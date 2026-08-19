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Michael Carrick'in bir sonraki önceliği ne? Man Utd, 60 milyon sterlinlik Premier League yıldızına yaklaşıyor
United, Brighton'ın yıldızı Baleba'ya yaklaşıyor
Manchester United, Brighton orta saha oyuncusu Baleba'yı kadrosuna katmak için anlaşmaya yaklaşıyor. İki kulüp, 22 yaşındaki oyuncu için tam anlaşma sağlamaya çalışırken dostane görüşmelerini sürdürüyor. The Athletic'e göre United, yaklaşık 60 milyon sterlin (70 milyon euro) ve performansa bağlı 5 milyon sterlinlik ek ödemeler içeren ilk teklifini sundu. Brighton bu ilk teklifin kendi değerlemesinin altında olduğunu düşünse de görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
- Getty Images Sport
Carrick yönetiminde orta saha takviyesi sürüyor
Yaz transfer döneminde orta sahaya takviye, United'ın öncelikli odak noktalarından biri oldu. Kulüp, Aston Villa'dan Youri Tielemans ve Chelsea'den Andrey Santos transferlerini şimdiden tamamladı. United, daha önce Atalanta orta saha oyuncusu Ederson için de anlaşmaya varmıştı ancak diz sakatlığına ilişkin endişeler nedeniyle bu transferden vazgeçti.
Ayrıca Elliot Anderson için de girişimde bulunuldu ancak İngiltere milli oyuncusu sonunda ezeli rakip Manchester City'ye katılmayı tercih etti. Mevcut kadrodaki sakatlıklar da United'ın arayışını আরও hızlandırdı. Manuel Ugarte, Uruguay ile Dünya Kupası sırasında sakatlık yaşadı, Mason Mount ise sezon öncesinin son iki maçını kaçırdı.
Baleba'nın güney kıyısındaki etkileyici yükselişi
Baleba, 2023 yazında Fransız ekibi Lille'den Brighton'a katıldı. O tarihten bu yana takımın kilit isimlerinden biri haline gelen oyuncu, güney sahili ekibi için tüm kulvarlarda 112 maça çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Brighton formasıyla toplam 35 karşılaşmada görev yaptı. Oyuncunun sürekliliği yalnızca Kamerun ile Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle geçici olarak sekteye uğradı.
Transferin ilerlemesi halinde Baleba, Carrick'in takımında ilk 11'de yer bulmak için Tielemans, Santos, Kobbie Mainoo ve Bruno Fernandes ile rekabet edecek.
- Getty Images Sport
Old Trafford hamlesini tamamlamak için görüşmeler sürüyor
United ile Brighton arasındaki görüşmeler, iki tarafın nihai bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varmayı hedeflemesiyle birlikte sürüyor ve olumlu ilerliyor. Sezon öncesi kampın sona ermesi ve resmi maçların yaklaşmasıyla birlikte United, Kamerunlu orta saha oyuncusunu Carrick'in kadrosuna dahil edebilmek için transferi hızla tamamlamak istiyor. Tüm taraflar, anlaşmaya varılacağı ve bunun Baleba'nın Old Trafford'a transferini tamamlamasının önünü açacağı konusunda kendinden emin.
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