldığını görüyorsunuz. Aston Villa'yı her izlediğinizde takımın birbirine yakın ve birlikte hareket ettiğini görüyorsunuz" dedi.
Carragher, 35 milyon sterline transfer edilen oyuncunun doğal bir sürate sahip olmadığını ve atletik eksiklerini örtmek için çevresinde birbirine yakın oynayan bir takıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Durumu Alexis Mac Allister'ın Anfield'daki ilk döneminde yaşadığı zorluklara benzeten Carragher, Carrick'in oyun düzenini hızla düzeltmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Carragher sözlerine şöyle devam etti: "Atletik açıdan çok iyi olmayan bir oyuncunuz varsa, ki Tielemans öyle, takımınızın sahada birbirine çok yakın oynaması gerekir. Şu anda olan bunun tam tersi. Liverpool, geçen sezon Alexis Mac Allister konusunda bu sorunu yaşadı. Mac Allister bu sezon daha iyi görünüyor çünkü takım daha sıkı ve birbirine daha yakın oynuyor. Manchester United'ın da bunu yapması gerekiyor; yoksa Tielemans uzun süre dayanamaz, takımda yer alamaz."
Neville orta saha ikilisi için endişeli
Eski United kaptanı Gary Neville de bu endişeleri paylaşıyor. Neville, mevcut orta saha yapısının Premier League'in gerekliliklerine uygun olmadığını düşünüyor. Podcast'inde konuşan Neville, mevcut ikilinin sahada birbirini tamamlamadığını söyledi.
“Tielemans ve Mainoo'yu artık yeterince gördüğümüzü düşünüyorum,” diyen Neville, şöyle devam etti: “Bu ikiliye son verilmeli demiyorum, çünkü bu muhtemelen fazla sert olur. Ancak Premier League'de bu kulüpte oynayacak kadar dinamik bir orta saha olmadıklarını düşünmem için yeterince izledim. Bu arada, ikisinin de bireysel olarak iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ama bazen oyuncular birbiriyle tam olarak uyum sağlayamaz ya da birbirine pek uygun olmaz.”
Neville, Tottenham'a karşı Baleba oyuna girdikten sonra United'ın çok daha iyi göründüğünü belirterek, ülke içinde ve Avrupa'da daha fazla utanç yaşamamak için derhâl değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.
“Baleba, Mainoo'nun yanına oyuna girdiğinde takımda çok daha fazla enerji varmış gibi göründü,” diye ekledi. “Orta sahada bir şeylerin değişmesi gerekecek. Diğerlerinin de kendilerine gelmesi lazım çünkü Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ine ve Elland Road'a gidecekler.
“Oralarda zihinsel ve fiziksel açıdan tam olarak hazır değilseniz bunun bedelini ödersiniz. Toparlanmak, bu maçı geride bırakmak ve yeniden harekete geçmek için birkaç günleri var. Bunu yapamazlarsa önlerinde endişe verici birkaç hafta olacak.”
- AFP
Atletico Madrid'e zorlu deplasman yolculuğu
United, bu akşam Atletico Madrid deplasmanında oynayacağı zorlu Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde hızla toparlanmak zorunda. Bu karşılaşma, takımın fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını ciddi biçimde sınayacak yoğun maç takviminin ilk sınavı olacak.
Mainoo takımla birlikte seyahat etmediği için Carrick, taktik tercihleri ne olursa olsun İspanya'nın başkentinde kadroda değişikliğe gitmek zorunda kalacak. United, duraksayan sezonuna yeniden ivme kazandıracak kritik bir galibiyet ararken Mainoo'nun yerine muhtemelen Baleba veya Santos oynayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun