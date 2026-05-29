Michael Carrick için büyük bir transfer çılgınlığı mı? Manchester United, yaz transfer dönemi öncesinde devasa bir mali destek aldı
Finansal yeniden yapılandırma, United’ın transfer gücünü artırıyor
Manchester Evening News’in haberine göre, Manchester United son altı hafta içinde döner kredi limitinden 110 milyon sterlinlik bir geri ödeme gerçekleştirerek yaz transfer dönemi öncesinde harcama kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Kulübün üçüncü çeyrek sonuçlarıyla birlikte yayınlanan mali belgeler, 22 Nisan’da 50 milyon sterlin, 18 Mayıs’ta 20 milyon sterlin ve 27 Mayıs’ta 40 milyon sterlinlik geri ödemelerin yapıldığını doğruladı.
Bu geri ödemelerle birlikte kredide yaklaşık 250 milyon sterlinlik bir bakiye kaldı ve bu da kulübe transfer piyasasında çok daha fazla esneklik sağladı. Artan gelir akışları ve son dönemde alınan maliyet düşürme önlemlerinden elde edilen tasarruflarla birleştiğinde, United'ın bu yaz transferler için kullanabileceği bütçe 300 milyon sterline yaklaşabilir. Bu finansal iyileşme, Old Trafford'da futbol işlerinin kontrolünü ele geçirdiğinden beri kulübün operasyonlarının yeniden yapılandırılmasını öncelik haline getiren Sir Jim Ratcliffe yönetimindeki bir başka önemli adımı temsil ediyor.
Orta saha kadrosunun yeniden yapılandırılması Carrick’in öncelikli gündem maddesi
Artan mali esnekliğe rağmen, United’ın transfer piyasasında seçici davranmaya devam etmesi bekleniyor. Kulübün başlıca öncelikleri orta sahanın güçlendirilmesi, sol kanatta kadro derinliğinin artırılması ve yeni bir sol bek transferi. Değeri yaklaşık 38 milyon sterlin olarak bildirilen Atalanta’nın orta saha oyuncusu Ederson ile görüşmeler şimdiden devam ediyor. Ancak United, Brezilyalı oyuncuyu Casemiro’nun uzun vadeli yedeği olarak görmüyor.
Kulübün, Ederson ile ilgili görüşmeler tamamlandıktan sonra uzman bir defansif orta saha oyuncusu arayışına devam etmesi bekleniyor. Nottingham Forest'tan Elliot Anderson, kulübün kısa listesindeki en önemli isimlerden biri. Kırmızı Şeytanlar, önceki transfer dönemlerini belirleyen reaktif transfer politikalarından kaçınmayı ve bunun yerine Carrick yönetiminde uzun vadeli bir kadro oluşturmaya odaklanmayı hedefliyor.
United yönetimi, kulüp içindeki gelişmeleri övüyor
Manchester United CEO'su Omar Berrada, son rakamları memnuniyetle karşıladı ve kulübün iç yapısal değişikliklerinin etkisini övdü. Berrada, "Bu sezon kulübün kaydettiği ilerleme ve iş dönüşümü girişimlerimizin devam eden olumlu etkisine ilişkin son derece olumlu düşünüyoruz" dedi.
Ratcliffe, kulüpte görev yaptığı süre boyunca finansal istikrarı temel bir hedef haline getirdi. INEOS'un kurucusu, kâr ve sürdürülebilirlik düzenlemelerine uyum sağlarken United'ın uzun vadeli konumunu iyileştirmek için harcamalar üzerinde daha sıkı kontrol ve daha kapsamlı iş reformları yapılmasını sağladı.
Yaz dönemi yeniden yapılanma öncesinde baskı artıyor
Yaz transfer dönemi 15 Haziran'da başlıyor ve bu, United'a öncelikli hedefleri için erken bir hamle yapma fırsatı sunuyor. Kulüp yetkilileri, iyileşen mali durumun transferleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmalarını ve önceki sezonlarda hazırlıkları aksatan uzun süren pazarlıklardan kaçınmalarını sağlayacağını umuyor. Bu yazın ayrıca Carrick için, yönetimin tam desteğiyle kadroyu şekillendirebileceği ilk gerçek fırsat olması bekleniyor. United'ın mali avantajını sahada somut bir ilerlemeye dönüştürmesi yönündeki beklentiler artık artacak.