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‘Michael Carrick için tehlikeli!’ - Eski Man Utd yıldızı, tarihi çöküşün ardından yavaş taktikleri yerden yere vurdu
Tarihi Old Trafford çöküşünün ardından baskı artıyor
Carrick, felaketle sonuçlanan bir haftanın ardından United teknik direktörü olarak giderek artan bir baskıyla karşı karşıya. Manchester United, çarşamba gecesi Brighton'a sahasında, maçın başında 2-0 öne geçmesine rağmen tarihi bir 3-2 yenilgi aldı.
Bu çarpıcı çöküş, United'ın iki gollü üstünlüğü elinde bulundurduğu bir maçta Old Trafford'da 50 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yenilmesi anlamına geldi. Bu sonuç, sadece birkaç gün önce 10 kişi kalan Manchester City'ye karşı alınan 1-0'lık yenilginin yarattığı büyük hayal kırıklığını daha da artırdı.
Carrick, kulübü başarıyla yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve yaz aylarında kalıcı teknik direktörlük görevini aldı. Ancak eski United golcüsü Saha, teknik direktörün koltuğunun artık ciddi şekilde tehlikede olduğuna inanıyor.
- Getty Images Sport
Saha, yavaş ve tehlikeli taktik yaklaşımı eleştiriyor
Betano'ya konuşan Saha, son dönemdeki düşüşün suçlusunun soyunma odasından ziyade kulübe olduğunu savundu. Hücum varyasyonlarında ciddi bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Saha, Carrick'e sistemini hızla uyarlaması çağrısında bulundu.
"Manchester United'ın bu sezonki sorunu oyuncular değil" diye açıkladı Saha. "Açıkçası bunun Manchester United için iyi bir yaz transfer dönemi olduğunu düşünmüyorum. Ama Michael Carrick uyum sağlamak zorunda.
"İhtiyaç duyduğu canlılığa sahip bir takım görmüyorum. Manchester United'ın iyi futbol oynamak için, oyun varyasyonları olan bir sisteme ihtiyacı var. Bence şu anda oynadıkları şekilde oynamaları Michael Carrick için tehlikeli, çünkü bu oyuncularla ilgili değil."
Orta sahadaki sorunlar ve hızlanma eksikliği
Saha için önemli bir taktik endişe, sahanın ortasındaki aciliyet eksikliği. United'ın ön liberolarının fazlasıyla güvenli oynadığına inanıyor ve bunun da nihayetinde takımın etkili şekilde hücum etme becerisini körelttiğini düşünüyor.
"İki ön libero, topu yavaş ve yana yana pas verirken fazla rahat görünüyor" diye ekledi. "Bu, o bire bir anları yaratacak türden ileriye paslar sağlamıyor. Geçişlerde fazla yavaşlar. Bu durumlarda kimi koyduğunuzun önemi yok; ister Sesko olsun, ister [Matheus] Cunha ya da [Bryan] Mbeumo, içlerinden biri daha fazla risk alıp ileriye doğru baskı yapmadıkça oyunun ilerlemesine yardımcı olmayacak.
"United bazı fırsatlar yaratıyor ama bunlar net fırsatlar değil ve Marcus Rashford'un takımların arkasına sarkmak için kullandığı hızlanmayı da değerlendirmiyorlar, bu yüzden o boyuta da sahip değiller. Her şey fazla yavaş."
- Getty Images Sport
Carrick, sezonu kurtarmak için çözümler bulmak zorunda
City ve Brighton karşısında art arda alınan can yakıcı yenilgilerin ardından gidişatı tersine çevirmesi için baskı tamamen Carrick'in üzerinde. Teknik direktör, toparlanmak isteyen oyuncularından bir sonraki maçta derhal reaksiyon göstermelerini isteyecek. Olumlu bir sonuç alınamaması, sezonun çok erken bir bölümünde Old Trafford'daki konumunu ciddi biçimde tehlikeye atabilir.
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