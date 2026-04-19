Michael Carrick'in iş olanakları, LinkedIn'de Liam Rosenior ve Bruno Fernandes'in Yılın Oyuncusu adaylığı - Manchester United'ın Chelsea'deki büyük galibiyetinin kazananları ve kaybedenleri

Geçici bir teknik direktörün elde ettiği sonuçlar yanıltıcı olabilir. Manchester United bunu herkesten daha iyi bilir. Balayı döneminde eski bir taraftar gözdesinin cazibesine kapılmak kolaydır.
Ancak, Michael Carrick'in futbol dünyasının tartışmasız en zorlu rolü için gerçekten doğru kişi olup olmadığına dair meşru şüpheler olsa da, şunu söyleyebiliriz ki iş görüşmesi daha iyi olamazdı.
13 Ocak'ta görevi devraldığından bu yana, Premier Lig'deki diğer tüm teknik direktörlerden daha fazla puan topladı. Sonuç olarak, United artık Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çok yakın bir konumda bulunuyor; bu, sezonun ilk yarısında Ruben Amorim yönetiminde zor günler geçiren bir takım için hayal gibi görünen bir şeydi.
Ancak Carrick, takıma netlik, uyum ve karakter kazandırdı. Eski İngiltere milli oyuncusu, Pazartesi gecesi United'ın Leeds United'a evinde yenilmesiyle ilk ciddi başarısızlığını yaşadı, ancak Stamford Bridge'deki tepki kesinlikle olağanüstüydü.
Carrick, cezalı ikili Lisandro Martinez ve Harry Maguire'ın yanı sıra uzun süredir kadroda yer almayan Matthijs de Ligt olmadan Londra'ya gitmek zorunda olduğunu biliyordu, ancak sakatlığı nedeniyle Lenny Yoro'yu da kadroda bırakmak zorunda kaldı.
Savunmasının kalbi sökülmüş olmasına rağmen, Carrick, 19 yaşındaki Ayden Heaven'ı bek Noussair Mazraoui ile birlikte oynatarak hayati bir galibiyet ve beş maç sonra ilk kez kalesini gole kapatmayı başardı.
Carrick, maçın ardından TNT Sports'a yaptığı açıklamada, "Yeni dörtlü savunma ile takımı hazırlamak için son bir iki gün içinde çok çalışmak zorunda kaldık" dedi. "Ayden Heaven ve Noussair Mazraoui'nin oyuna girmesi inanılmazdı. Ayden çok genç ve Noussair dörtlü savunmada stoper olarak pek oynamıyor. Çocukları buna hazırlayan teknik ekibe büyük bir övgü borçluyum."
Carrick de bu başarıdan payını hak ediyor, çünkü yeni teknik direktörün getirdiği ivmeyi hesaba katsak bile, sezonun ortasında bir takımı devralmak asla kolay değildir...