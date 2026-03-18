Michael Carrick, iki yıllık aradan sonra Dünya Kupası öncesinde üç Manchester United oyuncusunun İngiltere milli takımına geri döneceğini öngörüyor
Manchester United'ın yıldızları göz ardı edilebilir mi?
Thomas Tuchel'in 2024 ortalarında Manchester United'ın teknik direktörlüğüyle ilgili görüşmeler yapmış olmasına rağmen, üç büyük turnuvada forma giymiş bir tecrübeli olan Maguire, son 18 aydır milli takımda forma giyemedi. Benzer şekilde, Mainoo ve Shaw, İspanya ile oynanan Euro 2024 finalinde ilk 11'de yer almış olsalar da, kadronun kenarında kalmaya devam ediyorlar. Tuchel daha önce bu tür kadro dışı bırakmaların yalnızca "bireysel bir karar" olduğunu ve "kesinlikle United'a karşı bir karar olmadığını" vurgulamasına rağmen, her iki oyuncu da bu Cuma, Uruguay ve Japonya ile oynanacak Mart ayı hazırlık maçları için kadro açıklandığında kadroda yer almayı umuyor. Carrick, formlarının artık göz ardı edilemeyecek bir seviyeye ulaştığına inanıyor.
İngiltere kampında siyaset yerine performans ön planda
Manchester United'ın Cuma gecesi Bournemouth ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Carrick, oyuncularının durumuna ilişkin net bir açıklama yaptı. "Hayır, [Tuchel ile] görüşmedim," diye itiraf etti Carrick. "Oyuncularım açısından, bu maçta ve tabii ki yaz transfer döneminde kadroda yer almalarını çok isterim. Bu konuda herhangi bir etkim yok ama oyuncuların şu anki performanslarına bakılırsa, kendilerini gündeme getirip bir şans yakaladıklarını düşünüyorum."
Carrick sözlerine şöyle devam etti: "Yani, göreceğiz. Bu konuda ben de sizden daha fazla bir şey bilmiyorum. Ama çocuklar kesinlikle kadroda yer almayı hak edecek kadar iyi oynuyorlar, buna eminim. Bu benim kararım değil, o yüzden bekleyip göreceğiz."
Carrick yönetiminde Mainoo'nun gelişimi
20 yaşındaki Mainoo, Carrick'in görevi devralmasından bu yana büyük bir gelişme kaydetti. Sezonun ilk yarısında Premier Lig'de ilk 11'de yer almadığı için Mainoo'nun İngiltere kadrosunda yer almaması anlaşılabilir bir durumdu, ancak o günden bu yana takımın kilit isimlerinden biri haline geldi. United'ın teknik direktörü, orta saha oyuncusunun potansiyelinden heyecan duyduğunu belirterek şöyle konuştu: "Elbette her zaman gelişebilir ve pek çok konuda gelişme kaydedebilir; öncelikle de şu anki yaşı göz önüne alındığında. Daha gelişecek ve ortaya çıkacak çok şey var ve bu gayet doğal. Bu, Kobbie için hiçbir şekilde olumsuz bir şey değil."
Bournemouth deplasmanı öncesinde takımın kondisyon durumu
Uluslararası alanda tanınırlık hâlâ öncelikli olsa da, Carrick'in sakatlıklarla boğuşan kadrosuyla aşması gereken iç sahadaki engeller de var. United şu anda ligde üçüncü sırada yer alıyor ancak Cuma günü Bournemouth ile oynayacakları güney sahili deplasmanında kilit savunma oyuncuları Lisandro Martinez ve Matthijs de Ligt'ten yoksun olacak. Yeni transfer Patrick Dorgu da kadroda yer almayacak; bu durum, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışını sürdürmeye çalışan takımın savunma hattını zorlayacak.
