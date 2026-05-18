Michael Carrick için asıl iş şimdi başlıyor! Manchester United teknik direktörünün Old Trafford'da kalıcı teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından en önemli altı önceliği

Carrick'in bu görevi hak etmediğini söyleyemezsiniz; Ruben Amorim'in kovulmasının ardından Ocak ayında Darren Fletcher'dan görevi devraldığından bu yana yönettiği 16 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek takımı altıncı sıradan üçüncü sıraya taşıdı. Hatta Premier Lig'de Sezonun En İyi Teknik Direktörü ödülüne aday gösterildi.

Şimdi, eski orta saha oyuncusu daha da ileriye gitmeyi hedefliyor. "Elbette her zaman daha yükseğe hedeflemelisiniz," dedi Carrick, United'ın Nottingham Forest ile oynayacağı sezonun son iç saha maçı öncesinde. "Bence futbolun ve rekabetin güzelliği de budur: bir şeyi başarmak, bunu pekiştirmek ve sonra da daha da iyileştirmek. Bence bu her zaman bir meydan okumadır. Oyuncular, kadro, tüm grup ve futbol kulübü için, sadece olumlu yönde ve doğru yönde ilerlemeye devam ediyoruz."

Peki United bu ilerlemeyi nasıl sağlayacak? Kırmızı Şeytanlar, Carrick'i iki yıllık bir sözleşmeyle yeni teknik direktörleri olarak onaylamaya hazırlanırken, GOAL, onun kalıcı teknik direktör olarak göreve başlarken en önemli altı önceliğine göz atıyor...