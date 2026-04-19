Michael Carrick'in iş olanakları, LinkedIn'de Liam Rosenior ve Bruno Fernandes'in Yılın Oyuncusu adaylığı - Manchester United'ın Chelsea'deki büyük galibiyetinin kazananları ve kaybedenleri

Sezonun en iyi oyuncusunun her zaman şampiyon takımdan çıkması gerektiği yönünde bir görüş var. Ancak bu tamamen saçmalık. Futbol bir takım sporu olsa da, burada söz konusu olan bireysel bir ödül ve ligin en iyi oyuncusu her zaman ligin en iyi takımında oynamıyor.

Bu yıl bunun mükemmel bir örneği. Declan Rice, ligi birinci bitirme ihtimali yüksek olan Arsenal takımında çok iyi bir performans sergiledi; Erling Haaland ise Manchester City ile bir Premier Lig şampiyonluğu daha kazanma ihtimali varken, ligde kimse onun kadar çok golün doğrudan parçası olmadı.

Ancak Bruno Fernandes, Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazanmak zorunda. Çok sevimli bir karakter olmayabilir, ancak ligdeki hiçbir futbolcu, Portekizli oyuncu kadar takımı için önemli değil.

Stamford Bridge'de, sağ kanattan muhteşem bir oyunla Matheus Cunha'ya maçın tek golünü hazırlayarak bunu bir kez daha kanıtladı ve bu sezonki asist sayısını 18'e çıkardı; bu, Premier Lig'in tüm zamanların rekoruna iki asist uzaklıkta.

Burada tarihin yazılmasını izliyoruz; bu, takdir edilmeyi hak ediyor.