Yaz transfer döneminde orta sahaya takviye, United'ın öncelikli odak noktalarından biri oldu. Kulüp, Aston Villa'dan Youri Tielemans ve Chelsea'den Andrey Santos transferlerini şimdiden tamamladı. United, daha önce Atalanta orta saha oyuncusu Ederson için de anlaşmaya varmıştı ancak diz sakatlığına ilişkin endişeler nedeniyle bu transferden vazgeçti.

Ayrıca Elliot Anderson için de girişimde bulunuldu ancak İngiltere milli oyuncusu sonunda ezeli rakip Manchester City'ye katılmayı tercih etti. Mevcut kadrodaki sakatlıklar da United'ın arayışını আরও hızlandırdı. Manuel Ugarte, Uruguay ile Dünya Kupası sırasında sakatlık yaşadı, Mason Mount ise sezon öncesinin son iki maçını kaçırdı.