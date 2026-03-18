Manchester United'ın Cuma gecesi Bournemouth ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Carrick, oyuncularının durumuna ilişkin net bir açıklama yaptı. "Hayır, [Tuchel ile] görüşmedim," diye itiraf etti Carrick. "Oyuncularım açısından, bu maçta ve tabii ki yaz transfer döneminde kadroda yer almalarını çok isterim. Bu konuda herhangi bir etkim yok ama oyuncuların şu anki performanslarına bakılırsa, kendilerini gündeme getirip bir şans yakaladıklarını düşünüyorum."

Carrick sözlerine şöyle devam etti: "Yani, göreceğiz. Bu konuda ben de sizden daha fazla bir şey bilmiyorum. Ama çocuklar kesinlikle kadroda yer almayı hak edecek kadar iyi oynuyorlar, buna eminim. Bu benim kararım değil, o yüzden bekleyip göreceğiz."