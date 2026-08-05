The Independent'ın haberine göre United, Arsenal altyapısından yetişen Lewis-Skelly için yaz döneminde iddialı bir transferin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Manchester United, 19 yaşındaki oyuncu 2024/25 sezonunda Arsenal'in A takımına yükseldiğinden bu yana futbolcuya uzun süredir ilgi gösteriyor. Carrick, İngiltere milli oyuncusunun elit zihniyetinin ve üst düzey mentalitesinin fazlasıyla farkında. Old Trafford'daki yöneticiler şimdi rakiplerinin kararlılığını mevcut transfer döneminde sınayıp sınayamayacaklarını değerlendiriyor.

Ancak United bu yaz orta sahasını zaten güçlendirdiği için anlaşma karmaşık olmaya devam ediyor. Kulüp, Youri Tielemans ve Andrey Santos'u toplam 83 milyon £ karşılığında kadrosuna kattı ve orta sahaya üçüncü bir takviye ihtimali de hâlâ masada.