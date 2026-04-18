Michael Carrick'in Old Trafford'daki bireysel performansından etkilendikten sonra Manchester United, Leeds United'ın yıldız oyuncusu için sürpriz bir transferi değerlendiriyor
Manchester United, Old Trafford'daki performansının ardından Tanaka'yı gündemine aldı
Manchester United, Leeds’in orta saha oyuncusu Tanaka’yı Old Trafford’daki son performansının ardından kadrosuna katma olasılığını değerlendiriyor. TEAMtalk, kulübün yaz transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi arayışında olduğu bu süreçte Japon milli oyuncunun sürpriz bir seçenek olarak gündeme geldiğini belirtiyor.
Tanaka, Leeds'in United'ı 2-1 mağlup ettiği Premier League maçında etkileyici bir performans sergiledi. Bu sonuç, Yorkshire kulübünün 1981'den bu yana Old Trafford'da aldığı ilk lig galibiyetiydi. Orta sahada görev alan Tanaka, Daniel Farke'nin takımının United'ın ritmini bozmasıyla Leeds'in maçın büyük bir bölümünde kontrolü ele geçirmesine yardımcı oldu. Haberde, bu performansın United'ın geçici teknik direktörü Michael Carrick'in dikkatini çektiği belirtildi. Carrick'in, Tanaka'nın orta sahadaki etkisinden özellikle etkilendiği söyleniyor.
Carrick, orta saha performansından etkilendi
Haberlere göre Carrick, Old Trafford'daki karşılaşmada Tanaka'nın United'ın orta sahasını idare edişinden oldukça etkilendi. Japon milli oyuncunun, kaptan Ethan Ampadu ile birlikte maçın büyük bir bölümünde orta sahada üstünlük sağladığı söyleniyor. Bu performans, kulübün orta sahasını güçlendirme arayışında olduğu için, orta saha oyuncusunun geçerli bir transfer hedefi olup olmayacağına dair United içinde tartışmalara yol açtı. Bu durumu takip eden tek kulüp United değil. Premier League rakipleri Newcastle United ve Everton'ın da yaklaşan transfer dönemi öncesinde Tanaka'nın durumunu takip ettiği düşünülüyor.
Orta saha takviyesi hâlâ öncelikli bir konu
Sezon boyunca United’ın orta sahası mercek altına alındı; istikrarsızlık ve sakatlıklar, orta sahada sürekli değişikliklere neden oldu. Kulübün yaz transfer stratejisi kapsamında çeşitli seçenekleri değerlendireceği tahmin ediliyor.
Tanaka, Almanya ve Japonya'da geçirdiği dönemlerin ardından 2024 yılında Leeds'e katıldı ve Premier League'e dönmeden önce takımın yükselme mücadelesinde kısa sürede önemli bir figür haline geldi. 27 yaşındaki oyuncunun Elland Road ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, bu da resmi bir teklif gelmesi durumunda Leeds'e güçlü bir pazarlık pozisyonu sağlıyor. Ancak, daha önceki haberlere göre Whites, 15 milyon sterlin civarında bir teklife açık olduğunu belirtmişti, ancak kulüp, oyuncunun değerinin artmasıyla birlikte yeni bir sözleşme yapmayı düşünüyor.
Yaz transfer dönemi, Tanaka'nın geleceğini belirleyecek gibi görünüyor
Manchester United'ın teknik direktörlük durumu netleşip gelecek sezon planları kesinleştiğinde transfer önceliklerini kesinleştirmesi bekleniyor. Carrick şu anda geçici olarak görevi yürütüyor ve kulübü uzun vadede yönetecek adaylar arasında yer alıyor.
Leeds için ise dikkatler, sezon bitmeden Premier Lig'de kalmayı garantilemeye odaklanmış durumda. Tanaka'nın geleceği, yaz transfer dönemi yaklaşınca ve kulüpler resmi görüşmelere başladığında netleşebilir.