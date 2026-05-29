Michael Carrick için büyük bir transfer çılgınlığı mı? Manchester United, yaz transfer dönemi öncesinde devasa bir mali destek aldı

Manchester Evening News’in haberine göre, Manchester United son altı hafta içinde döner kredi limitinden 110 milyon sterlinlik bir geri ödeme gerçekleştirerek yaz transfer dönemi öncesinde harcama kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Kulübün üçüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte yayınlanan mali belgeler, 22 Nisan’da 50 milyon sterlin, 18 Mayıs’ta 20 milyon sterlin ve 27 Mayıs’ta 40 milyon sterlinlik geri ödemelerin yapıldığını doğruladı.

Bu geri ödemelerle birlikte kredide yaklaşık 250 milyon sterlinlik bir bakiye kaldı ve bu da kulübe transfer piyasasında çok daha fazla esneklik sağladı. Artan gelir akışları ve son dönemde alınan maliyet düşürme önlemlerinden elde edilen tasarruflarla birleştiğinde, United'ın bu yaz transferler için kullanabileceği bütçe 300 milyon sterline yaklaşabilir. Bu finansal iyileşme, Old Trafford'da futbol işlerinin kontrolünü ele geçirdiğinden beri kulübün operasyonlarının yeniden yapılandırılmasını öncelik haline getiren Sir Jim Ratcliffe yönetimindeki bir başka önemli adımı temsil ediyor.