Michael Carrick'in iş olanakları, LinkedIn'de Liam Rosenior ve Bruno Fernandes'in Yılın Oyuncusu adaylığı - Manchester United'ın Chelsea'deki büyük galibiyetinin kazananları ve kaybedenleri

Chelsea, Cumartesi gecesi Manchester United ile oynadığı Premier Lig maçını kazanmak zorundaydı. Ama kazanamadı. Maçı kaybetti. Yine. Ve gol atamadan. Yine. Blues, üst üste dört mağlubiyette üst üste dört maçta gol atamadı - bu, Kasım 1912'den bu yana en kötü golsüz seri. Sonuç olarak, Liam Rosenior'un zor günler geçiren takımı, Premier Lig sıralamasında altıncı sırada kalırken, bir maç eksiği olan beşinci sıradaki Liverpool'un dört puan gerisinde.

Chelsea'nin artık sadece beş maçı kaldığı göz önüne alındığında, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamama riski oldukça yüksek; bu durum kulüp için felaketle sonuçlanabilir. Buna karşılık Manchester United, Stamford Bridge'de Matheus Cunha'nın attığı tek golle ev sahibi takımla arasındaki puan farkını 10'a çıkararak, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına çok ihtiyaç duydukları dönüşü garantilemek üzere.

Kırmızı Şeytanlar o gece pek iyi oynamadı ve zaman zaman şansa da güvendi, ancak sakatlık ve cezalar nedeniyle tek bir tecrübeli stoperi bile sahada bulunduramadan kalesini gole kapatmayı başarması, Michael Carrick'in bu görevi tam zamanlı olarak üstlenme umutları açısından şüphesiz mucizeler yaratmış olacaktır.

Aşağıda GOAL, Londra'nın batısında alınan bu son derece önemli sonucun en büyük kazanan ve kaybedenlerini sıralıyor...

  Chelsea v Manchester United - Premier League

    KAZANAN: Bruno'nun Yılın Oyuncusu adaylığı

    Sezonun en iyi oyuncusunun her zaman şampiyon takımdan çıkması gerektiği yönünde bir görüş var. Ancak bu tamamen saçmalık. Futbol bir takım sporu olsa da, burada söz konusu olan bireysel bir ödül ve ligin en iyi oyuncusu her zaman ligin en iyi takımında oynamıyor.

    Bu yıl bunun mükemmel bir örneği. Declan Rice, ligi birinci bitirme ihtimali yüksek olan Arsenal takımında çok iyi bir performans sergiledi; Erling Haaland ise Manchester City ile bir Premier Lig şampiyonluğu daha kazanma ihtimali varken, ligde kimse onun kadar çok golün doğrudan parçası olmadı.

    Ancak Bruno Fernandes, Sezonun En İyi Oyuncusu ödülünü kazanmak zorunda. Çok sevimli bir karakter olmayabilir, ancak ligdeki hiçbir futbolcu, Portekizli oyuncu kadar takımı için önemli değil.

    Stamford Bridge'de, sağ kanattan muhteşem bir oyunla Matheus Cunha'ya maçın tek golünü hazırlayarak bunu bir kez daha kanıtladı ve bu sezonki asist sayısını 18'e çıkardı; bu, Premier Lig'in tüm zamanların rekoruna iki asist uzaklıkta.

    Burada tarihin yazılmasını izliyoruz; bu, takdir edilmeyi hak ediyor.

    MAĞLUP: Alejandro Garnacho

    Maçın galibiyet golü, deplasman taraftarları için özellikle tatmin ediciydi; zira Bruno, golün hazırlık aşamasında Alejandro Garnacho’nun yarım yamalak müdahalesini kolayca atlatmıştı. Arjantinli oyuncu, genç yaşta Atlético Madrid’den transfer edildikten sonra Old Trafford’da altyapıdan yetişmiş olsa da, United taraftarları eski kanat oyuncusuna karşı hiç de sıcak bakmıyor.

    Nitekim, deplasman tribünü, Garnacho'nun 15. dakikada sakatlanan Estevao'nun yerine oyuna girmesinden önce bile "Arjantinli pislik" diye ona sataşmaya başlamıştı; bu da Garnacho'nun eski kulübüne karşı kendini kanıtlama konusunda daha da kararlı hale gelmesine neden olmuş olmalı.

    Ancak Garnacho, geçen yaz United'ın ondan kurtulmakta haklı olduğunu kanıtlamaktan başka bir şey yapmadı. 21 yaşındaki oyuncu, ortalama bir performans sergileyen Diogo Dalot'u bile geçemedi.

