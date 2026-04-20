Michael Carrick’in en iyi kararı mı? Premier Lig şampiyonu, Manchester United’ın başına geçmesini sağlayabilecek önemli bir kararın ardında yatan nedeni açıklıyor: Kırmızı Şeytanlar’ın ‘ünlü bir teknik direktöre’ ihtiyacı yok

Carrick, oyuncu olarak geçirdiği dönemlerden – bu süreçte beş Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı – Old Trafford’daki yaşamı çok iyi biliyor; ayrıca Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer’in teknik kadrolarında da antrenör olarak görev yaptı.

Eski İngiltere milli takım oyuncusu, Middlesbrough'un başına geçerek kendi yoluna çıktı ve 2025 yazında Riverside Stadyumu'ndan ayrılmadan önce takımı Championship'e yükselme yarışına soktu. 44 yaşındaki teknik adam, bir yerlerde tekrar teknik direktörlük yapmak istediğini gizlemedi.

Manchester'da başka bir fırsatın karşısına çıkacağını beklemiyordu, ancak Ruben Amorim'in kovulmasının ardından gelen acil yardım çağrısına cevap verdi. Carrick, takımın başında çıktığı 12 maçta 8 galibiyet elde etti ve United'ı Premier Lig tablosunda üçüncü sıraya taşıdı.

Uzun vadeli geleceği hakkında henüz bir karar alınmadı ve çeşitli isimler hala tartışılıyor - sezon dışında birçok tanınmış teknik direktörün piyasaya çıkması bekleniyor - ancak Carrick, rakiplerini geride bırakıp, sözde "Rüyalar Tiyatrosu"nda "büyük isim bir teknik direktör"e ihtiyaç olmadığını kanıtlamak için destekleniyor.