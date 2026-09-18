‘Michael Carrick için tehlikeli!’ - Eski Man Utd yıldızı, tarihi çöküşün ardından yavaş taktikleri yerden yere vurdu

Betano'ya konuşan Saha, son dönemdeki düşüşün suçlusunun soyunma odasından ziyade kulübe olduğunu savundu. Hücum varyasyonlarında ciddi bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Saha, Carrick'e sistemini hızla uyarlaması çağrısında bulundu.

"Manchester United'ın bu sezonki sorunu oyuncular değil" diye açıkladı Saha. "Açıkçası bunun Manchester United için iyi bir yaz transfer dönemi olduğunu düşünmüyorum. Ama Michael Carrick uyum sağlamak zorunda.

"İhtiyaç duyduğu canlılığa sahip bir takım görmüyorum. Manchester United'ın iyi futbol oynamak için, oyun varyasyonları olan bir sisteme ihtiyacı var. Bence şu anda oynadıkları şekilde oynamaları Michael Carrick için tehlikeli, çünkü bu oyuncularla ilgili değil."