    Bazı United taraftarları, kulübün Garnacho'yu aslında ucuza sattığından korkuyordu ancak sekiz ay sonra, 40 milyon sterlin (55 milyon dolar) hala, kendini sandığının yarısı kadar bile iyi olmayan bir oyuncu için mükemmel bir para gibi görünüyor - Chelsea de bunu şu anda oldukça pahalıya öğreniyor.

    KAZANAN: Carrick'in iş olanakları

    Geçici bir teknik direktörün elde ettiği sonuçlar yanıltıcı olabilir. Manchester United bunu herkesten daha iyi bilir. Balayı döneminde eski bir taraftar gözdesinin cazibesine kapılmak kolaydır.

    Ancak, Michael Carrick'in futbol dünyasının tartışmasız en zorlu rolü için gerçekten doğru kişi olup olmadığına dair meşru şüpheler olsa da, şunu söyleyebiliriz ki iş görüşmesi daha iyi olamazdı.

    13 Ocak'ta görevi devraldığından bu yana, Premier Lig'deki diğer tüm teknik direktörlerden daha fazla puan topladı. Sonuç olarak, United artık Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çok yakın bir konumda bulunuyor; bu, sezonun ilk yarısında Ruben Amorim yönetiminde zor günler geçiren bir takım için hayal gibi görünen bir şeydi.

    Ancak Carrick, takıma netlik, uyum ve karakter kazandırdı. Eski İngiltere milli oyuncusu, Pazartesi gecesi United'ın Leeds United'a evinde yenilmesiyle ilk ciddi başarısızlığını yaşadı, ancak Stamford Bridge'deki tepki kesinlikle olağanüstüydü.

    Carrick, cezalı ikili Lisandro Martinez ve Harry Maguire'ın yanı sıra uzun süredir kadroda yer almayan Matthijs de Ligt olmadan Londra'ya gitmek zorunda olduğunu biliyordu, ancak sakatlığı nedeniyle Lenny Yoro'yu da kadroda bırakmak zorunda kaldı.

    Savunmasının kalbi sökülmüş olmasına rağmen, Carrick, 19 yaşındaki Ayden Heaven'ı bek Noussair Mazraoui ile birlikte oynatarak hayati bir galibiyet ve beş maç sonra ilk kez kalesini gole kapatmayı başardı.

    Carrick, maçın ardından TNT Sports'a yaptığı açıklamada, "Yeni dörtlü savunma ile takımı hazırlamak için son bir iki gün içinde çok çalışmak zorunda kaldık" dedi. "Ayden Heaven ve Noussair Mazraoui'nin oyuna girmesi inanılmazdı. Ayden çok genç ve Noussair dörtlü savunmada stoper olarak pek oynamıyor. Çocukları buna hazırlayan teknik ekibe büyük bir övgü borçluyum."

    Carrick de bu başarıdan payını hak ediyor, çünkü yeni teknik direktörün getirdiği ivmeyi hesaba katsak bile, sezonun ortasında bir takımı devralmak asla kolay değildir...

    MAĞLUP: Liam Rosenior

    Liam Rosenior, özünde tam bir "anti-Carrick" figürü. O da Ocak ayında büyük bir Premier Lig kulübünün başına geçti, ancak vatandaşı aksine, aslında o kadar da kötü durumda olmayan bir takımı çok daha kötü bir hale getirmeyi başardı; bunu, Premier Lig'de oynadığı sekiz maçta sadece bir galibiyet alabilmesi gibi berbat bir performans da açıkça ortaya koyuyor.

    İnsanlar elbette Chelsea'nin teknik direktörden daha büyük sorunları olduğuna işaret edeceklerdir; bu yüzden Cumartesi gecesi maçından önce 500'den fazla taraftar kulübün sahiplerine karşı bir protesto eylemine katıldı.

    Ancak taraftarların Todd Boehly ve ekibine olan güvenini yitirmesinin nedenlerinden biri, iki kupa kazandıktan altı ay sonra Enzo Maresca'yı kovup, yerine hiç şampiyonluğu olmayan deneyimsiz bir teknik direktör getirmelerini uygun görmeleridir.

    Rosenior, sadece birinci takımın işlerine odaklanmaya istekli, ucuz bir iç atama ve şirket adamıydı. Ancak, onun aşırı terfi ettirildiği açık.

    Oyuncular hiçbir şekilde ona sırt çevirmedi, ancak soyunma odasındaki pek çok önemli ismin Maresca'nın kovulmasını alenen üzüntüyle karşıladığı gerçeği çok şey anlatıyor.

