Getty Images Sport
Çeviri:
Michael Carrick iddialı bir hamle planlarken, Manchester United'ın hedefinde Arsenal'in sansasyonel ismi Myles Lewis-Skelly var
United, Lewis-Skelly için iddialı bir hamle hedefliyor
The Independent'ın haberine göre United, Arsenal altyapısından yetişen Lewis-Skelly için yaz döneminde iddialı bir transferin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Manchester United, 19 yaşındaki oyuncu 2024/25 sezonunda Arsenal'in A takımına yükseldiğinden bu yana futbolcuya uzun süredir ilgi gösteriyor. Carrick, İngiltere milli oyuncusunun elit zihniyetinin ve üst düzey mentalitesinin fazlasıyla farkında. Old Trafford'daki yöneticiler şimdi rakiplerinin kararlılığını mevcut transfer döneminde sınayıp sınayamayacaklarını değerlendiriyor.
Ancak United bu yaz orta sahasını zaten güçlendirdiği için anlaşma karmaşık olmaya devam ediyor. Kulüp, Youri Tielemans ve Andrey Santos'u toplam 83 milyon £ karşılığında kadrosuna kattı ve orta sahaya üçüncü bir takviye ihtimali de hâlâ masada.
- Getty Images Sport
Elit zihniyet Arsenal'ın çıkışını sağlıyor
Lewis-Skelly, geçen sezon A takımındaki fırsatlarının geçici olarak azalmasının ardından dikkat çekici bir dayanıklılık sergiledi. Riccardo Calafiori'nin sakatlığının ardından sol bek olarak öne çıktıktan sonra, Mikel Arteta'nın geleneksel savunmacılar Piero Hincapie ve Calafiori'yi tercih etmesiyle süreleri düştü.
Bu aksiliğe rağmen genç oyuncu, fırsat yeniden kapısını çalana kadar antrenmanlarda yüksek çalışma seviyesini korudu. Fulham karşısında yeniden merkez orta sahaya döndüğünde yıldızlaşan bir performans ortaya koydu ve ardından PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11'de başladı.
Geçen yaz 2030'a kadar sözleşme uzatmasına imza attığında elit zihniyeti açıkça görülüyordu. Lewis-Skelly, "Bir miras istiyorum" dedi. "Oyunda kazanılacak ne varsa hepsini kazanmak istiyorum. Her zaman öğrenen ve ayakları yere basan bir insan olarak en büyük sahnelerde kupalar kazanmak istiyorum, bu da çok önemli."
Arteta yönetiminde orta sahanın yeniden yükselişi
Geçen sezon Arsenal'ın Premier League şampiyonluğunda kilit rol oynayan Lewis-Skelly, şu anda İngiltere'nin en parlak orta saha adaylarından biri olarak yeniden yükseliş yaşıyor. Çok yönlülüğü ve karakteri, onu Carrick'in Old Trafford'daki vizyonu için ideal bir hedef haline getiriyor.
Asıl mevkisi orta saha olan oyuncunun, İngiltere A Milli Takımı'ndaki ilk maçlarına çıkmadan önce sol beke uyum sağlama becerisi, taktik olgunluğunu ortaya koydu. Hem yurt içindeki hem de Avrupa'daki maçlarda kalitesini kısa sürede kanıtladı.
United'ın yeniden artan ilgisini açıklayan da tam olarak bu yüksek kalite ve ayakları yere basan tavrı. Ancak kuzey Londra'da kalıcı bir miras inşa etme konusundaki güçlü bağlılığı, çocukluk kulübünde başarılı olma konusunda kararlı kaldığını gösteriyor.
- Getty Images Sport
Kuzey Londra'da yer kapma savaşı
Lewis-Skelly'nin sezon öncesinde Arteta yönetiminde öne çıkan rolü göz önüne alındığında, bu aşamada Old Trafford'a olası bir geçiş pek muhtemel görünmüyor. Genç oyuncu, yaklaşan sezonda kilit bir rol üstlenebileceğine işaret eden güçlü performanslar sergiledi. Yine de Arsenal orta sahasında forma için rekabetle karşı karşıya kalacak, özellikle de Arsenal'in Newcastle orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes için bir anlaşma yapmayı aktif şekilde takip etmesi nedeniyle.
Buna rağmen Lewis-Skelly, takımda kalıp yeri için savaşmaya hazır olduğunu gösterdi. Her iki kulüp de yaz transfer dönemindeki işlerini tamamlarken, Manchester United'ın resmi bir teklif yapıp yapmayacağı henüz belli değil.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun