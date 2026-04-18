Michael Carrick'in Old Trafford'daki bireysel performansından etkilendikten sonra Manchester United, Leeds United'ın yıldız oyuncusu için sürpriz bir transferi değerlendiriyor

Sezon boyunca United’ın orta sahası mercek altına alındı; istikrarsızlık ve sakatlıklar, orta sahada sürekli değişikliklere neden oldu. Kulübün yaz transfer stratejisi kapsamında çeşitli seçenekleri değerlendireceği tahmin ediliyor.

Tanaka, Almanya ve Japonya'da geçirdiği dönemlerin ardından 2024 yılında Leeds'e katıldı ve Premier League'e dönmeden önce takımın yükselme mücadelesinde kısa sürede önemli bir figür haline geldi. 27 yaşındaki oyuncunun Elland Road ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, bu da resmi bir teklif gelmesi durumunda Leeds'e güçlü bir pazarlık pozisyonu sağlıyor. Ancak, daha önceki haberlere göre Whites, 15 milyon sterlin civarında bir teklife açık olduğunu belirtmişti, ancak kulüp, oyuncunun değerinin artmasıyla birlikte yeni bir sözleşme yapmayı düşünüyor.