    Rosenior, tüm moda sözcükleri ve LinkedIn dilini kullanarak harika konuşmalar yapıyor, ancak bu sonuç odaklı bir iş ve sonuçta Chelsea gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa işinden olacak.

    KAZANAN: Chelsea'nin en büyük beş rakibi

    Cumartesi günü Stamford Bridge'de alınan 1-0'lık galibiyet, sadece United'ın Şampiyonlar Ligi şansını artırmakla kalmadı. Cunha'nın 43. dakikada attığı galibiyet golü, hem Aston Villa hem de Liverpool taraftarları tarafından sevinçle karşılanmış olmalı (bunu itiraf etmeseler bile!).

    Bu yazının yazıldığı sırada Villa, Premier Lig'de dördüncü sırada yer alıyor ve Pazar öğleden sonra evinde Sunderland'ı yenerek United ile puanlarını yeniden eşitleyebilir. Tabii ki bu kesin bir şey değil, çünkü Black Cats zorlu bir rakip - özellikle de üç gün önce Avrupa Ligi'nde oynayan bir takım için. Bu anlamda, Chelsea'nin yenilgisi, Blues'un yedi puan üzerinde yer alan Villa üzerindeki baskıyı biraz hafifletiyor.

    Ancak Blues'un United'a yenilmesi, Liverpool için daha da büyük bir moral kaynağı oldu. Reds'in formu çok kötü ve Hugo Ekitike'nin hafta ortasında Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında geçirdiği Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 2026'nın geri kalanında forma giyemeyeceği açıklanmasının ardından moralleri gerçekten çok bozuk.

    Daha da kötüsü, şimdi Avrupa'yı hedefleyen şehir rakibiyle karşılaşmak için Liverpool'un diğer ucuna kısa ama zorlu bir yolculuk yapmaları gerekiyor.

    Pazar günkü Merseyside derbisi, çeşitli nedenlerden dolayı Arne Slot'un takımı için çok önemli bir maç, ancak aynı zamanda tahtından düşmek üzere olan İngiliz şampiyonuna, beşincilik mücadelesinde Chelsea ile aralarındaki farkı 7 puana çıkarmak için muhteşem bir fırsat sunuyor.

    MAĞLUP: BlueCo Projesi

    Eğer Chelsea Şampiyonlar Ligi’ne katılamazsa (hatta Brentford, Bournemouth, Brighton, Everton ve Sunderland’ın hepsi Blues’tan iki puan farkla geride olduğu düşünülürse, Avrupa kupalarına bile katılamazsa), bazı kilit oyuncuların takımdan ayrılmayı düşünebileceği akla geliyor.

    Eski 10 numara Joe Cole, TNT Sports'ta yaptığı maç sonrası analizinde, bazı oyuncuların menajerlerine "beni buradan çıkarın" diye yalvaracaklarından hiç şüphesi olmadığını açıkça itiraf etti.

    Olumlu tarafı ise, Cole Palmer'ın United maçı öncesinde yayınlanan bir röportajda, Manchester'a dönüş söylentilerinin aksine Londra'dan ayrılmaya niyetinin olmadığını vurgulayarak, Chelsea'nin düzenli olarak büyük kupalar için mücadele etmeye "çok da uzak" olmadığını belirtmesiydi.

    Ancak, Premier Lig'de 33 maçta toplanan 48 puan ve Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı 8-2'lik toplam skorla alınan ağır yenilgi, durumun tam tersini gösteriyor.

    Palmer, bunun sadece Chelsea'nin bu yaz "doğru oyuncuları kadroya katması" meselesi olduğunu söylüyor - ancak ilk beşin dışında bitirirlerse, bunu söylemek yapmaktan daha kolay olacak.

    Dahası, böyle bir kabus senaryoda, Chelsea'nin daha büyük sorunu, elindeki az sayıdaki dünya çapındaki oyuncuyu tutmaya çalışmak olacaktır; çünkü şu anda geleceğini düşünen tek kilit isim kesinlikle Enzo Fernandez değildir.

    Son haberlere göre, Chelsea bu yaz transfer politikasında değişiklik yapmayı planlıyor, ancak bu adımın çok az ve çok geç kalmış olabileceği düşünülmeye başlandı. United'ın Stamford Bridge'de oynayacağı bir sonraki maçta, Palmer ev sahibi takımın yerine konuk takımın kadrosunda yer alabilir bile!

