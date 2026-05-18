Krishan Davis

Michael Carrick için asıl iş şimdi başlıyor! Manchester United teknik direktörünün Old Trafford'da kalıcı teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından en önemli altı önceliği

Sonuçta, Manchester United'ın başka bir seçeneği pek yoktu; olağanüstü bir geçici görev süresinde takımı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndüren Michael Carrick, Kırmızı Şeytanlar'ın kalıcı teknik direktörü olarak atanacak. Ancak, Avrupa futbolunun zirvesine geri dönme başarısını şimdiden önemsizmiş gibi gösteren Carrick, asıl işin şimdi başladığının farkında olacaktır.

Carrick'in bu görevi hak etmediğini söyleyemezsiniz; Ruben Amorim'in kovulmasının ardından Ocak ayında Darren Fletcher'dan görevi devraldığından bu yana yönettiği 16 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek takımı altıncı sıradan üçüncü sıraya taşıdı. Hatta Premier Lig'de Sezonun En İyi Teknik Direktörü ödülüne aday gösterildi.

Şimdi, eski orta saha oyuncusu daha da ileriye gitmeyi hedefliyor. "Elbette her zaman daha yükseğe hedeflemelisiniz," dedi Carrick, United'ın Nottingham Forest ile oynayacağı sezonun son iç saha maçı öncesinde. "Bence futbolun ve rekabetin güzelliği de budur: bir şeyi başarmak, bunu pekiştirmek ve sonra da daha da iyileştirmek. Bence bu her zaman bir meydan okumadır. Oyuncular, kadro, tüm grup ve futbol kulübü için, sadece olumlu yönde ve doğru yönde ilerlemeye devam ediyoruz."

Peki United bu ilerlemeyi nasıl sağlayacak? Kırmızı Şeytanlar, Carrick'i iki yıllık bir sözleşmeyle yeni teknik direktörleri olarak onaylamaya hazırlanırken, GOAL, onun kalıcı teknik direktör olarak göreve başlarken en önemli altı önceliğine göz atıyor...

    Bir kimlik oluştur

    Carrick'in yıl başında Amorim'in yerine geçmesinden bu yana elde ettiği başarıları kesinlikle yadsınamaz olsa da, temkinli bir taraftar kitlesinin bazı kesimlerinde, İngiliz teknik adamın yönetiminde bugüne kadar bir kimlik eksikliği olduğu yönünde endişeler var. Ole Gunnar Solskjaer'in başarısızlıklarının tekrarlanmaması isteniyor ve eski United forvetiyle karşılaştırmalar kaçınılmaz.

    Şu ana kadar geçici teknik direktör için sonuçlar en önemli öncelikti ve bu gayet makul; ne de olsa kulübü Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürdü. Ancak şüpheciler, bazı performansların biraz özensiz olduğunu ve Carrick'in takımının genellikle bireysel yeteneklere ve rakiplerin hatalarına bel bağladığını savunuyor.

    Carrick şüphesiz takıma inanç ve güven aşıladı, ancak şimdi ondan bir adım daha ileri gidip, takımla geçireceği tam bir hazırlık sezonunda Manchester United'ın köklerine dayanan net fikirleri hayata geçirmesi bekleniyor.

    Casemiro'nun yerine

    Bu hiç de kolay bir iş olmayacak, ancak United bu yaz tecrübeli orta saha oyuncusu Casemiro’nun yerine geçecek bir isim bulmak zorunda kalacak. Brezilyalı oyuncu, Carrick yönetiminde yeniden canlanmış ve Şampiyonlar Ligi’ne kalma mücadelesinde beklenmedik bir şekilde 5 gol atarak kulübün, sezon sonu sonrasında sözleşmesini uzatmama kararından pişmanlık duymasına neden olmuştu; zira oyuncunun ayrılığı, daha ocak ayında kesinleşmişti.

    Son haftalarda United taraftarlarının "Bir yıl daha" tezahüratları, 34 yaşındaki oyuncunun takım için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor, ancak kendisi geleceği konusunda son dakikada bir U dönüşü olmayacağını doğruladı. Bu da Carrick ve kulübün karar vericilerinin uygun bir yedek bulması gerektiği anlamına geliyor ve bu kalibrede bir oyuncu için önemli bir bedel ödenmesi gerekecek. Elliot Anderson, Carlos Baleba ve Adam Wharton gibi Premier League'de kendini kanıtlamış isimlerin yanı sıra Atalanta'dan Ederson da seçenekler arasında gösteriliyor.

    Akıllı transferler

    Gerçekten de, bu yaz United için genel olarak sarsıcı bir dönem olacağa benziyor. Takım, bu sezon üçüncü sıraya yükselerek şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmak için altın bir fırsat yakaladı – tabii ki Arsenal ve Manchester City gibi rakiplerle aralarındaki önemli farkı kapatmaları gerekiyor. Ancak transfer piyasasında kartlarını doğru oynarlarsa, bu hedef imkansız değil.

