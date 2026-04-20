Michael Carrick’in en iyi kararı mı? Premier Lig şampiyonu, Manchester United’ın başına geçmesini sağlayabilecek önemli bir kararın ardında yatan nedeni açıklıyor: Kırmızı Şeytanlar’ın ‘ünlü bir teknik direktöre’ ihtiyacı yok
Amorim'in kovulmasının ardından Carrick acil yardım çağrısına yanıt verdi
Carrick, oyuncu olarak geçirdiği dönemlerden – bu süreçte beş Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı – Old Trafford’daki yaşamı çok iyi biliyor; ayrıca Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer’in teknik kadrolarında da antrenör olarak görev yaptı.
Eski İngiltere milli takım oyuncusu, Middlesbrough'un başına geçerek kendi yoluna çıktı ve 2025 yazında Riverside Stadyumu'ndan ayrılmadan önce takımı Championship'e yükselme yarışına soktu. 44 yaşındaki teknik adam, bir yerlerde tekrar teknik direktörlük yapmak istediğini gizlemedi.
Manchester'da başka bir fırsatın karşısına çıkacağını beklemiyordu, ancak Ruben Amorim'in kovulmasının ardından gelen acil yardım çağrısına cevap verdi. Carrick, takımın başında çıktığı 12 maçta 8 galibiyet elde etti ve United'ı Premier Lig tablosunda üçüncü sıraya taşıdı.
Uzun vadeli geleceği hakkında henüz bir karar alınmadı ve çeşitli isimler hala tartışılıyor - sezon dışında birçok tanınmış teknik direktörün piyasaya çıkması bekleniyor - ancak Carrick, rakiplerini geride bırakıp, sözde "Rüyalar Tiyatrosu"nda "büyük isim bir teknik direktör"e ihtiyaç olmadığını kanıtlamak için destekleniyor.
Carrick'in Manchester United'da kalıcı bir sözleşme imzalamak için yapması gerekenler
Carrick’in gelecek sezon takımın başında olup olmayacağını ve bu önemli kararın nihayetinde neye bağlı olacağını sorulan eski United savunmacısı Parker, Spreadex Sports ile yaptığı özel röportajda GOAL’a şunları söyledi: “Bence bu, sezonu nasıl bitireceklerine bağlı. Aslında bence sağlam bir sezon kapanışı olacak.
“Bence onlara beklemedikleri bir şey verdi. Avrupa kupalarına katılmayı umuyorlardı, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklarını beklemiyorlardı sanırım. Bence bu fırsat, bu sezon Premier Lig'in zayıf olmasından kaynaklanıyor. Lig hiç de güçlü değil; birçok takımda tutarlılık yok. Ama bence eğer o gidip bunu başarırsa, bakarsanız, bunu oldukça rahat bir şekilde başarabilir.
“Herkesin bu göreve büyük isimleri getirmeye çalıştığını duyuyorsunuz. Bu görevin büyük isim bir menajere ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Sir Alex Ferguson, Manchester United'a büyük isim bir menajer olarak gelmedi. Manchester United'a, İskoçya'da iki takımı birbirinden ayıran biri olarak geldi. Bize katıldığında, insanlar Aberdeen'de yaptıklarından dolayı bunun tek sezonluk bir mucize olacağını düşünüyorlardı. Bu inanılmaz bir başarı; o zamandan beri kimse buna yaklaşamadı.
“Michael Carrick'e gelince, ona baktığınızda tavırlarından anlıyorsunuz ki, bence bazı insanlar etrafta zıplayan ve benzeri şeyler yapan birini ister. Futbolun bundan ibaret olduğunu düşünüyorlar – etrafta zıplayan, taç atışı yaparken insanları taciz eden ve dördüncü hakemle sözlü atışmaya giren bir teknik direktör. O öyle biri değil. Michael Carrick'in oyuncu olarak nasıl olduğunu izlemiş olmanıza gerek yok, onun bu şekilde rahatsız edilmediğini bilirsiniz. Eğer rahatsız ediliyorsa, bu ciddi bir durumdur ve dikkat etmeniz gerekir.”
Carrick'e yarar sağlayan, Ferguson tarzı bir karar
Parker, Carrick’in aldığı en iyi karar hakkında şunları ekledi: “Bence kendini kanıtladı. Bence yaptığı en büyük hamlelerden biri, Steve Holland’ı ekibine katmasıydı.
“Birlikte oynadığı birini getirebilirdi. Herkes bunu beklerdi, bu tahmin edilebilir bir şeydi. Ama o bunu yapmadı. Tanınmış bir teknik direktörü, kendisinden daha fazla bilgiye sahip birini getirerek, öğrenmek istediğini gösterdi.
“Bu açıdan bakıldığında, bir bakıma Sir Alex Ferguson’un yaptığını aynen yapıyor. Takımını geliştirmek ve tabii ki teknik direktör olarak statüsünü yükseltmek için, kendisinden daha iyi iş çıkaran insanları takıma katıyor. Steve Holland, o dönemde Chelsea’de güzel futbol oynayarak birçok başarıya imza attı ve Chelsea’de harika oyuncularla çalıştı.
“Bana göre artık bir temel var. Görünüşe göre ona karşı olan tek şey, Manchester United'da oynamış birçok oyuncu. Bazıları, farklı bir şey gördükleri için onun bu işi almasını sevmiyor.
“Ole'nin bir iş yapması ve onun Ole için çalışması, bence birçok insanı bu konuda rahatsız eden unsurlardan biri. Ama Ole o kadar da kötü bir iş çıkarmadı. Sonunda Ole, oyuncular tarafından hayal kırıklığına uğradı, ki bu da günümüz futbolunun ayrılmaz bir parçası. Bazı konularda onlara ancak belirli bir dereceye kadar güvenebilirsiniz ve onları belirli şekillerde yenilemeniz gerekir ya da dışarı çıkıp, uzun bir süre boyunca güvenebileceğiniz oyuncuları bulmak için çok çalışmanız gerekir. İşler onlar için yolunda gitmediğinde size karşı dürüst olacaklardır.
“Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarmasının ona bu işi, yani gelecek sezonu tam zamanlı teknik direktör olarak başlatma fırsatını kazandıracağına inanıyorum.”
Manchester United yönetim kurulu, yeni kalıcı teknik direktör konusunda karar verecek
Carrick, United’ın başında kalmak ve ektiği tohumların meyvelerini toplamak istediğini hiç gizlemedi – kıtalararası hiçbir turnuvaya katılamadığı bir sezonun ardından, 2026-27 sezonunda Avrupa’nın en üst düzey turnuvalarına geri dönülmesi gündemde görünüyor.
Ancak Sir Jim Ratcliffe, INEOS ve Glazer ailesi, şu anda kararları veren bu adama güvenip güvenemeyeceklerine karar vermeli; bir sonraki transfer döneminde akıllıca harcama yapıp yapmayacağına ve Red Devils'ı yurt içinde ve yurt dışında büyük başarılar için yeniden yarışa sokup sokmayacağına karar vermeli.