    Geçen yaz transfer dönemi, United için nadir görülen bir başarı öyküsüydü. Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo gibi Premier Lig'de kendini kanıtlamış yıldızlardan iyi bir getiri elde ederken, nispeten tanınmayan Senne Lammens de Belçika'dan geldikten sonra kaleci olarak etkileyici bir performans sergiledi. Yavaş bir başlangıcın ardından, yüksek bedelle transfer edilen forvet Benjamin Sesko da Carrick yönetiminde en iyi formuna kavuşarak patlama yapmaya hazır görünüyor; Şubat ayının başından bu yana yedi gol attı.

    Carrick'in transferlere ne kadar dahil olacağı henüz belli değil, ancak kulüp bu ivmeyi sürdürmek istiyorsa, özellikle dört cephede mücadele vereceği düşünülürse, önemli kararları yine doğru vermesi gerekecek.

    Bruno'yu bırakma

    Önümüzdeki aylarda Manchester United'ın öncelikli hedeflerinden biri, bu sezon Premier Lig'in tartışmasız en iyi oyuncusu olan ve kulübün sembolü haline gelen kaptanı Bruno Fernandes'i kadroda tutmak olacak. Ofansif orta saha oyuncusu Aralık ayında, takımın ligi 15. sırada bitirmesinin ve Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a yenilmesinin ardından geçen yaz Old Trafford'dan ayrılmaya çok yaklaştığını itiraf etmişti; bu süreçte Suudi Arabistan'dan cazip teklifler almıştı.

    Ancak Carrick, kendi yönetiminde kulübün yeniden canlanması ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünün, Portekizli dinamo oyuncunun hizmetlerine yeniden ilgi gösterilse bile hiçbir yere gitmeyeceği anlamına geleceğini umuyor. Yakında teknik direktör olacak Carrick, Bruno'nun geçtiğimiz günlerde Sky Sports'a verdiği röportajdaki sözlerinden cesaret alacak.

    Fernandes, "Bu bir sadakat meselesi değil" dedi. "İki yıl önce gidebilirdim, üç yıl önce gidebilirdim, geçen sezon gidebilirdim, ama burada olmaktan gerçekten çok memnunum. Bu kulüpte başarılı olmak, başka bir kulüpte asla elde edemeyeceğim bir şey. Bu kulüpte elde ettiğim mutluluk ve her şey, bu kulüpten istediğimi elde ettiğim gün, dünyanın başka hiçbir kulübünde bunu elde edemeyeceğimi düşünüyorum."

    Gereksiz yükleri azaltın

    Bununla birlikte, hem kadroda yer açmak hem de Sir Jim Ratcliffe ve INEOS’un tutumlu yönetiminde hayati önem taşıyan kaynakları yaratmak için pek çok başka oyuncu gönderilmesi gerekiyor. United’da kulüpte gerçek bir geleceği olmayan, kiralık dönemlerini tamamlayarak geri dönen birkaç oyuncu bulunurken, sezon boyunca A takım kadrosundaki bazı diğer oyuncuların da artık ihtiyaç fazlası olduğu ortaya çıktı.

    Bu listenin başında Marcus Rashford, Andre Onana ve Manuel Ugarte gibi isimler yer alırken, Jadon Sancho'nun sözleşmesi neyse ki sona erdi ve Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması, Rasmus Hojlund'un kiralık transferinin kalıcı hale gelmesini sağladı. Mason Mount ve Joshua Zirkzee'nin geleceği konusunda da soru işaretleri var. Carrick, United'ın yüksek maaşlı ama verimsiz oyuncularla yükümlü kalmaması için acımasız davranmak zorunda kalacak.

    Akademiye bakın

    Yazın en önemli sorularından bazılarının yanıtları, Carrick’in sandığından çok daha yakınımızda olabilir. Kulübün kendi altyapısından yetişen bu yetenek, selefi Amorim tarafından büyük ölçüde göz ardı edilmişti; ancak bu ünlü akademinin en yetenekli mezunları için fırsatlar yaratmak, İngiliz teknik adamın görevi olacak.

    Kanat oyuncusu Shea Lacey, orta saha oyuncusu Jack Fletcher ve forvet Chido Obi, birinci takımla tam bir sezon öncesi hazırlık döneminin ardından daha fazla süre almaya hazır olabilirler. Bir de JJ Gabriel meselesi var. Bu forvet oyuncusu Ekim ayına kadar 16 yaşını doldurmayacak, ancak kısa süre önce Premier Lig U18 Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi ve sınırsız bir potansiyele sahip gibi görünüyor. Onun takıma entegrasyonu ve bu sürecin yönetimi, Carrick için kilit bir görev olacak.

